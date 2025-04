Возможна абляция селезенки (путем спленэктомии или лучевой терапии)

Вакцинация пациентов и профилактическое применение антибиотиков после спленэктомии

Лечение ориентировано на устранение первичного заболевания. Однако, если гиперспленизм является единственным серьезным проявлением заболевания (например, болезнь Гоше), может быть показано удаление селезенки при помощи спленэктомии или лучевой терапии. Показания к спленэктомии или лучевой терапии при гиперспленизме обсуждаются ниже (см. таблицу Показания к спленэктомии или лучевой терапии при гиперспленизме [Indications for Splenectomy or Radiation Therapy in Hypersplenism]).

Поскольку интактная селезенка защищает от тяжелых инфекций, вызванных инкапсулированными бактериями, спленэктомии следует избегать, если это возможно, а пациентов, подвергнутых спленэктомии, необходимо вакцинировать против инфекций, вызванных Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis и Haemophilus influenzae. Пациенты также должны получить вакцину против гриппа и COVID-19 и другие прививки в соответствии с их клинической ситуацией.

После спленэктомии пациенты особенно чувствительны к развитию тяжелого сепсиса с инкапсулированными микроорганизмами, и часто они вынуждены ежедневно принимать с профилактической целью антибиотики, такие как пенициллин, амоксициллин или эритромицин, особенно когда они имеют регулярные контакты с детьми. Пациенты с лихорадкой должны быть тщательно обследованы на наличие инфекции.