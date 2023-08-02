Гипергомоцистеинемия может провоцировать артериальные и венозные тромбозы.
(См. также Обзор тромботических заболеваний (Overview of Thrombotic Disorders)).
Гипергомоцистеинемия может предрасполагать к артериальному тромбозу и венозной тромбоэмболии (ВТЭ) вследствие повреждения эндотелиальных клеток сосудов (1), возможно, из-за повышенного образования свободных радикалов. . Однако некоторые исследования показали, что связь больше не является значимой, если полностью учтены искажающие результаты факторы (2). Кроме того, рандомизированные исследования приема витаминных добавок у пациентов с ВТЭ и заболеваниями сердца (3) и пациентов с ВТЭ без основных факторов риска (4) не были связаны со снижением частоты эпизодов. Таким образом, рутинное измерение уровней гомоцистеина у пациентов с венозной и артериальной тромбоэмболиями не рекомендуется.
Уровень гомоцистеина в плазме повышен более чем в 10 раз при гомозиготном дефиците цистатионин бета-синтазы. При гетерозиготном дефиците и других нарушениях метаболизма фолатов, включая дефицит метилтетрагидрофолатадегидрогеназы уровень повышается не столь выраженно. Наиболее распространенными причинами гипергомоцистеинемии являются приобретенными
Дефицит фолиевой кислоты редко возникает при обогащении пшеничной муки фолиевой кислотой.
Отклонение от нормы устанавливается путем измерения уровня гомоцистеина в плазме натощак у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями или тромбоэмболией, у которых подозревается наличие этого заболевания.
Общие справочные материалы
1. Undas A, Brozek J, Szczeklik A. Homocysteine and thrombosis: from basic science to clinical evidence. Thromb Haemost 2005;94(5):907-915. doi:10.1160/TH05-05-0313
2. Ospina-Romero M, Cannegieter SC, den Heijer M, Doggen CJM, Rosendaal FR, Lijfering WM. Hyperhomocysteinemia and Risk of First Venous Thrombosis: The Influence of (Unmeasured) Confounding Factors. Am J Epidemiol 2018;187(7):1392-1400. doi:10.1093/aje/kwy004
3. Ray JG, Kearon C, Yi Q, Sheridan P, Lonn E; Heart Outcomes Prevention Evaluation 2 (HOPE-2) Investigators. Homocysteine-lowering therapy and risk for venous thromboembolism: a randomized trial. Ann Intern Med 2007;146(11):761-767. doi:10.7326/0003-4819-146-11-200706050-00157
4. den Heijer M, Willems HP, Blom HJ, et al. Homocysteine lowering by B vitamins and the secondary prevention of deep vein thrombosis and pulmonary embolism: A randomized, placebo-controlled, double-blind trial. Blood 2007;109(1):139-144. doi:10.1182/blood-2006-04-014654
Лечение гипергомоцистеинемии
Введение с пищевыми добавками
Уровень гомоцистеина в плазме может быть нормализован при помощи пищевых добавок, содержащих фолаты, витамин B12 или витамин B6 по отдельности или в комбинации друг с другом; тем не менее, не было доказано, что такая терапия снижает риск развития артериального или венозного тромбоза.