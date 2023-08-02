Гипергомоцистеинемия может провоцировать артериальные и венозные тромбозы.

(См. также Обзор тромботических заболеваний (Overview of Thrombotic Disorders)).

Гипергомоцистеинемия может предрасполагать к артериальному тромбозу и венозной тромбоэмболии (ВТЭ) вследствие повреждения эндотелиальных клеток сосудов (1), возможно, из-за повышенного образования свободных радикалов. . Однако некоторые исследования показали, что связь больше не является значимой, если полностью учтены искажающие результаты факторы (2). Кроме того, рандомизированные исследования приема витаминных добавок у пациентов с ВТЭ и заболеваниями сердца (3) и пациентов с ВТЭ без основных факторов риска (4) не были связаны со снижением частоты эпизодов. Таким образом, рутинное измерение уровней гомоцистеина у пациентов с венозной и артериальной тромбоэмболиями не рекомендуется.

Уровень гомоцистеина в плазме повышен более чем в 10 раз при гомозиготном дефиците цистатионин бета-синтазы. При гетерозиготном дефиците и других нарушениях метаболизма фолатов, включая дефицит метилтетрагидрофолатадегидрогеназы уровень повышается не столь выраженно. Наиболее распространенными причинами гипергомоцистеинемии являются приобретенными

Дефицит фолиевой кислоты редко возникает при обогащении пшеничной муки фолиевой кислотой.

Отклонение от нормы устанавливается путем измерения уровня гомоцистеина в плазме натощак у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями или тромбоэмболией, у которых подозревается наличие этого заболевания.