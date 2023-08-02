Повышенные уровни фактора VIII, IX и XI

Повышенные уровни факторов VIII, IX и XI являются факторами риска венозной тромбоэмболии (ВТЭ). Хотя эти уровни генетически детерминированы, повышенные уровни фактора VIII могут возникать при хроническом воспалении и других системных заболеваниях. Лечение включает антикоагулянты при ВТЭ и, в случае повышенного уровня фактора VIII, специфическое лечение основных заболеваний.

Факторы VIII, IX и XI являются белками свертывания крови, вырабатываемыми преимущественно в печени. Фактор VIII циркулирует в неактивной форме, связанный с фактором фон Виллебранда (ФВ), пока повреждение кровеносных сосудов не активирует его и не разделит их. Свободный Фактор VIII затем взаимодействует с фактором IX, способствуя свертыванию крови.

Повышенные уровни фактора VIII впервые были признаны фактором риска венозной тромбоэмболии (ВТЭ) в Лейденском исследовании тромбофилии, исследовании случай-контроль пациентов с первым эпизодом ВТЭ без рака в сравнение с контрольной группой сравнимой по полу и возрасту. Активность фактора VIII > 150 МЕ/л была связана с почти 5-кратным увеличением риска ВТЭ (1). Повышенные уровни фактора VIII также были идентифицированы как фактор риска рецидива ВТЭ (2).

Повышенные уровни антигенов факторов IX и XI также связаны с повышенным риском ВТЭ (3, 4). Однако лонгитюдное исследование этиологии тромбоэмболии (Longitudinal Investigation of Thromboembolism Etiology) также показало, что фактор XI, но не фактор IX был связан с повышенным риском ВТЭ с поправкой на возраст, пол, расу, образование, ИМТ (индекс массы тела) и диабет (5).

Повышенные уровни фактора фон Виллебранда также связаны с повышенным риском ВТЭ (6).

Диагностика повышенных уровней фактора VIII, IX и XI Измерение уровней фактора VIII, IX или XI Уровни VIII, IX и XI антигенов и их активность могут быть непосредственно измерены. Поскольку на активность фактора VIII влияет антикоагуляция и он является белком острофазового ответа, важно измерять активность фактора VIII, когда пациент не принимает антикоагулянты и у него нет инфекций или воспалительных состояний (1). Уровни Фактора VIII также повышаются при беременности, эстрогенсодержащей гормональной терапии, раке, заболеваниях печени, почек, гипертиреозе, внутрисосудистом гемолизе и физических нагрузках. Измерение активности фактора VIII у пациента, принимающего антикоагулянты, приведет к ложному снижению активности фактора VIII. На антиген фактора VIII не влияют антикоагулянты. Напротив, уровень антигена фактора VIII и его активность повышаются при системном воспалении и многих других состояниях (см. выше), поэтому измерение фактора VIII в идеале проводится при отсутствии этих нарушений. Антиген Фактора IX можно снизить с помощью антагонистов витамина К, но не прямых пероральных антикоагулянтов. Антиген фактора XI не подвергается воздействию антикоагулянтов. Уровни активности фактора IX и XI снижаются при приеме антикоагулянтов. Справочные материалы по диагностике 1. O'Donnell J, Tuddenham EG, Manning R, Kemball-Cook G, Johnson D, Laffan M. High prevalence of elevated factor VIII levels in patients referred for thrombophilia screening: role of increased synthesis and relationship to the acute phase reaction. Thromb Haemost 1997; 77(5):825-828. PMID: 9184386