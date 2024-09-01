Обзор рака

Рак характеризуется неконтролируемым размножением клеток. Его отличительными свойствами являются

Низкая дифференциация клеток

Локальное вторжение в прилегающие ткани

Метастазы, которые распространяются на отдаленные участки через кровоток или лимфатическую систему (часто)

Иммунная система может играть роль в элиминации клеток на ранних стадиях рака или предраковых клеток. Эта концепция называется иммунным надзором. Пациенты с врожденным или приобретенным иммунодефицитом имеют повышенный риск развития рака, особенно тех видов рака, которые ассоциированы с вирусной инфекцией, таких как лимфомы и саркома Капоши (1, 2).

Многие виды рака потенциально излечимы, особенно при обнаружении на ранней стадии, а при обнаружении на более поздних стадиях часто возможна длительная ремиссия. Существует спорное мнение о том, будут ли прогрессировать опухоли, выявленные на ранней стадии, такие как рак молочной железы, выявленный при скрининговой маммографии, или рак предстательной железы, выявленный при скрининговом исследовании простат-специфического антигена (ПСА), в течение жизни пациента. Тем не менее, для многих видов рака раннее выявление повышает вероятность излечения.

Когда излечение невозможно, как во многих запущенных случаях рака, разумное лечение с помощью хирургического вмешательства, химиотерапии, иммунотерапии и/или лучевой терапии может улучшить качество жизни и продлить выживаемость. Однако другие пациенты, особенно те из пациентов, которые имеют неблагоприятное функциональное состояние и те, кто имеет сопутствующие заболевания, подобное лечение нередко переносят плохо, и оптимальным выбором для них становится паллиативная помощь.