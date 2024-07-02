Раковая кахексия

Кахексия определяется как снижение массы жировой ткани и скелетной мускулатуры. Он возникает при многих состояниях и часто встречается при прогрессирующем и метастатическом раке, когда лечение неэффективно.

Особенно выраженная кахексия наблюдается у больных раком поджелудочной железы и желудка. Больные с кахексией теряют 10–20% своей массы тела (1). У мужчин, как правило, кахексия, вызванная раком, проявляется сильнее, чем у женщин. Ни размер опухоли, ни распространенность метастатического процесса не влияют на выраженность кахексии. Кахексия связана со снижением эффективности химиотерапии (см. также Обзор методов лечения рака [Overview of Cancer Therapy]), снижением функционального состояния больного и повышением летальности.

Основной причиной кахексии является не анорексия или снижение калорийности питания. Вероятнее, это комплекс метаболических нарушений, который включает повышение тканевого катаболизма; синтез белка снижается и ускоряется его распад. Кахексия опосредуется определенными цитокинами, особенно фактором некроза опухоли-альфа, интерлейкином (ИЛ)-1b и ИЛ-6, которые вырабатываются опухолевыми клетками и клетками хозяина. Свою роль играет и аденозинтрифосфатный (АТФ)-убиквитин-протеасомный метаболический путь.

Кахексия легко распознается в первую очередь по потере веса, которая наиболее выраженно проявляется в виде снижения массы височной мышцы на лице (лицо Гиппократа). Потеря подкожной жировой клетчатки повышает риск развития пролежней в местах тесного прилежания костей к коже.

Общие справочные материалы 1. Siff T, Parajuli P, Razzaque MS, Atfi A: Cancer-Mediated Muscle Cachexia: Etiology and Clinical Management. Trends Endocrinol Metab 32(6):382–402, 2021. doi:10.1016/j.tem.2021.03.007