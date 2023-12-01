Вторичный эритроцитоз

Распространенные причины вторичного эритроцитоза включают:

Курение

Хроническую артериальную гипоксемию

Опухоли (эритроцитоз, обусловленный опухолевым процессом)

Прием андрогенных стероидов

Нерациональное использование эритропоэтина

Менее распространенные причины включают отдельные врожденные заболевания, такие как:

Гемоглобинопатии с высоким сродством к кислороду

Мутации гена рецептора эритропоэтина

Чувашская полицитемия (при которой мутация в гене VHL влияет на путь восприятия гипоксии и увеличивает выработку эритропоэтина).

Артериовенозные шунты легких "справа налево"

Мутации пролин гидроксилазы 2 и индуцируемого гипоксией фактора 2 альфа (HIF-2α)

Ложный эритроцитоз возникает при сгущении крови (например, из-за ожога, диареи или применения диуретиков).

У пациентов, курящих сигареты, обратимый эритроцитоз возникает главным образом в результате тканевой гипоксии вследствие повышения концентрации карбоксигемоглобина в крови и обычно наблюдается уменьшение объема плазмы. Уровень клеток нормализуется с прекращением курения.

У пациентов с хронической гипоксемией (артериальная концентрация кислорода в гемоглобине артериальной крови < 92%) вследствие заболеваний легких, внутрисердечных шунтов справа налево, пересадки почек, длительного нахождения на большой высоте над уровнем моря или гиповентиляции, часто развивается эритроцитоз. Основу лечения составляет коррекция причины, однако кислородотерапия также может быть эффективна, а флеботомия может снизить ее вязкость и облегчить симптомы. В некоторых случаях повышенный гематокрит является физиологичным, поэтому флеботомию следует проводить исключительно в объеме, необходимом для облегчения симптомов (в отличие от истинной полицитемии, где целью является нормализация уровня гематокрита).

Эритроцитоз, обусловленный опухолевым процессом, может возникать в случае секреции эритропоэтина опухолями почек, кистами, гематомами, гемангиобластомами мозжечка или лейомиомами матки. Удаление опухоли приводит к выздоровлению.

Гемоглобинопатии с повышенным сродством к кислороду встречаются очень редко. Диагноз предполагают при наличии эритроцитоза в анамнезе у членов семьи; устанавливают диагноз путем измерения P50 (парциального давления кислорода, при котором гемоглобин насыщается на 50%) и, если это возможно, определением всей кривой диссоциации оксигемоглобина (см. рисунок Кривая диссоциации оксигемоглобина). Стандартный электрофорез гемоглобина может не выявить отклонений и не способен достоверно исключить эту причину эритроцитоза.