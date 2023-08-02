Повышенные уровни фактора VIII, IX и XI

Повышенные уровни факторов VIII, IX и XI являются факторами риска венозной тромбоэмболии (ВТЭ). Хотя эти уровни генетически детерминированы, повышенные уровни фактора VIII могут возникать при хроническом воспалении и других системных заболеваниях. Лечение включает антикоагулянты при ВТЭ и, в случае повышенного уровня фактора VIII, специфическое лечение основных заболеваний.
Факторы VIII, IX и XI являются белками свертывания крови, вырабатываемыми преимущественно в печени. Фактор VIII циркулирует в неактивной форме, связанный с фактором фон Виллебранда (ФВ), пока повреждение кровеносных сосудов не активирует его и не разделит их. Свободный Фактор VIII затем взаимодействует с фактором IX, способствуя свертыванию крови.
Повышенные уровни фактора VIII впервые были признаны фактором риска венозной тромбоэмболии (ВТЭ) в Лейденском исследовании тромбофилии, исследовании случай-контроль пациентов с первым эпизодом ВТЭ без рака в сравнение с контрольной группой сравнимой по полу и возрасту. Активность фактора VIII > 150 МЕ/л была связана с почти 5-кратным увеличением риска ВТЭ (1). Повышенные уровни фактора VIII также были идентифицированы как фактор риска рецидива ВТЭ (2).
Повышенные уровни антигенов факторов IX и XI также связаны с повышенным риском ВТЭ (3, 4). Однако лонгитюдное исследование этиологии тромбоэмболии (Longitudinal Investigation of Thromboembolism Etiology) также показало, что фактор XI, но не фактор IX был связан с повышенным риском ВТЭ с поправкой на возраст, пол, расу, образование, ИМТ (индекс массы тела) и диабет (5).
Повышенные уровни фактора фон Виллебранда также связаны с повышенным риском ВТЭ (6).
Общие справочные материалы
1. van der Meer FJ, Koster T, Vandenbroucke JP, Briët E, Rosendaal FR. The Leiden Thrombophilia Study (LETS). Thromb Haemost 1997;78(1):631-635.
2. Kyrle PA, Minar E, Hirschl M, et al. High plasma levels of factor VIII and the risk of recurrent venous thromboembolism. N Engl J Med 2000; 343(7):457-462. doi: 10.1056/NEJM200008173430702
3. van Hylckama Vlieg A, van der Linden IK, Bertina RM, Rosendaal FR. High levels of factor IX increase the risk of venous thrombosis. Blood 2000; 95(12):3678-3682. PMID: 10845896
4. Meijers JC, Tekelenburg WL, Bouma BN, Bertina RM, Rosendaal FR. High levels of coagulation factor XI as a risk factor for venous thrombosis. N Engl J Med 2000; 342(10):696-701. doi: 10.1056/NEJM200003093421004
5. Cushman M, O'Meara ES, Folsom AR, Heckbert SR. Coagulation factors IX through XIII and the risk of future venous thrombosis: the Longitudinal Investigation of Thromboembolism Etiology. Blood 2009; 114(14):2878-2883. doi: 10.1182/blood-2009-05-219915
6. Edvardsen MS, Hindberg K, Hansen ES, et al. Plasma levels of von Willebrand factor and future risk of incident venous thromboembolism. Blood Adv 2021;5(1):224-232. doi:10.1182/bloodadvances.2020003135
Диагностика повышенных уровней фактора VIII, IX и XI
Измерение уровней фактора VIII, IX или XI
Уровни VIII, IX и XI антигенов и их активность могут быть непосредственно измерены.
Поскольку на активность фактора VIII влияет антикоагуляция и он является белком острофазового ответа, важно измерять активность фактора VIII, когда пациент не принимает антикоагулянты и у него нет инфекций или воспалительных состояний (1).
Уровни Фактора VIII также повышаются при беременности, эстрогенсодержащей гормональной терапии, раке, заболеваниях печени, почек, гипертиреозе, внутрисосудистом гемолизе и физических нагрузках.
Измерение активности фактора VIII у пациента, принимающего антикоагулянты, приведет к ложному снижению активности фактора VIII. На антиген фактора VIII не влияют антикоагулянты. Напротив, уровень антигена фактора VIII и его активность повышаются при системном воспалении и многих других состояниях (см. выше), поэтому измерение фактора VIII в идеале проводится при отсутствии этих нарушений.
Антиген Фактора IX можно снизить с помощью антагонистов витамина К, но не прямых пероральных антикоагулянтов. Антиген фактора XI не подвергается воздействию антикоагулянтов. Уровни активности фактора IX и XI снижаются при приеме антикоагулянтов.
Справочные материалы по диагностике
1. O'Donnell J, Tuddenham EG, Manning R, Kemball-Cook G, Johnson D, Laffan M. High prevalence of elevated factor VIII levels in patients referred for thrombophilia screening: role of increased synthesis and relationship to the acute phase reaction. Thromb Haemost 1997; 77(5):825-828. PMID: 9184386
Лечение повышенных уровней фактора VIII, IX и XI
Антикоагулянтная терапия
Пероральные антикоагулянты прямого действия и антагонисты витамина К эффективны для лечения пациентов с повышенным уровнем фактора VIII, IX и XI с венозной тромбоэмболией (1).
Справочные материалы по лечению
1. Campello E, Spiezia L, Simion C, et al. Direct Oral Anticoagulants in Patients With Inherited Thrombophilia and Venous Thromboembolism: A Prospective Cohort Study. J Am Heart Assoc 2020;9(23):e018917. doi:10.1161/JAHA.120.018917