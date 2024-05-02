Тромботическая тромбоцитопеническая пурпура (ТТП) является острым скоротечным заболеванием, для которого характерны тромбоцитопения, микроангиопатическая гемолитическая анемия, а иногда и поражение органов. Клинические проявления могут включать изменения в уровне сознания и почечную недостаточность. Для диагностики необходимо проведение лабораторных тестов, демонстрирующих характерные нарушения, в т. ч. негативного результата прямого антиглобулинового теста на гемолитическую анемию и сниженная активность ADAMTS13. Лечение включает плазмообмен, кортикостероиды и ритуксимаб, и редко каплацизумаб.
(См. также Обзор тромботических заболеваний (Platelet Disorders)).
ТТП является формой тромботической микроангиопатии (ТМА), вызванной тяжелым дефицитом ADAMTS13, который может быть иммуноопосредованным или наследственным. Другой общепризнанной формой ТМА является гемолитико-уремический синдром (ГУС), который ассоциирован с Шига-токсин-продуцирующими бактериальными инфекциями или аномалиями системы комплемента.
Патофизиология ТТП
Тромботическая тромбоцитопеническая пурпура (сходная с гемолитическо-уремическим синдромом) включает неиммунологическое разрушение тромбоцитов. Повреждение эндотелия является распространенным явлением. Оголенные тромбоциты и фибрин накапливаются в нескольких мелких сосудах и повреждают проходящие тромбоциты и эритроциты, вызывая значительную тромбоцитопению и анемию (механическую гемолитическую анемию). Тромбоциты также потребляются внутри нескольких небольших тромбов, содействуя тромбоцитопении.
Во многих органах развиваются тромбы с участием фактора фон Виллебранда (ФВ), локализованные преимущественно в артериокапиллярных соединениях, что описывается как тромботическая микроангиопатия. Вероятнее всего, будут затронуты мозг, желудочно-кишечный тракт и особенно почки. Хотя при биопсии (если такова проводится) часто наблюдается поражение почек, тяжелое острое повреждение почек является редкостью, в отличие от ГУС. Микротромбы не содержат эритроцитов или фибрина (в отличие от тромбов при диссеминированном внутрисосудистом свертывании) и не вызывают гранулоцитарной инфильтрации стенки сосуда, характерной для васкулита. Тромбозы крупных сосудов редки
Этиология ТТП
Тромботическая тромбоцитопеническая пурпура вызывается
Врожденная или приобретенная недостаточность фермента ADAMTS13 в плазме крови
The ADAMTS13 фермент - протеаза плазмы, которая расщепляет фактор фон Виллебранда (ФВ) в меньшие размеры и тем самым исключает необычно большие мультимеры ФВ, которые в противном случае могли бы накапливаться на эндотелиальных клетках, где они могут вызвать тромбоцитарные тромбы. Для проявления ТТП активность ADAMTS13 обычно должна составлять < 10% от нормы. Также могут присутствовать другие протромботические факторы.
Большинство случаев являются приобретенными и включают образование аутоантител против ADAMTS13. Редкие случаи являются наследственными (синдром Апшоу-Шульмана), включая аутосомно-рецессивную мутацию гена ADAMTS13.
Во многих приобретенных случаях причина появления аутоантител неизвестна. Известные факторы риска включают (1):
Женский пол
Прием десмопрессина
Беременность (ТТП часто неотличима от тяжелой преэклампсии или эклампсии)
Чернокожие также могут быть подвержены повышенному риску развития ТТП — на основании когортных данных из США, которые сообщили о 7-кратном повышении риска (1).
Справочные материалы по этиологии
1. Reese JA, Muthurajah DS, Kremer Hovinga JA, Vesely SK, Terrell DR, George JN. Children and adults with thrombotic thrombocytopenic purpura associated with severe, acquired Adamts13 deficiency: comparison of incidence, demographic and clinical features. Pediatr Blood Cancer 2013;60(10):1676-1682. doi:10.1002/pbc.24612
Симптомы и признаки ТТП
Наследственные случаи часто проявляются в младенчестве и раннем детстве. Случаи приобретённого заболевания обычно проявляются у взрослых.
Начальные симптомы могут быть умеренными и развиваться постепенно или острыми и тяжелыми. При отсутствии лечения болезнь прогрессирует и часто приводит к летальному исходу.
