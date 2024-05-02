Болезнь Виллебранда

Десмопрессин

Введение фактора Виллебранда (ФВ) в случае необходимости

Транексамовая кислота

Пациенты с болезнью фон Виллебранда лечатся только тогда, когда у них возникает сильное кровотечение или они проходят инвазивные процедуры (например, хирургия, удаление зубов). Рекомендации по лечению от Американского общества гематологии, Международного общества по тромбозу и гемостазу, Национального фонда гемофилии и Всемирной федерации гемофилии (1).

Для пациентов с типом 1 БфВ может быть полезен десмопрессин, аналог вазопрессина (антидиуретического гормона), который стимулирует высвобождение фактора Виллебранда в плазму и может способствовать увеличению уровня фактора VIII. Десмопрессин обычно неэффективен при 2-м и 3-м типах БВ. При БВ типа 2В десмопрессин может усугубить тромбоцитопению.

Для обеспечения нормальной реакции на десмопрессин, врачи дают пациентам пробную дозу и измеряют реакцию антигена ФВ. Введение десмопрессина 0,3 мкг/кг в 50 мл 0,9% физраствора внутривенно продолжительностью от 15 до 30 минут может позволить больному пройти небольшие вмешательства (например, экстракция зуба, небольшие хирургические вмешательства) без необходимости заместительной терапии. Если все же заместительная терапия необходима, десмопрессин может снизить требуемую дозу.

Одна доза десмопрессина действует в течение 4–6 часов. Для возобновления запасов ФВ необходимо около 48 часов, что позволяет 2-ой инъекции десмопрессина быть такой же эффективной, как первоначальная доза препарата. Для многих пациентов интраназальное применение десмопрессина может быть столь же эффективным, как и его внутривенное введение и часто помогает предотвратить кровотечение во время небольших хирургических процедур. Частое использование может привести к гипонатриемии.

Для пациентов с БфВ 2-го типа, не поддающуюся лечению десмопрессином, для пациентов с БфВ 3-го типа или БфВ 1-го типа, которые проходят более обширные инвазивные процедуры, лечение включает в себя замещение ФВ путем инфузии концентрата концентратов фактора VIII средней степени очистки, который содержит компоненты фактора Виллебранда. В этих концентратах вирусы инактивированы и, следовательно, не передают ВИЧ-инфекцию или гепатит. Эти концентраты более предпочтительны по сравнению с ранее использовавшимся криопреципитатом, т.к. не вызывают инфекций, передаваемых при трансфузии. Высокоочищенный концентрат фактора VIII получают путем иммуноаффинной хроматографии, но он не содержит ФВ и не должен быть использован. Доказательства эффективности концентратов фактора VIII при БВ получены в основном из обсервационных исследований.

Для женщин с тяжелым менструальным кровотечением из-за болезни фон Виллебранда краткий период лечения с пероральной транексамовой кислотой или десмопрессин интраназально могут уменьшить кровотечение. Транексамовая кислота также может быть полезной для пациентов с БВ 1-го и 2-го типа, которым проводят малые хирургические вмешательства (например, удаление зубов, биопсию кожи, эксцизионную биопсию молочной железы).