Обзор лейкопений (Overview of Leukopenias)

Лейкопения – это снижение числа циркулирующих лейкоцитов < 4000/мкл (< 4 × 109/л). Она обычно возникает вследствие уменьшения числа циркулирующих нейтрофилов, хотя может отмечаться также уменьшение количества лимфоцитов, моноцитов, эозинофилов или базофилов. Таким образом, иммунная функция обычно может снижаться.

Нейтропения – это снижение количества нейтрофилов в крови до < 1500/мкл (< 1,5 × 109/л). Лица африканского или ближневосточного происхождения часто имеют количество нейтрофилов всего 500/мкл (0,5 × 109/л), что называют этнической нейтропенией. Это различие в настоящее время обычно объясняется полиморфизмом гена рецептора-1 антигена Даффи (DARC). Нейтропения, сопровождающаяся моноцитопенией и лимфоцитопенией, вызывает более тяжелый иммунный дефицит, чем только нейтропения.

Лимфопения, при которой у взрослых общее количество лимфоцитов составляет < 1000/мкл (< 1 × 109/л), не всегда расценивается как уменьшение общего содержания лейкоцитов, поскольку лимфоциты составляют только 20–40% от общего количества лейкоцитов. Последствия лимфопении могут зависеть от субпопуляции(й) лимфоцитов, которые сокращаются.

Моноцитопения – это снижение количества моноцитов в крови < 500/мкл (< 0,5 × 109/л). Моноциты мигрируют в ткани, где они становятся макрофагами, с специфическими характеристиками, которые зависят от их локализации в тканях.