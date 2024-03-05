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Лимфома Беркитта

Авторы:Peter Martin, MD, Weill Cornell Medicine;
John P. Leonard, MD, Weill Cornell Medicine
Проверено/пересмотрено мар. 2024

Лимфома Беркитта представляет собой агрессивную В-клеточную неходжкинскую лимфому, встречающуюся у детей и взрослых. Существуют эндемическая, спорадическая и иммунодефицитная формы заболевания.

(См. также Обзор лимфомы и Неходжкинские лимфомы).

Классическая лимфома Беркитта эндемична в Центральной Африке и составляет 30% лимфом у детей в США. Эндемичная форма, как правило, манифестирует увеличением нижней челюсти и костей лицевого черепа.

При спорадической лимфоме Беркитта поражаются внутрибрюшные лимфоузлы, часто возникающее в области илеоцекального клапана или брыжейки. Опухоль может вызывать кишечную непроходимость. Также могут поражаться экстранодальные участки, такие как мозг или другие паренхиматозные органы. У взрослых заболевание может иметь обширный и генерализованный характер, часто с массивным поражением печени, селезенки и костного мозга. При диагностировании или рецидиве лимфомы часто уже имеется поражение центральной нервной системы (ЦНС).

Лимфома Беркитта, связанная с иммунодефицитом, в основном встречается у пациентов с инфекцией вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) и реже у пациентов, которые являются реципиентами костного мозга или трансплантата солидных органов либо имеют другие причины иммунодефицита. У пациентов с ВИЧ-инфекцией лимфома Беркитта считается СПИД-индикаторной онкологической патологией.

Лимфома Беркитта является наиболее быстро растущей опухолью человека; при патоморфологическом исследовании определяется высокая пролиферативная активность, моноклональная пролиферация В-клеток, картина «звездного неба» – доброкачественные макрофаги, поглощающие апоптотические малигнизированные лимфоциты. На ФДГ-ПЭТ (фтордезоксиглюкоза-позитронной эмиссионной томографии) опухоли проявляются высоко метаболичными. Характерно наличие транслокации гена c-MYC на 8 хромосоме и тяжелой цепи иммуноглобулина на 14 хромосоме.

Эндемическая форма заболевания тесно связана с вирусом Эпштейна – Барр, однако до сих пор не доказано, имеет ли данный вирус этиологическую роль.

Диагностика лимфомы Беркитта

  • Биопсия лимфоузлов или костного мозга

  • Лапароскопия (редко)

Гистологический диагноз основывается на результатах биопсии лимфоузла или другого очага опухолевого поражения, например костного мозга. В редких случаях как для диагностики, так и для лечения необходимо выполнение лапароскопии.

Стадирование должно быть ускорено, поскольку опухоль быстро растет. Стадирование включает фтордезоксиглюкозную (ФДГ)-позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ)/КТ визуализацию опухоли; если это невозможно, вместо этого может быть проведена КТ грудной клетки, брюшной полости и таза.

Пациентам следует также выполнить биопсию костного мозга, цитологию спинномозговой жидкости и лабораторные исследования с определением лактатдегидрогеназы (ЛДГ).

Лечение лимфомы Беркитта

  • Интенсивная химиотерапия

В связи с быстрым ростом этих опухолей лечение должно быть начато в максимально короткие сроки. Применение интенсивного альтернирующего режима, включающего циклофосфамид, винкристин, доксорубицин, метотрексат, ифосфамид, этопозид и цитарабин (CODOX-M/IVAC) плюс ритуксимаб с успехом применяется для детей и взрослых < 60 лет (1). Для отдельных пациентов в возрасте < 60 лет и у многих пациентов > 60 лет также с успехом используется ритуксимаб в сочетании с этопозидом, преднизоном, винкристином (Oncovin) и доксорубицином (R-EPOCH с индивидуальным подбором дозы). Пациентам, у которых нет вовлечения ЦНС в патологический процесс, необходима профилактика поражения ЦНС (например, системным и/или интратекальным метотрексатом и/или цитарабином).

При лечении часто возникает синдром лизиса опухоли, и пациенты должны получать внутривенную гидратацию, аллопуринол, часто с расбуриказой, подщелачивание мочи (при отсутствии гиперфосфатемии) и пристальное внимание к электролитному составу (особенно калию, фосфору, и кальцию). Расбуриказа противопоказана пациентам с дефицитом Г6ФД, поскольку у этих пациентов она может вызвать гемолитическую анемию. Некоторые пациенты могут нуждаться в диализе при гиперкалиемии.

В случае удаления опухоли до начала лекарственного лечения (например, из-за развития кишечной непроходимости), проведение агрессивной химиотерапии тем не менее обязательно, однако потребуется меньше циклов. В конце лечения у пациентов должен определяться полный метаболический ответ, подтвержденный ПЭТ, или полный ответ, подтвержденный КТ, вместе с отрицательными результатами биопсии костного мозга.

Исходы у пациентов, у которых индукция не удалась или произошел рецидив (обычно в течение первых 12 месяцев), плохие. Следует рассмотреть возможность сальвадж-терапии или применения клинических подходов.

Справочные материалы по лечению

  1. 1. Chamuleau MED, Stenner F, Chitu DA, et al. R-CODOX-M/R-IVAC versus DA-EPOCH-R in patients with newly diagnosed Burkitt lymphoma (HOVON/SAKK): final results of a multicentre, phase 3, open-label, randomised trial. Lancet Haematol 2023;10(12):e966-e975. doi:10.1016/S2352-3026(23)00279-X

Дополнительная информация

Ниже приводится англоязычный ресурс, предоставляющий информацию для врачей, а также содействие и информацию для пациентов. Сервис The manual не несет ответственности за содержание этого ресурса.

  1. Leukemia & Lymphoma Society: Resources for Healthcare Professionals: provides educational resources for health care practitioners as well as information for patient referrals

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