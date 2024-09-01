Скрининг рака

Рак иногда может быть выявлен у бессимптомных пациентов при регулярном физикальном обследовании и скрининговых исследованиях. (См. также Обзор раковых заболеваний [Overview of Cancer]).
Исследования, направленные на выявление рака щитовидной железы, полости рта, кожи, лимфатических узлов, яичек, простаты, шейки матки и яичников, должны быть частью рутинного клинического обследования.
Скрининговые тесты — это тесты, которые проводятся у пациентов, у которых нет симптомов, но которые находятся в группе риска. Выявление рака на ранних, излечимых стадиях позволяет снизить смертность от этого заболевания. Раннее обнаружение позволяет проводить менее радикальную терапию и уменьшить побочные эффекты. Существует риск ложноположительных результатов, которые требуют подтверждающих исследований (например, биопсии, эндоскопии), которые могут вызывать беспокойство пациента, быть болезненными и сопровождаться большими затратами, и ложноотрицательных результатов, которые могут вызывать ошибочное чувство безопасности, из-за чего пациенты могут игнорировать последующие симптомы.
Скрининг необходимо проводить в следующих ситуациях:
Когда можно идентифицировать отдельные группы высокого риска, такие как люди, имеющие семейный анамнез рака молочной железы, яичников, поджелудочной железы, гематологические заболевания, рак толстой кишки или рак простаты
Когда доказано, что скрининг-тест имеет преимущество, превышающее риск, и рекомендуется компетентными органами здравоохранения
Рекомендуемые скрининговые методы постоянно совершенствуются на основании проводимых научных исследований (см. таблицу Скрининговое тестирование больных без симптоматики со средним уровнем риска, рекомендованное Американским онкологическим обществом (ACS), Целевой группой по профилактическим мероприятиям США (USPSTF) и Американской коллегией врачей (ACP)). Ноложения относительно скрининга включают в себя прогрессирующее понимание того, что некоторые полученные результаты (особенно в тканях простаты и молочной железы), которые кажутся злокачественными, могут фактически не прогрессировать в рак в течение оставшейся жизни человека. Например, рутинный скрининг уровня содержания в крови простат-специфического антигена (ПСА) (PSA en.) у мужчин и рутинная маммография у женщин могут привести к результатам биопсии, которые специалист по клинической диагностике рассматривает как признаки рака, но клинически эти признаки не проявляются и не оказывают отрицательного влияния на выживаемость. В таких случаях пациенты могут получать противоопухолевую терапию (например, хирургическое вмешательство, химиотерапию, лучевую терапию), которая не приносит им пользы.
Ключевой вопрос скрининга заключается в том, скольким необходимо обследование для предотвращения смерти от рака и как много пациентов получат ненужные вмешательства в итоге или подвергаться ненужному беспокойству. Из-за этих сложностей существуют достаточно противоречивые мнения относительно того, кого следует обследовать, в каком возрасте и на какие виды рака. Рекомендации от American Cancer Society (Американское онкологическое общество, АОО), US Preventive Services Task Force (Рабочая группа по профилактике заболеваний в США, USPSTF) и других различных специализированных организаций могут отличаться друг от друга. Американская коллегия терапевтов (American College of Physicians (ACP) предлагает рекомендации, основанные на обзоре существующих руководств и содержащихся в них данных скринингу рака груди) и рака толстой кишки.
Скрининговые методы для обследования людей без симптомов из группы среднего риска* согласно рекомендациям Американского онкологического сообщества (ACS), Целевой группы по профилактическим мероприятиям США (USPSTF) и Американской коллегии терапевтов (ACP)†.
Тип рака
Методика
Частота
Рак молочной железы
Маммография
Американское онкологическое общество (АОС): рекомендации в следующих возрастных группах:
USPSTF: каждые 2 года для женщин в возрасте от 40 до 74 лет
Американская коллегия терапевтов (АКТ): рекомендации в следующих возрастных группах:
Рака шейки матки
Обследование по Папаниколау (Пап-тест) и/или на вирус папилломы человека (ВПЧ)
Американское онкологическое общество (АОС): рекомендации в следующих возрастных группах:
Рабочая группа по профилактике заболеваний в США (USPSTF): Рекомендации в следующих возрастных группах:
Рак простаты
Анализ крови на ПСА (простат-специфический антиген)
Американское онкологическое общество (ACS): Поскольку преимущества скрининга неясны, пациент и врач должны обсудить потенциальный вред и преимущества скрининга рака простаты, начиная с 50 лет (45 лет для афроамериканцев или тех, у кого есть отец или брат, у которых был рак простаты в возрасте до 65 лет)
Американская рабочая группа по профилактическим мероприятиям (USPSTF): пациент и врач должны обсудить потенциальный вред и преимущества скрининга рака простаты, начиная с 55 лет, однако в возрасте 70 лет и старше проводить скрининг не рекомендуется.
Колоректальный рак
Исследование кала: иммунохимический анализ кала (ИАК), высокочувствительный анализ крови на скрытую кровь в кале (gFOBT) или многоцелевой анализ ДНК стула
или
Колоноскопия
или
Гибкая ректороманоскопия (с периодическим иммунохимическим тестированием кала или без него)
или
КТ колонография
Американское онкологическое общество: возраст для скрининга: начать с 45 лет и продолжать до 75 лет; в возрасте 76-85 лет - индивидуализировать рекомендации (например, на основе общего состояния здоровья, ожидаемой продолжительности жизни и предпочтений пациента)
Американское онкологическое общество (ACS): скрининговые тесты:
Рабочая группа по профилактике заболеваний (USPSTF): скрининг возрастной группы 45–75 лет; выборочный скрининг для лиц в возрасте 76–85 лет
Рабочая группа по профилактике заболеваний (USPSTF): Скрининговые тесты: такие же, как рекомендует ACS, а также гибкая сигмоскопия каждые 10 лет плюс иммунохимический анализ кала на скрытую кровь каждый год
Американская коллегия терапевтов (ACP): возраст: рекомендуется в возрасте от 50 до 75 лет; не рекомендуется в возрасте > 75 лет или при ожидаемой продолжительности жизни < 10 лет
Американская коллегия терапевтов (ACP): cкрининговые тесты
Рак легкого
Низкодозовая компьютерная томография (КТ)
Американское онкологическое общество (ACS): ежегодно у людей в возрасте 50–80 лет, курящих или бросивших курить и имеющих стаж курения не менее 20 пачек в год
* Пациенты с высоким риском возникновения некоторых видов рака, возможно, должны пройти обследование в соответствии с другим графиком.
† Исследования, направленные на выявление рака щитовидной железы, полости рта, кожи, лимфатических узлов, яичек и яичников, должны выполняться при рутинном клиническом обследовании.
Изменено на основании рекомендаций Американской рабочей группы по профилактическим мероприятиям (United States Preventative Services Task Force [USPSTF]), Американского общества по борьбе с раком (American Cancer Society [ACS]) и Американской коллегии терапевтов (American College of Physicians [ACP]) для скрининга рака молочной железы (breast cancer) и рака прямой кошки (colon cancer).