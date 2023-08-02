Обзор тромботических заболеваний (Overview of Thrombotic Disorders)

Генетические нарушения, повышающие склонность к венозной тромбоэмболии, включают

Протеин Z, витамин К-зависимый белок, помогает инактивировать такой фактор свертывания крови, как фактор Ха. Дефицит или дисфункция протеина Z предрасполагает к венозному тромбозу (в основном у пациентов, которые также имеют другие нарушения свертывания). Однако измерение его активности не доступно в большинстве лабораторий.

Приобретенные нарушения также предрасполагают к венозному и артериальному тромбозу (см. таблицу Приобретенные причины тромбоэмболии).

Другие нарушения и внешние факторы могут повысить риск тромбоза, особенно при наличии генетических нарушений.