Лечение анемии

Проводится лечение причины анемии, если она выявлена. Когда уровень гемоглобина (Hb) снижается до опасного низкого значения (например, < 7 г/дл [< 70 г/л] у пациентов без сердечно-легочной недостаточности или более высоких значений у пациентов с данной патологией), трансфузия эритроцитов (ККТ) временно повышает кислородотранспортную способность крови. Трансфузию эритроцитарной массы необходимо проводить у пациентов:

С сердечно-легочными симптомами или высоким риском их появления

С активной неконтролируемой кровопотерей

С признаками гипоксии или ишемии внутренних органов (например, неврологические симптомы ишемии, загрудинные боли, тахикардия у пациентов с сердечной недостаточностью или тяжелой формой хронической обструктивной болезни легких)

Трансфузионная терапия эритроцитарной массы также может быть частью ведения специфических пациентов с серповидно-клеточной анемией и талассемией.

Процедуры переливания крови и компоненты крови, а также оценка анемии обсуждаются далее.