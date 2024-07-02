Раковая кахексия

Кахексия определяется как снижение массы жировой ткани и скелетной мускулатуры. Он возникает при многих состояниях и часто встречается при прогрессирующем и метастатическом раке, когда лечение неэффективно.
Особенно выраженная кахексия наблюдается у больных раком поджелудочной железы и желудка. Больные с кахексией теряют 10–20% своей массы тела (1). У мужчин, как правило, кахексия, вызванная раком, проявляется сильнее, чем у женщин. Ни размер опухоли, ни распространенность метастатического процесса не влияют на выраженность кахексии. Кахексия связана со снижением эффективности химиотерапии (см. также Обзор методов лечения рака [Overview of Cancer Therapy]), снижением функционального состояния больного и повышением летальности.
Основной причиной кахексии является не анорексия или снижение калорийности питания. Вероятнее, это комплекс метаболических нарушений, который включает повышение тканевого катаболизма; синтез белка снижается и ускоряется его распад. Кахексия опосредуется определенными цитокинами, особенно фактором некроза опухоли-альфа, интерлейкином (ИЛ)-1b и ИЛ-6, которые вырабатываются опухолевыми клетками и клетками хозяина. Свою роль играет и аденозинтрифосфатный (АТФ)-убиквитин-протеасомный метаболический путь.
Кахексия легко распознается в первую очередь по потере веса, которая наиболее выраженно проявляется в виде снижения массы височной мышцы на лице (лицо Гиппократа). Потеря подкожной жировой клетчатки повышает риск развития пролежней в местах тесного прилежания костей к коже.
Общие справочные материалы
1. Siff T, Parajuli P, Razzaque MS, Atfi A: Cancer-Mediated Muscle Cachexia: Etiology and Clinical Management. Trends Endocrinol Metab 32(6):382–402, 2021. doi:10.1016/j.tem.2021.03.007
Лечение раковой кахексии
Лечение включает непосредственное лечение онкологического заболевания. Если рак может быть взят под контроль или излечен, кахексия сама разрешается.
Целью должно быть адекватное питание для возраста, размера и уровня активности пациента; часто назначают дополнительную калорийную добавку. Любой набор массы тела, как правило, минимален и связан с увеличением массы жировой, а не мышечной массы. Он не дает улучшения ни в общем состоянии больного, ни в прогнозе заболевания. Поэтому у большинства онкологических больных с кахексией высококалорийное питание не рекомендуется. Парентеральное питание не назначается, за исключением случаев, когда пероральное питание невозможно.
Другие процедуры иногда могут смягчить кахексию и улучшить отправления организма.
Кортикостероиды повышают аппетит и улучшают состояние больного, но незначительно повышают массу тела.
Каннабиноиды (марихуана, дронабинол) повышают аппетит, но не вес.
Прогестагены, такие как мегестрола ацетат , 40 мг перорально 2–3 раза в день, могут повысить как аппетит, так и массу тела.
Иногда назначают стероиды, но они могут негативно влиять на функцию печени и потенциально ускорять рост некоторых видов рака, таких, например, как рак простаты.
Препараты, способные нарушать продукцию и активность цитокинов, в настоящее время изучаются (1).
Справочные материалы по лечению
1. Kadakia KC, Hamilton-Reeves JM, Baracos VE: Current Therapeutic Targets in Cancer Cachexia: A Pathophysiologic Approach. Am Soc Clin Oncol Educ Book 43:e389942, 2023. doi:10.1200/EDBK_389942