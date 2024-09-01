Обзор рака

Рак характеризуется неконтролируемым размножением клеток. Его отличительными свойствами являются
Низкая дифференциация клеток
Локальное вторжение в прилегающие ткани
Метастазы, которые распространяются на отдаленные участки через кровоток или лимфатическую систему (часто)
Иммунная система может играть роль в элиминации клеток на ранних стадиях рака или предраковых клеток. Эта концепция называется иммунным надзором. Пациенты с врожденным или приобретенным иммунодефицитом имеют повышенный риск развития рака, особенно тех видов рака, которые ассоциированы с вирусной инфекцией, таких как лимфомы и саркома Капоши (1, 2).
Многие виды рака потенциально излечимы, особенно при обнаружении на ранней стадии, а при обнаружении на более поздних стадиях часто возможна длительная ремиссия. Существует спорное мнение о том, будут ли прогрессировать опухоли, выявленные на ранней стадии, такие как рак молочной железы, выявленный при скрининговой маммографии, или рак предстательной железы, выявленный при скрининговом исследовании простат-специфического антигена (ПСА), в течение жизни пациента. Тем не менее, для многих видов рака раннее выявление повышает вероятность излечения.
Когда излечение невозможно, как во многих запущенных случаях рака, разумное лечение с помощью хирургического вмешательства, химиотерапии, иммунотерапии и/или лучевой терапии может улучшить качество жизни и продлить выживаемость. Однако другие пациенты, особенно те из пациентов, которые имеют неблагоприятное функциональное состояние и те, кто имеет сопутствующие заболевания, подобное лечение нередко переносят плохо, и оптимальным выбором для них становится паллиативная помощь.
Справочные материалы
1. Ribatti D. The concept of immune surveillance against tumors. The first theories. Oncotarget 2017;8(4):7175-7180. doi:10.18632/oncotarget.12739
2. Swann JB, Smyth MJ. Immune surveillance of tumors. J Clin Invest 2007;117(5):1137-1146. doi:10.1172/JCI31405