Анемия обычно вызывает слабость и упадок сил.
Тромбоцитопения часто бывает причиной пурпуры или кровотечения.
Проявления ишемии развиваются с различной степенью тяжести в нескольких органах. Эти проявления включают слабость, спутанность сознания и/или кому, боль в животе, тошноту, рвоту, диарею и аритмии, вызванные повреждением миокарда. Лихорадка обычно не встречается.
Симптомы и признаки тромботической тромбоцитопенической пурпуры и гемолитико-уремического синдрома (ГУС) неразличимы, за исключением того, что неврологические симптомы встречаются реже, а почечная недостаточность более характерна для ГУС.
Диагностика ТТП
Общий анализ крови (ОАК) с тромбоцитами, мазок периферической крови, подсчет ретикулоцитов, прямой антиглобулиновый тест (Кумбса), лактатдегидрогеназа (ЛДГ), протромбиновое время (ПВ), частичное тромбопластиновое время (ЧТВ), фибриноген, гаптоглобин и сывороточный билирубин (прямой и непрямой)
Анализ мочи и функциональные тесты почек
уровни аутоантител и активности ADAMTS13
Исключение других тромбоцитопенических заболеваний
Тромботическая тромбоцитопеническая пурпура подозревается у пациентов с характерными симптомами, тромбоцитопенией и анемией. При подозрении на расстройство проводят общий анализ мочи и функциональные почечные тесты, делают общий анализ крови, мазок периферической крови, определяют количество ретикулоцитов, сывороточную ЛДГ, гаптоглобин, активность ADAMTS13 и проводят анализы для выявления аутоантител (ингибиторов), измеряют уровни сывороточного билирубина (прямого и непрямого) и делают прямой антиглобулиновый тест.
Раннее распознавание является важным для скорейшего начала лечения. В подозрительных случаях терапия, возможно, должна быть начата до подтверждения анализами ADAMTS13, если другие проявления тромботической тромбоцитопенической пупрпуры (ТТП, клинические симптомы, тромбоцитопения, повышение уровня ЛДГ, исследование мазка периферической крови) согласуются с данным диагнозом.
Диагноз ТТП подозревается при обнаружении:
Тромбоцитопения и анемия
Фрагментированные эритроциты в мазке периферической крови свидетельствуют о микроангиопатическом гемолизе (шизоциты: шлемовидные эритроциты, треугольные эритроциты, деформированные эритроциты –см. фото Шизоциты)
Наличие признаков гемолиза (снижение уровня гемоглобина, полихромазия, повышенное количество ретикулоцитов, повышенный уровень ЛДГ и билирубина, снижение гаптоглобина)
Отрицательный результат прямого антиглобулинового теста;
Нормальный коагуляционный профиль
Шкала PLASMIC помогает определить пре-тестовую вероятность ТТП и принять решение о лечении (1).
Тест на активность ADAMTS13 анализ и аутоантитела необходимы пациентам с подозрением ТТП. Хотя начальное лечение не должно быть отложено, пока ожидаются результаты теста ADAMTS13, они важны при последующем назначении лечения. Уровни ADAMTS13< 10% с наличием антител против ADAMTS13 характерны для большинства взрослых с TTП, и эти пациенты реагируют на замещение плазмы и иммуносупрессию (кортикостероиды и ритуксимаб).
Пациенты с уровнями ADAMTS13≥ 10% и не имеющие антител против ADAMTS13, скорее всего, не будут реагировать на плазмаферез и иммуносупрессию и должны быть обследованы на предмет других причин анемии и тромбоцитопении, включая диссеминированное внутрисосудистое свертывание, сепсис, бессимптомный рак с гиперкоагуляцией и мигрирующим тромбофлебитом (синдром Труссо), преэклампсию, системный склероз, системную красную волчанку, злокачественную гипертензию и острое отторжение почечного аллотрансплантата. Другим возможным вариантом является медикаментозная тромботическая микроангиопатия (вызванная такими препаратами, как хинин, циклоспорин, такролимус, а также химиотерапевтическими препаратами для лечения рака [например, митомицин С, гемцитабин]). (Такие пациенты имеют нормальные уровни ADAMTS-13 и не реагируют на плазмаферез, кортикостероиды или ингибирование системы комплемента).
