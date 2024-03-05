Обзор лимфом

Лимфомы представляют собой гетерогенную группу заболеваний, происходящих из клеток ретикулоэндотелиальной и лимфатической системы. Основными типами являются
Лимфома Ходжкина
Неходжкинская лимфома
См. таблицы Сравнение лимфомы Ходжкина и неходжкинской лимфомы.
Сравнение лимфомы Ходжкина и неходжкинской лимфомы
Характеристика
Лимфома Ходжкина
Неходжкинская лимфома
Вовлечение лимфатических узлов
Обычно локализуется в определенной группе лимфоузлов
Обычно распространяется среди > 1 групп лимфоузлов
Распространение
Имеет склонность распространяться упорядоченно и протяженно
Распространяется непоследовательно
Влияние на кольцо Вальдейера и брыжеечные лимфатические узлы
Как правило, не влияет
Часто поражает мезентериальные лимфоузлы
Может поражать кольцо Вальдейера
Экстранодальное поражение
Редко
Часто
Стадии на момент постановки диагноза
Часто на ранней стадии
Обычно на поздней стадии
Раньше считалось, что лимфомы и лейкозы являются полностью отдельными заболеваниями. Однако последние исследования в области клеточных маркеров и инструментов, позволяющих оценивать эти маркеры, показали, что границы между этими двумя раковыми заболеваниями часто размыты. Представление о том, что лимфомы ограничиваются лимфатической системой, а лейкемии — костным мозгом, по крайней мере на ранних стадиях, не всегда верно. Малигнизированные клетки лимфомы могут накапливаться в костном мозгу и крови, а также в лимфатических узлах.