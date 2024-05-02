Наследственные нарушения функции тромбоцитов встречаются редко и вызывают склонность к кровотечениям на протяжении всей жизни. Диагноз подтверждается по результатам исследования агрегации тромбоцитов. Переливание тромбоцитов, как правило, необходимо для контроля над серьезными кровотечениями.

(См. также Обзор тромботических заболеваний (Platelet Disorders)).

Нормальный гемостаз требует

Адгезии тромбоцитов

Активации тромбоцитов

Для адгезии тромбоцитов (т.е., тромбоцитов к сосудистому субэндотелию) необходим фактор Виллебранда (ФВ) и тромбоцитарный Ib/IX гликопротеиновый комплекс.

Активация тромбоцитов способствует их агрегации и связыванию фибриногена и нуждается в присутствии гликопротеинового комплекса IIb/IIIa. При активации происходит высвобождение аденозиндифосфата (АДФ) из тромбоцитарных гранул и преобразование арахидоновой кислоты в тромбоксан A2 путем циклооксигеназной реакции. Высвобожденный АДФ действует на рецептор P2Y12 других тромбоцитов, тем самым активизируя их и привлекая к месту повреждения. Дополнительно, АДФ (и тромбоксан A2) при этом вызывает изменения в тромбоцитном гликопротеидном комплексе IIb/IIIa, который в свою очередь увеличивает связывание фибриногена, таким образом делая возможной агрегацию тромбоцитов.

Наследственные нарушения функции тромбоцитов могут включать дефекты любого из этих субстратов и стадий. Это заболевание подозревают у пациентов с пожизненным нарушением свертываемости крови, нормальным количеством тромбоцитов и нормальными результатами исследования коагуляции. Диагностика обычно основывается на тестах на агрегацию тромбоцитов; однако результаты тестов на агрегацию тромбоцитов могут сильно различаться, а интерпретация результатов часто не дает окончательных результатов (см. таблицу Результаты тестов на агрегацию при наследственных нарушениях функции тромбоцитов). Исследования на агрегацию тромбоцитов помогают оценить способность тромбоцитов образовывать сгусток в ответ на различные активаторы (например, коллаген, эпинефрин, АДФ, ристоцетин). Диагностика этих нарушений обычно требует помощи врача-эксперта в данных нарушениях коагуляции. Широкое разнообразие этих расстройств может встречаться как на фоне тромбоцитопении, так и без нее.

Исследования тромбоцитарной агрегометрии являются недостоверными, когда число тромбоцитов < 100 000/мкл (< 100 × 109/л).

Таблица Результаты агрегационных тестов при наследственных нарушениях функции тромбоцитов Таблица

Нарушения адгезии тромбоцитов Синдром Бернарда-Сулье – это редкое аутосомно-рецессивное заболевание. Он вызывает тромбоцитопению и ухудшает адгезию тромбоцитов из-за дефекта гликопротеинового комплекса Ib/IX, который связывает эндотелиальный ФВ. Кровотечение может быть обильным. Размеры тромбоцитов увеличиваются. Они не агрегируют с ристоцетином, но агрегируют с АДФ, коллагеном и адреналином. Большие тромбоциты, связанные с функциональными отклонениями, также встречаются при аномалии Мэя-Хегглина, тромбоцитопеническом расстройстве с аномальными включениями в лейкоцитах и при синдроме Чедиака-Хигаси. Переливание тромбоцитов необходимо для контроля над серьезными кровотечениями при всех этих нарушениях. Болезнь фон Виллебранда возникает из-за дефицита или дефекта фактора Виллебранда, который необходим для обеспечения адгезии тромбоцитов. Его часто лечат десмопрессином или заменой ФВ на вирусно-инактивированный концентрат фактора VIII средней чистоты или рекомбинантные продукты ФВ.