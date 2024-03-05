Техника трансфузии

ВНИМАНИЕ: перед началом переливания должно быть получено согласие пациента, проверены браслет пациента с нанесенной группой крови и резус-фактором, этикетки единиц крови и проведен тест на совместимость; необходимо быть уверенным, что данный компонент крови предназначен для реципиента.

Использование иглы номер 18 (или больше) предотвращает механические повреждения и гемолиз эритроцитов. При трансфузии всех компонентов крови всегда должен использоваться стандартный фильтр. В контейнер с трансфузируемой кровью разрешается добавлять только 0,9% раствор хлорида натрия. Гипотонические растворы вызывают гемолиз эритроцитов, а кальций, содержащийся в растворе Рингера, может вызвать образование сгустка.

Трансфузия одной дозы или компонента крови должна быть завершена в течение 4 часов; более длительные трансфузии повышают риск бактериального роста. При необходимости медленной трансфузии, например, в случае сердечной недостаточности или гиперволемии, дозы могут быть разделены на более мелкие аликвоты в банке крови. Для детей 1 доза крови должна быть разделена на небольшие стерильные аликвоты, используемые несколько дней, тем самым уменьшается риск иммунизации.

Важным является тщательное наблюдение, особенно в течение первых 15 минут, и включает в себя регистрацию

Температура

Артериальное давление

Пульс

Частота дыхания

Периодический контроль продолжается во время и после трансфузии, в течение всего периода оценивается показатель жидкости. Пациента укрывают и согревают, чтобы предотвратить озноб, который может быть ошибочно истолкован как трансфузионная реакция.

Не рекомендуется проводить плановые переливания крови в ночное время.