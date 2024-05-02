Иммунная тромбоцитопения (ИТП)

Пероральные кортикостероиды

Внутривенное введение иммуноглобулина (ВВИГ)

Внутривенный анти-D иммуноглобулин

В некоторых случаях спленэктомия

Агонисты тромбопоэтиновых рецепторов (ТПО-РА)

Ритуксимаб

Fostamatinib

Другие иммунодепрессанты (например, микофенолат, азатиоприн, циклоспорин)

При тяжелых кровотечениях: ВВИГ, внутривенное введение анти-D иммуноглобулина, внутривенное введение кортикостероидов и/или переливание тромбоцитов

Доступно несколько руководств (1, 2). Пациенты, у которых нет симптомов, количество тромбоцитов > 30 000/мкл (> 30 × 109/л) и нет кровотечений, обычно не требуют лечения и могут просто наблюдаться.

Взрослым со впервые диагностированной ИТП с кровотечением и количеством тромбоцитов < 30 000/мкл (< 30 × 109/л) обычно назначают пероральный кортикостероид (например, преднизон 1 мг/кг перорально один раз в день) первоначально на 4 дня. Альтернативой, возможно, в такой же степени эффективной, кортикостероидному режиму является дексаметазон 40 мг перорально 1 раз/день в течение 4 дней. У большинства пациентов количество тромбоцитов увеличивается в течение 2-5 дней. Однако у некоторых ответ может занять от 2 до 4 недель. Когда после получения ответа доза кортикостероида постепенно снижается, у большинства взрослых пациентов наблюдается рецидив. Повторные лечения кортикостероидами могут быть эффективными, но повышают риск побочных эффектов. Лечение кортикостероидами обычно не следует продолжать дольше первых 6 недель; можно попробовать другие лекарства, чтобы избежать спленэктомии. Если медикаментозная терапия эффективна, большинство руководств рекомендуют продолжать ее в течение по крайней мере 1 года, прежде чем рассматривать спленэктомию.

Пероральные кортикостероиды, ВВИГ или внутривенный анти-D иммуноглобулин также могут применяться при временном повышении количества тромбоцитов, необходимом при удалении зубов, родах, хирургических вмешательствах или других инвазивных процедурах. Агонисты рецепторов тромбопоэтина (ТПО-РА, например, ромиплостим, элтромбопаг, аватромбопаг) также можно использовать (в качестве терапии второй линии) перед инвазивными процедурами, но их не следует применять во время родов. ВВИГ и внутривенные анти-D иммуноглобулины также полезны при угрожающих жизни кровотечениях при иммунной тромбоцитопении (ИТП), но редко используются для длительного лечения, потому что их лечебный эффект может продолжаться только от нескольких дней до недель.

При спленэктомии можно достичь полной ремиссии у примерно двух третей пациентов, которые перенесли рецидив после первичной терапии кортикостероидами. Спленэктомия обычно предназначена для пациентов с тяжелой тромбоцитопенией (например, < 15 000/мкл [< 15 × 109/л]), у которых риск кровотечения нельзя контролировать с помощью медикаментозной терапии или тем, у кого болезнь персистирует после 12 месяцев. Если тромбоцитопению можно контролировать при помощи медикаментозной терапии второй линии, в спленэктомии часто отпадает необходимость (1, 2). Спленэктомия приводит к повышенному риску развития тромбоза и инфекции (в особенности, инкапсулированными бактериями, такими как пневмококк); пациенты нуждаются в вакцинации против пневмококка Streptococcus pneumoniae, гемофильной и Haemophilus influenzae, менингококковой Neisseria meningitidis инфекции (в идеале ее назначают > 2 недель до процедуры).

Вторая линия лечения Вторая линия лечения доступна для пациентов с иммунной тромбоцитопенией Которые стремятся отложить спленэктомию в надежде наступления спонтанной ремиссии

Которые не являются кандидатами для спленэктомии или отказались от нее

У которых спленэктомия была не эффективной У таких пациентов, как правило, количество тромбоцитов < 10 000–20 000/мкл (< 10-20 × 109/л), и следовательно, они подвержены риску кровотечения. Лекарственная терапия второй линии включает агонисты рецепторов тромбопоэтина (ТПО-РА), ритуксимаб, фостаматиниб или другие иммунодепрессивные препараты. Препараты аналогов рецептора тромбопоэтина, такие как ромиплостим 1–10 мкг/кг подкожно один раз в неделю, элтромбопаг 25–75 мг перорально 1 раз в день и аватромбопаг 20–40 мг перорально один раз в день имеют положительный клинический ответ > 85%. ТПО-РА часто необходимо вводить непрерывно для поддержания количества тромбоцитов > 50 000/мкл (> 50 × 109/л),но данные свидетельствуют о том, что у трети взрослых наступает ремиссия без лечения через 1 год и > 50% - через 2 г. Ответ на ритуксимаб (375 мг/м2 внутривенно 1 раз в неделю, в течение 4 недель) наблюдается у 57% пациентов, но только у 21% взрослых пациентов ремиссия сохраняется более 5 лет (3). Альтернативные схемы дозирования также эффективны (например, дозы 1000 мг внутривенно с интервалом в 2 недели). Ритуксимаб может повлиять на способность формировать имунный ответ на вакцинацию в течение 6–12 месяцев. Зарегистрированный ответ на фостаматиниб, ингибитор тирозинкиназы селезенки, составляет 18%. Доза составляет 100 мг перорально 2 раза в день, увеличиваясь до 150 мг через 1 месяц, если количество тромбоцитов не увеличилось до > 50 000/мкл (> 50 × 109/л) (4). Более интенсивная иммуносупрессия может потребоваться с такими препаратами, как циклофосфамид, циклоспорин, микофенолат или азатиоприн, у пациентов, которые не реагируют на другие препараты и имеют тяжелую симптоматическую тромбоцитопению.

Угрожающие жизни кровотечения при ИТП У детей и взрослых с идиопатической тромбоцитопенической пурпурой и опасными для жизни кровотечениями быстрая фагоцитарная блокада достигается применением ВВИГ 1 г/кг 1 раз/день в течение 1–2 дней или у Rh положительных пациентов применением 1 дозы внутривенно анти-D иммуноглобулина 75 мкг/кг. Внутривенный анти-D иммуноглобулин эффективен только у пациентов, которым не проводили спленэктомию, и может быть связан с серьезными осложнениями, такими как гемолиз и тяжелое диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови. Лечение ВВИГ обычно приводит к увеличению количества тромбоцитов в течение 2–4 дней, но этот уровень сохраняется лишь в течение всего 2–4 недель. Высокодозированный метилпреднизолон (1 г внутривенно 1 раз/день в течение 3 дней) легче вводить, чем ВВИГ или внутривенный анти-D иммуноглобулин, но он менее эффективен. Пациентам с ИТП и опасными для жизни кровотечениями также назначают переливания тромбоцитов. Переливание тромбоцитов не используют в профилактических целях. Винкристин (1,4 мг/м2; максимальная доза 2 мг) был также использован в неотложных ситуациях, однако при повторном применении может вызвать невропатию. Раннее использование АТПР также может быть эффективным в сочетании с перечисленными выше методами лечения (5, 6).