Онкологическая хирургия

Исторически сложилось так, что хирургическое вмешательство было первым видом лечения рака. В современной практике он используется отдельно или в сочетании с другими методами лечения солидных опухолей (см. также Обзор терапии рака). Размер, тип и расположение раковой опухоли, а также функциональное состояние пациента могут определять возможность проведения операции и ее исход. Наличие метастазов часто исключает хирургическое вмешательство в качестве основного лечения, но в определенных ситуациях могут быть показаны резекция солитарных метастазов или циторедуктивные процедуры.

Факторы, повышающие операционный риск у пациентов с раком, включают:

Функциональный статус (способность выполнять повседневную деятельность)

Коморбидные состояния

Хирургический риск у пациентов с онкологическими заболеваниями оценивается не на основании хронологического возраста, а функционального статуса и сопутствующих заболеваний. Пациенты могут иметь уже существующие сопутствующие заболевания или другие, вызванные раком или его лечением. У них может определяться дефицит массы тела из-за анорексии и катаболического воздействия рака. Эти факторы могут ингибировать или замедлять восстановление после операции. У больных могут отмечаться нейтропения, тромбоцитопения или нарушения свертывания крови, которые повышают риск возникновения септических и геморрагических осложнений. Поэтому оценка состояния больного перед операцией является задачей первостепенной важности. Для некоторых пациентов риск хирургического вмешательства слишком высок, поэтому используются альтернативные методы лечения (например, лучевая терапия).

Первичная резекция опухоли Если первичная опухоль не метастазировала, хирургическое лечение может приводить к излечению. Важно, чтобы удаленная опухоль имела четкий край (область нормальной ткани вокруг первичной опухоли) для подтверждения полной резекции и снижения риска рецидива. Может потребоваться интраоперационное патоморфологическое исследование срезов ткани. При наличии раковых клеток в срезах выполняется немедленная резекция дополнительных тканей. Хирургическая резекция может включать удаление локальных и регионарных лимфатических узлов и/или резекцию пораженной прилегающей ткани или органа. Неоадъювантная химиотерапия или лучевая терапия могут назначаться перед операцией для уменьшения размера опухоли, ограничения объема хирургического вмешательства и повышения эффективности. Адъювантную химиотерапию или лучевую терапию можно проводить после операции для уменьшения риска рецидива.

Резекция метастазов Во время операции иногда удаляют местные и регионарные лимфатические узлы, чтобы оценить степень распространения рака и снизить вероятность его рецидива. Ограниченные метастазы (по размеру, количеству или местоположению), особенно в легких, печени или мозге, иногда можно удалить хирургически или лечить с помощью лучевой терапии.

Циторедуктивное оперативное вмешательство (циторедукция) Иногда, когда полная резекция невозможна, проводится резекция опухоли (хирургическая резекция для уменьшения размера опухоли). Удаление опухоли может повысить чувствительность оставшейся опухоли к другим методам лечения (например, химиотерапии) посредством неясных механизмов.

Паллиативная хирургия Для облегчения симптомов и сохранения качества жизни иногда бывает целесообразна хирургическая резекция опухоли, даже если излечение маловероятно или когда попытка обширной операции исключена. Резекция опухоли может быть показана для снятия болевого синдрома, для уменьшения риска кровотечения или для устранения обструкции жизненно важных органов.