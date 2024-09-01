Скрининг рака

Рак иногда может быть выявлен у бессимптомных пациентов при регулярном физикальном обследовании и скрининговых исследованиях. (См. также Обзор раковых заболеваний [Overview of Cancer]).

Исследования, направленные на выявление рака щитовидной железы, полости рта, кожи, лимфатических узлов, яичек, простаты, шейки матки и яичников, должны быть частью рутинного клинического обследования.

Скрининговые тесты — это тесты, которые проводятся у пациентов, у которых нет симптомов, но которые находятся в группе риска. Выявление рака на ранних, излечимых стадиях позволяет снизить смертность от этого заболевания. Раннее обнаружение позволяет проводить менее радикальную терапию и уменьшить побочные эффекты. Существует риск ложноположительных результатов, которые требуют подтверждающих исследований (например, биопсии, эндоскопии), которые могут вызывать беспокойство пациента, быть болезненными и сопровождаться большими затратами, и ложноотрицательных результатов, которые могут вызывать ошибочное чувство безопасности, из-за чего пациенты могут игнорировать последующие симптомы.

Скрининг необходимо проводить в следующих ситуациях:

Когда можно идентифицировать отдельные группы высокого риска, такие как люди, имеющие семейный анамнез рака молочной железы, яичников, поджелудочной железы, гематологические заболевания, рак толстой кишки или рак простаты

Когда доказано, что скрининг-тест имеет преимущество, превышающее риск, и рекомендуется компетентными органами здравоохранения

Рекомендуемые скрининговые методы постоянно совершенствуются на основании проводимых научных исследований (см. таблицу Скрининговое тестирование больных без симптоматики со средним уровнем риска, рекомендованное Американским онкологическим обществом (ACS), Целевой группой по профилактическим мероприятиям США (USPSTF) и Американской коллегией врачей (ACP)). Ноложения относительно скрининга включают в себя прогрессирующее понимание того, что некоторые полученные результаты (особенно в тканях простаты и молочной железы), которые кажутся злокачественными, могут фактически не прогрессировать в рак в течение оставшейся жизни человека. Например, рутинный скрининг уровня содержания в крови простат-специфического антигена (ПСА) (PSA en.) у мужчин и рутинная маммография у женщин могут привести к результатам биопсии, которые специалист по клинической диагностике рассматривает как признаки рака, но клинически эти признаки не проявляются и не оказывают отрицательного влияния на выживаемость. В таких случаях пациенты могут получать противоопухолевую терапию (например, хирургическое вмешательство, химиотерапию, лучевую терапию), которая не приносит им пользы.

Ключевой вопрос скрининга заключается в том, скольким необходимо обследование для предотвращения смерти от рака и как много пациентов получат ненужные вмешательства в итоге или подвергаться ненужному беспокойству. Из-за этих сложностей существуют достаточно противоречивые мнения относительно того, кого следует обследовать, в каком возрасте и на какие виды рака. Рекомендации от American Cancer Society (Американское онкологическое общество, АОО), US Preventive Services Task Force (Рабочая группа по профилактике заболеваний в США, USPSTF) и других различных специализированных организаций могут отличаться друг от друга. Американская коллегия терапевтов (American College of Physicians (ACP) предлагает рекомендации, основанные на обзоре существующих руководств и содержащихся в них данных скринингу рака груди) и рака толстой кишки.