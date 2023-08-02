Поскольку антитромбин ингибирует тромбин и факторы Xa, IXa, и XIa, дефицит антитромбина предрасполагает квенозному тромбозу.

(См. также Обзор тромботических заболеваний (Overview of Thrombotic Disorders)).

Антитромбин представляет собой плазменный белок, который ингибирует тромбин и факторы Xa, IXa и XIa и, как следствие, ингибирует тромбоз.

Гетерозиготный дефицит антитромбина встречается примерно у 0,02–0,2% (1); населения; примерно у половины таких пациентов развивается венозный тромбоз. Гомозиготный дефицит является, вероятно, летальным для плода в утробематери.

Приобретенная недостаточность встречается у пациентов с диссеминированным внутрисосудистым свертыванием, заболеванием печени, нефротическим синдромом или во время терапии гепарином. Гепарин оказывает свое антикоагулянтное действие путем активацииантитромбина.

Общие справочные материалы 1. Pabinger I, Thaler J. How I treat patients with hereditary antithrombin deficiency. Blood 2019;134(26):2346-2353. doi:10.1182/blood.2019002927

Диагностика дефицита антитромбина Проводится лабораторное тестирование пациентов с невыясненными причинами повышенной свертываемости, которое включает в себя количественную оценку способности плазмы пациента ингибировать тромбин в присутствии гепарина. Гепарин обычно ингибирует свертывание крови, ускоряя инактивацию тромбина антитромбином. У пациентов с дефицитом антитромбина инактивация тромбина снижается. Остаточный тромбин в тестируемой смеси обратно пропорционален функциональной концентрации антитромбина в плазме пациента. Уровни белка антитромбина также можно измерить с помощью иммунологических анализов, но эти тесты измеряют только количество белка антитромбина в образце и не могут оценить функцию этого белка. Поскольку у редких пациентов с дефицитом антитромбина экспрессируются дисфункциональные белки антитромбина, для диагностики дефицита антитромбина предпочтение отдается анализам активности, а не анализам на антигены.