Метастаз без выявленного первичного очага

Диагноз рака без выявленного первичного очага устанавливается тогда, когда рак обнаруживается в одном или более местах поражения и обычными способами не удается обнаружить первичную опухоль. Рак без выявленного первичного очага представляют собой терапевтическую проблему, потому что лечение рака обычно назначается, исходя из специфического вида первичной ткани, из которой он возник.

Поскольку наиболее частой локализацией первичной опухоли являются яички, легкие, толстая и прямая кишка и поджелудочная железа, эти области требуют тщательного обследования.

Исследования для выявления первичной опухоли включают:

Лабораторные исследования

Методы визуализации

Иммуноцитохимическое и иммунопероксидазное исследования

Анализ ткани

Лабораторные тесты должны включать в себя общий анализ крови (ОАК), анализ мочи, анализ стула на кровь и биохимический анализ (включая исследование на наличие простат-специфического антигена у мужчин).

Обследование должно ограничиваться рентгенографией грудной клетки, КТ брюшной полости и маммографией. При обнаружении крови в стуле необходимо эндоскопическое исследование верхних и нижних отделов желудочно-кишечного тракта. Также используется КТ/ПЭТ-сканирование всего тела.

Для исследования имеющихся раковых тканей, чтобы помочь определить первичный очаг и потенциально идентифицировать опухоли, возникающие в легких, толстой кишке или молочной железе, можно использовать иммуноцитохимическое окрашивание. Кроме того, иммунопероксидазное окрашивание на иммуноглобулин, хромосомные исследования, а также иммунофенотипирование могут помочь различить подтипы злокачественных лимфом, которые сложно дифференцировать от других опухолей (даже карцином) за пределами лимфатических узлов. Иммунопероксидазное окрашивание опухолевых клеток на альфа-фетопротеин или бета-субъединицу человеческого хорионического гонадотропина позволяют заподозрить легко поддающиеся лечению герминативные опухоли.

Анализ ткани на наличие рецепторов эстрогена и прогестерона помогает выявить рак молочной железы, а иммунопероксидазное окрашивание ПСА (простат-специфический антиген) помогает диагностировать рак простаты.

Даже если точный гистологический диагноз не может быть установлен, результаты исследований могут помочь предположить происхождение опухоли. Низкодифференцированные карциномы в средостении или в забрюшинном пространстве у молодых мужчин или у мужчин среднего возраста следует рассматривать как герминогенные опухоли даже при отсутствии поражения яичек. Больные этим вариантом опухоли должны получать платиносодержащую терапию, потому что почти 50% имеют продолжительный интервал выживаемости без признаков заболевания (1). При большинстве других вариантов метастазов без выявленного первичного очага эффективность известных вариантов полихимио­терапии лечения ниже (медиана выживаемости < 1 года).