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Лечение анемии

Авторы:Gloria F. Gerber, MD, Johns Hopkins School of Medicine, Division of Hematology
Проверено/пересмотрено мая 2024

Проводится лечение причины анемии, если она выявлена. Когда уровень гемоглобина (Hb) снижается до опасного низкого значения (например, < 7 г/дл [< 70 г/л] у пациентов без сердечно-легочной недостаточности или более высоких значений у пациентов с данной патологией), трансфузия эритроцитов (ККТ) временно повышает кислородотранспортную способность крови. Трансфузию эритроцитарной массы необходимо проводить у пациентов:

  • С сердечно-легочными симптомами или высоким риском их появления

  • С активной неконтролируемой кровопотерей

  • С признаками гипоксии или ишемии внутренних органов (например, неврологические симптомы ишемии, загрудинные боли, тахикардия у пациентов с сердечной недостаточностью или тяжелой формой хронической обструктивной болезни легких)

Трансфузионная терапия эритроцитарной массы также может быть частью ведения специфических пациентов с серповидно-клеточной анемией и талассемией.

Процедуры переливания крови и компоненты крови, а также оценка анемии обсуждаются далее.

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