Недостаточность протеина С

Так как активированный С протеин разрушает факторы свертывания крови Va и VIIIa, его дефицит приводит к венозному тромбозу.

(См. также Обзор тромботических заболеваний (Overview of Thrombotic Disorders)).

Протеин С является витамином К-зависимым белком, как и факторы свертывания крови II (протромбин), VII, IX и X, а также белки S и Z. Поскольку активированный протеин С (АПС) разрушает Va и VIIIa, АПС являетсяестественным антикоагулянтом плазмы. Снижение уровня протеина С вследствие генетических или приобретенных аномалий предрасполагает к венозному тромбозу (1).

Распространенность гетерозиготной формы дефицита протеина С в плазме составляет 0,2–0,5 % (2); по данным семейных исследований пробандов с симптомами риск венозной тромбоэмболии (ВТЭ) в течение всей жизни был высоким. Кроме того, высок риск рецидива ВТЭ (3). Важно признать, что результаты, наблюдаемые в семейных исследованиях, не могут быть распространены на всех пациентов с дефицитом протеина С.

Гомозиготная форма дефицита или двойной гетерозиготный дефицит вызывает молниеносную пурпуру новорожденных, т.е. тяжелый неонатальный тип диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС), который проявляется экхимозами и обширными венозными и артериальными тромбозами, обычно в первый день жизни.

Приобретенный дефицит протеина С встречается у пациентов с заболеваниями печени или синдромом диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС), а также во время терапии варфарином.

Диагноз основан на антигенных и функциональных анализах плазмы на наличие протеина С.

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