Редкие пациенты могут иметь низкие уровни ADAMTS13, но не иметь аутоантител; такие пациенты должны пройти генетическое тестирование ADAMTS13 для подтверждения врожденного синдрома Апшоу-Шульмана, поскольку им потребуется только инфузия плазмы без необходимости иммуносупрессии. Генетическое тестирование также показано пациентам с началом болезни в детском возрасте или во время беременности, с рецидивирующими эпизодами, положительным семейным анамнезом или другими клиническими подозрениями.
В противном случае необъяснимая тромбоцитопения и микроангиопатическая гемолитическая анемии являются достаточным основанием для предположительного диагноза.
Справочные материалы по диагностике
1. Bendapudi PK, Hurwitz S, Fry A, et al. Derivation and external validation of the PLASMIC score for rapid assessment of adults with thrombotic microangiopathies: a cohort study. Lancet Haematol 2017;4(4):e157-e164. doi:10.1016/S2352-3026(17)30026-1
Лечение ТТП
Плазмаферез
Кортикостероиды и ритуксимаб
Каплацизумаб (редко)
Нелеченная тромботическая тромбоцитопеническая пурпура практически всегда приводит к летальному исходу. С помощью плазмафереза, однако, более 91% больных выздоравливают полностью (1). Плазмаферез начинают безотлагательно и продолжают ежедневно в течение нескольких дней или многих недель до тех пор, пока не появятся признаки ослабления активности заболевания, о чем свидетельствует нормальный уровень тромбоцитов и уровень ЛДГ (2). Взрослым с тромботической тромбоцитопенической пурпурой (ТТП) также часто назначают кортикостероиды и ритуксимаб.
Здравый смысл и предостережения
Каплацизумаб, анти-фактор Виллебранда, гуманизированный с одиночным вариабельным доменом иммуноглобулина (нанотело), ингибирует взаимодействие между аномально крупными мультимерами фактора Виллебранда и тромбоцитами. Каплацизумаб, по-видимому, ускоряет разрешение тромбоцитопении, но может усиливать склонность к кровотечениям. В то время как он может уменьшить потребность в плазмообмене, сам по себе он редко вызывает ремиссию заболевания; его роль в лечении ТТП является предметом многочисленных споров, но остается неясной. Международное общество по тромбозу и гемостазу (ISTH) условно рекомендует использовать каплацизумаб (3). Однако последние исследования свидетельствуют о значительных разногласиях по поводу использования каплицимаба из-за значительно более высокой стоимости этой терапии и потенциального повышения риска кровотечений (4).
Большинство пациентов испытывают только один приступ ТТП. Тем не менее рецидивы встречаются приблизительно у 40% пациентов, у которых наблюдается серьезный дефицит активности ADAMTS13, вызванный ингибитором аутоантител ADAMTS13. Для больных с рецидивами могут быть эффективны более интенсивные иммуносупрессии с ритуксимабом. Пациентов нужно быстро обследовать, если симптомы указывают на развитие рецидива.
Справочные материалы по лечению
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2. Zheng XL, Vesely SK, Cataland SR, et al. Good practice statements (GPS) for the clinical care of patients with thrombotic thrombocytopenic purpura. J Thromb Haemost 2020;18(10):2503-2512. doi:10.1111/jth.15009
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4. Goshua G, Sinha P, Hendrickson JE, Tormey C, Bendapudi PK, Lee AI. Cost effectiveness of caplacizumab in acquired thrombotic thrombocytopenic purpura. Blood 2021;137(7):969-976. doi:10.1182/blood.2020006052
Основные положения
Тромбоциты и эритроциты разрушаются неиммунологически микрососудистыми тромбами, что приводит к тромбоцитопении, анемии и органной ишемии.
Причиной этому является недостаточная активность протеазы ADAMTS13, которая обычно возникает из-за приобретенного аутоантитела, и реже – из-за наследственной генной мутации.
Нелеченная тромботическая тромбоцитопеническая пурпура практически всегда приводит к летальному исходу.
Своевременное лечение методом замещения плазмы наряду с использованием кортикостероидов и ритуксимаба в > 85% случаев приводит к выживаемости.