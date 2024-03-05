Обзор лимфом

Лимфомы представляют собой гетерогенную группу заболеваний, происходящих из клеток ретикулоэндотелиальной и лимфатической системы. Основными типами являются

Лимфома Ходжкина

Неходжкинская лимфома

См. таблицы Сравнение лимфомы Ходжкина и неходжкинской лимфомы.

Таблица Сравнение лимфомы Ходжкина и неходжкинской лимфомы Таблица

Раньше считалось, что лимфомы и лейкозы являются полностью отдельными заболеваниями. Однако последние исследования в области клеточных маркеров и инструментов, позволяющих оценивать эти маркеры, показали, что границы между этими двумя раковыми заболеваниями часто размыты. Представление о том, что лимфомы ограничиваются лимфатической системой, а лейкемии — костным мозгом, по крайней мере на ранних стадиях, не всегда верно. Малигнизированные клетки лимфомы могут накапливаться в костном мозгу и крови, а также в лимфатических узлах.