Наследственные нарушения функции тромбоцитов встречаются редко и вызывают склонность к кровотечениям на протяжении всей жизни. Диагноз подтверждается по результатам исследования агрегации тромбоцитов. Переливание тромбоцитов, как правило, необходимо для контроля над серьезными кровотечениями.
(См. также Обзор тромботических заболеваний (Platelet Disorders)).
Нормальный гемостаз требует
Адгезии тромбоцитов
Активации тромбоцитов
Для адгезии тромбоцитов (т.е., тромбоцитов к сосудистому субэндотелию) необходим фактор Виллебранда (ФВ) и тромбоцитарный Ib/IX гликопротеиновый комплекс.
Активация тромбоцитов способствует их агрегации и связыванию фибриногена и нуждается в присутствии гликопротеинового комплекса IIb/IIIa. При активации происходит высвобождение аденозиндифосфата (АДФ) из тромбоцитарных гранул и преобразование арахидоновой кислоты в тромбоксан A2 путем циклооксигеназной реакции. Высвобожденный АДФ действует на рецептор P2Y12 других тромбоцитов, тем самым активизируя их и привлекая к месту повреждения. Дополнительно, АДФ (и тромбоксан A2) при этом вызывает изменения в тромбоцитном гликопротеидном комплексе IIb/IIIa, который в свою очередь увеличивает связывание фибриногена, таким образом делая возможной агрегацию тромбоцитов.
Наследственные нарушения функции тромбоцитов могут включать дефекты любого из этих субстратов и стадий. Это заболевание подозревают у пациентов с пожизненным нарушением свертываемости крови, нормальным количеством тромбоцитов и нормальными результатами исследования коагуляции. Диагностика обычно основывается на тестах на агрегацию тромбоцитов; однако результаты тестов на агрегацию тромбоцитов могут сильно различаться, а интерпретация результатов часто не дает окончательных результатов (см. таблицу Результаты тестов на агрегацию при наследственных нарушениях функции тромбоцитов). Исследования на агрегацию тромбоцитов помогают оценить способность тромбоцитов образовывать сгусток в ответ на различные активаторы (например, коллаген, эпинефрин, АДФ, ристоцетин). Диагностика этих нарушений обычно требует помощи врача-эксперта в данных нарушениях коагуляции. Широкое разнообразие этих расстройств может встречаться как на фоне тромбоцитопении, так и без нее.
Исследования тромбоцитарной агрегометрии являются недостоверными, когда число тромбоцитов < 100 000/мкл (< 100 × 109/л).
Результаты агрегационных тестов при наследственных нарушениях функции тромбоцитов
Заболевание
Коллаген, Эпифедрин,и низкие дозы АДФ
Высокие дозы АДФ
Ристоцетин
Расстройства усиления активации тромбоцитов
Нарушена
Норма
Норма
Тромбастения (например,потеря рецептора гликопротеина IIb/IIIa)
Отсутствует
Отсутствует
Нормальный или нарушенный
Нарушения адгезии тромбоцитов (например, синдром Бернарда-Сулье, болезнь Виллебранда)
Норма
Норма
Нарушена
АДФ =аденозин дифосфат.
Нарушения адгезии тромбоцитов
Синдром Бернарда-Сулье – это редкое аутосомно-рецессивное заболевание. Он вызывает тромбоцитопению и ухудшает адгезию тромбоцитов из-за дефекта гликопротеинового комплекса Ib/IX, который связывает эндотелиальный ФВ. Кровотечение может быть обильным. Размеры тромбоцитов увеличиваются. Они не агрегируют с ристоцетином, но агрегируют с АДФ, коллагеном и адреналином.
Большие тромбоциты, связанные с функциональными отклонениями, также встречаются при аномалии Мэя-Хегглина, тромбоцитопеническом расстройстве с аномальными включениями в лейкоцитах и при синдроме Чедиака-Хигаси.
Переливание тромбоцитов необходимо для контроля над серьезными кровотечениями при всех этих нарушениях.
Болезнь фон Виллебранда возникает из-за дефицита или дефекта фактора Виллебранда, который необходим для обеспечения адгезии тромбоцитов. Его часто лечат десмопрессином или заменой ФВ на вирусно-инактивированный концентрат фактора VIII средней чистоты или рекомбинантные продукты ФВ.
Нарушения активации тромбоцитов
Нарушения усиления активации тромбоцитов являются наиболее распространенными наследственными нарушениями функции тромбоцитов и вызывают легкие кровотечения. Они могут возникнуть в результате снижения АДФ в гранулах тромбоцитов (нехватка места для хранения), неспособности генерировать тромбоксан A2 из арахидоновой кислоты или из-за неспособности тромбоцитов к агрегации в ответ на тромбоксан A2.
Тесты на агрегацию тромбоцитов выявляют пониженную агрегацию после воздействия коллагена, адреналина, а также низких уровней АДФ и нормальную агрегацию после воздействия ристоцетина и высокий уровень аденозиндифосфата (АДФ). Та же картина может быть результатом использования нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) или аспирина, эффект от которых может сохраняться в течение нескольких дней. Поэтому тесты на агрегацию тромбоцитов не следует проводить пациентам, принимавшим эти препараты в течение предыдущих 10 дней.
Тромбастения (болезнь Гланцмана) является редким аутосомно-рецессивным заболеванием, вызывающим дефекты рецепторов тромбоцитарного гликопротеина IIb/IIIa; тромбоциты не могут агрегировать. У больных могут возникать тяжелые кровотечения слизистой оболочки (например, носовые кровотечения, которые прекращаются только после тампонирования носа и переливания тромбоцитарного концентрата). Диагноз подтверждается при обнаружении того, что тромбоциты не могут агрегировать после воздействия адреналина, коллагена или даже высоких уровней АДФ, но могут временно агрегировать после воздействия ристоцетином. Переливание тромбоцитов необходимо для контроля над серьезными кровотечениями.