Резистентность фактора V к активированному протеину C (AПC)

Мутации фактора V делают его устойчивым к нормальному расщеплению и инактивации активированным белком С, а также предрасполагают к венозному тромбозу.

(См. также Обзор тромботических заболеваний (Overview of Thrombotic Disorders)).

Активированный белок C (APC) в комплексе с белком S разрушает факторы свертывания крови Va и VIIIa, тем самым ингибируя свертывание крови (см. рисунок Пути свертывания крови). Любая из нескольких мутаций фактора V делает его устойчивым к инактивации АПС, увеличивая склонность к тромбозу.

Наиболее распространенным из этих мутаций является фактор V Лейдена. Гомозиготные мутации повышают риск тромбоза больше, чем гетерозиготные.

Метаболические механизмы свертывания крови

Фактор V Лейдена в качестве одиночного генетического дефекта присутствует примерно у 5% белых американцев, но редко встречается у коренного населения Азии или Африки (1). Он присутствует у 20–60% (в зависимости от выборки пациентов) пациентов со «спонтанным» венозным тромбозом (2).

Общие справочные материалы 1. Ridker PM, Miletich JP, Hennekens CH, Buring JE. Ethnic distribution of factor V Leiden in 4047 men and women. Implications for venous thromboembolism screening. JAMA 1997;277(16):1305-1307. 2. Eichinger S, Weltermann A, Mannhalter C, et al. The risk of recurrent venous thromboembolism in heterozygous carriers of factor V Leiden and a first spontaneous venous thromboembolism. Arch Intern Med 2002;162(20):2357-2360. doi:10.1001/archinte.162.20.2357

Диагностика резистентности фактора V к АПС (активированному протеину С) Анализ плазмы на коагуляцию Диагноз ставится на основании данных Анализ на резистентность к активированному протеину С

Анализ генетических мутаций гена фактора V с использованием анализов на основе ДНК Анализ устойчивости к активированному протеину С является скрининг-тестом на наличие фактора V Лейдена. Активированный протеин С добавляют к 5-кратно разведенной плазме пациента и измеряют время коагуляции. У пациентов с гомозиготной или гетерозиготной резистентностью к фактору V по Лейдену удлинение времени свертывания крови значительно снижается, поскольку их фактор V устойчив к расщеплению активированным белком С. Подтверждение наличия фактора V Лейдена затем осуществляется с помощью анализа ДНК на наличие мутации.