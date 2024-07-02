Обзор терапии рака (Overview of Cancer Therapy)

Лечение рака включает уничтожение злокачественных клеток. Лечение подразумевает уничтожение всех клеток, способных вызвать рецидив рака в течение жизни человека. Основные методы лечения опухолей включают:

Хирургическое вмешательство может использоваться отдельно или в сочетании с другими методами. Размер, тип и расположение раковой опухоли часто определяют операбельность и прогноз. Иногда назначается неоадъювантная химиотерапия для уменьшения размеров опухоли, чтобы облегчить оптимальную хирургическую резекцию. Наличие метастазов обычно исключает возможность проведения радикального хирургического лечения.

Лучевая терапия используется для лечения многих видов рака, особенно тех, которые являются радиочувствительными, локализованными и могут быть полностью охвачены полем облучения. Лучевая терапия часто сочетается с хирургическим вмешательством или системной терапией.

Системные методы лечения рака включают

Традиционная химиотерапия цитототоксическими препаратами (например, фторурацил, метотрексат, даунорубицин, циклофосфамид)

Эндокринная терапия (для некоторых гормонально-чувствительных видов рака, например, рака предстательной железы, молочной железы, эндометрия)

Иммунотерапию, включая использование моноклональных антител, интерферонов, модификаторов биологического ответа, противоопухолевых вакцин и клеточной терапии

Дифференцирующие агенты (например, ретиноиды при остром промиелоцитарном лейкозе и ингибиторы изоцитратдегидрогеназы-2 ( IDH2 ) при остром миелоидном лейкозе)

Методы таргетной терапии, использующие растущие знания геномики, клеточной и молекулярной биологии (например, иматиниб для лечения хронического миелоидного лейкоза)

Нередко методы комбинируются для создания программы лечения, подходящей для данного пациента, основывающейся на особенностях пациента и опухоли, а также согласуется с предпочтениями пациента. В качестве основного лечения или до или после основного лечения могут использоваться различные методы. Терминология (1), используемая для описания типов терапии рака, включает следующее:

Неоадъювантная терапия : лечение, проводимое перед основным лечением (обычно перед операцией) для уменьшения размера опухоли и оптимизации основного лечения (например, чтобы сделать возможной полную хирургическую резекцию).

Основное лечение : основное лечение злокачественного новообразования, проводимое после постановки первоначального диагноза. Его назначают с лечебной целью, если это возможно.

Адъювантная терапия : дополнительное лечение рака, проводимое после основного лечения для снижения риска рецидива.

Паллиативный уход: специализированная медицинская помощь для людей с серьезными заболеваниями направлена на облегчение симптомов, боли и стресса от тяжелого заболевания. Целью является улучшение качества жизни как для пациента, так и для его семьи. При раке паллиативный уход может включать в себя такие методы лечения, такие как хирургическое вмешательство, лучевая терапия или химиотерапия, направленные на удаление, уменьшение размеров или замедление роста опухоли, которая вызывает боль (2).

В целом процесс лечения должен быть скоординирован такими специалистами, как онколог-радиолог, онколог-хирург и онколог-химиотерапевт. Методы лечения постоянно развиваются, проводится большое количество клинических исследований. Участие в клинических исследованиях должно быть рассмотрено и обсуждено с пациентами при каждой возможности.

При принятии решений относительно лечения следует сопоставить вероятности побочных и положительных эффектов; данные решения должны быть предметом открытого обсуждения и часто участия многопрофильной онкологической команды. Предпочтения пациента в отношении того, как прожить остаток жизни (см. Предварительные распоряжения) должны быть установлены на ранних этапах лечения рака, несмотря на трудности обсуждения смерти в такое сложное время.

Эффективность лечения рака Для описания динамики лечения применяются разные термины (см. таблицу Определение эффективности лечения рака [Defining Response to Cancer Treatment]). Индикатором излечения обычно является период ремиссии или период без рецидивов, продолжительность которого различается в зависимости от типа рака. Например, при раке легкого, толстой кишки, мочевого пузыря, крупноклеточных лимфомах, яичек пациенты считаются излеченными после 5 лет ремиссии. Однако рецидивы рака молочной железы и предстательной железы могут возникать позже, чем через 5 лет, что указывает на состояние покоя опухоли; 10-летний безрецидивный период является более показательным для оценки выздоровления от этих видов рака. Таблица Определение ответа на противоопухолевое лечение Таблица Показатели выживаемости при использовании различных методовлечения, как при монотерапии, так и при комбинированном лечении, указаны для определенных видов рака (см. таблицу 5-летняя выживаемость при различных типах рака) (3, 4). Таблица 5-летняя выживаемость при некоторых типах рака Таблица