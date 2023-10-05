Хронический лимфолейкоз (ХЛЛ)

Рецидивирующий или рефрактерный ХЛЛ следует подтвердить гистологически до возобновления лечения. Трансформация в крупноклеточную лимфому (трансформация Рихтера) должна быть специально исключена. Бессимптомные пациенты с рецидивирующим ХЛЛ тщательно контролируются на предмет наличия симптомов, требующих лечения. Факторы, влияющие на выбор метода лечения при рецидиве, включают:

Назначенную начальную терапию

Начальную продолжительность ответа на лечение

У пациентов, получивших предварительную химиоиммунотерапию, лечение ингибитором Btk может улучшить частоту ответа и выживаемость без прогрессирования при рецидивирующем или рефрактерном ХЛЛ. Ингибиторы Btk продолжают принимать до тех пор, пока не разовьется токсичность или не заболевание не начнет прогрессировать. Другие эффективные средства таргетной терапии при рецидивах ХЛЛ включали иделалисиб (пероральный ингибитор фосфоинозитид-3'-киназы [PI3K] дельта) и венетоклакс. Венетоклакс может использоваться для пациентов с del(17p), которые прошли как минимум один курс терапии. Появление предварительной таргетной терапии может сделать выбор оптимальной терапии трудным для пациентов с рецидивом ХЛЛ. При необходимости рекомендуется вовлечение в клинические испытания.

Монотерапия моноклональными анти-CD20 антителами (ритуксимаб, офатумумаб, обинутузумаб) может временно облегчить симптомы.

Акалабрутиниб и занубрутиниб ковалентно ингибируют фермент тирозинкиназу Брутона, но оказывают меньше нецелевых эффектов, чем ибрутиниб на мишени, не связанные с тирозинкиназой Брутона, и поэтому их применение приводит к меньшему количеству побочных эффектов. Акалабрутиниб (5) и занубрутиниб (6, 7) в прямых рандомизированных исследованиях показали лучшую переносимость, меньшую частоту прекращения приема препарата и лучший профиль безопасности по сравнению с ибрутинибом. Занубрутиниб также показал более высокую эффективность по сравнению с ибрутинибом у пациентов с рецидивом ХЛЛ, в том числе и у пациентов с высоким риском развития заболевания (6, 7).

Пациенты с рецидивом ХЛЛ после применения ингибиторов тирозинкиназы Брутона и венетоклакса («двойная рефрактерность») имеют плохие клинические результаты, а разработка вариантов лечения для таких пациентов является неудовлетворенной клинической потребностью. Пиртобрутиниб является селективным и нековалентным ингибитором тирозинкиназы Брутона, эффективным у таких пациентов (8). Лизокабтаген маралейцел, аутологичный анти-CD19, направленный на химерные антигенные рецепторные Т (CAR-T) клетки, также показал эффективность у пациентов после лечения ковалентным ингибитором тирозинкиназы Брутона/венетоклаксом с длительными ремиссиями, наблюдаемыми у некоторых "дважды рефрактерных" пациентов (9).

Трансплантация аллогенных стволовых клеток должна рассматриваться для пациентов, которые отвечают критериям для проведения такой процедуры и у которых лейкемия устойчива к новым комбинациям таргетной терапии с иммунотерапией и новейшими клеточными методами лечения.