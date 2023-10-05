Острый миелолейкоз (ОМЛ)

У пациентов, не имеющих медицинских противопоказаний, начальным лечением является индукционная химиотерапия для того, чтобы попытаться вызвать полную ремиссию. Затем пациенты с ремиссией проходят консолидационную терапию, которая может включать аллогенную трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток.

О полной ремиссии можно говорить при < 5% бластных клеток в костном мозге, абсолютном количестве нейтрофилов > 1000/мкл (> 1 × 109/л), количестве тромбоцитов > 100 000/мкл (> 100 × 109/л), и достижении трансфузионной независимости.

Основной режим индукции (известный как 7+3) включает продолжительную внутривенную инфузию цитарабина в течение 7 дней и в это же время в течение 3 дней внутривенно вводится даунорубицин или идарубицин. Лечение обычно приводит к выраженной миелосупрессии с инфекционными осложнениями и кровоточивостью. Восстановление костного мозга занимает продолжительное время. В это время жизненно важна адекватная профилактическая и поддерживающая терапия.

При терапии 7+3 показатели полной ремиссии варьируются от 70 до 85% (благоприятная генетика, см. Прогнозирование острого миелоидного лейкоза на основе некоторых распространенных цитогенетических нарушений), от 60 до 75% (промежуточная генетика) и от 25 до 40% (неблагоприятная генетика); показатели полной ремиссии также зависят от факторов риска развития заболевания (например, при вторичной ОМЛ по сравнению с de novo ОМЛ). Однако у большинства пациентов, достигших полной ремиссии с помощью 7+3 (или другого традиционного режима индукции), в конечном итоге возникает рецидив.

Повторная индукция, как правило, рекомендуется для пациентов с остаточным лейкозом на 14-й день, несмотря на отсутствие достоверных доказательств того, что данная процедура улучшает результат лечения. Остаточный лейкоз определяется по содержанию бластных клеток костного мозга > 10% с клеточностью костного мозга > 20%. К множеству рекомендуемых схем повторной индукционной терапии относятся схема лечения различными дозами цитарабина. Некоторые из них включают антрациклины с добавлением третьего препарата или без него.

Несколько препаратов могут быть использованы вместе с или вместо традиционной 7+3 химиотерапии. Добавление к химиотерапии мидостаурина, ингибитора киназы, привело к продлению выживаемости у некоторых пациентов (например, у взрослых моложе 60 лет с недавно диагностированным ОМЛ с мутацией гена FLT3) (1). Гемтузумаб озогамицин (CD33-направленный конъюгат антитело-лекарственное средство) может сочетаться с химиотерапией у пациентов с недавно диагностированным CD33-положительным ОМЛ. Гемтузумаб озогамицин также иногда используется в качестве монотерапии для индукции и консолидации.

Во многих режимах лечения после ремиссии следует фаза консолидации. Это можно сделать с помощью тех же препаратов, которые используются для индукции, или других препаратов. Режимы с применением высоких доз цитарабина могут продлить ремиссию, особенно у больных моложе 60 лет. Для пациентов с ОПЛ, имеющих благоприятные цитогенетические данные, показывающие отсутствие ОПЛ, при первой полной ремиссии консолидационная терапия с высокими дозами цитарабина считается стандартной постиндукционной терапией.

Поддерживающая терапия азацитидином в пероральной форме была связана со значительно большей общей выживаемостью и безрецидивной выживаемостью, чем плацебо у пациентов > 55 лет, которые находились в первой ремиссии после интенсивной химиотерапии и не были кандидатами на трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток (2).

Для лечения взрослых с недавно диагностированным ОМЛ, связанным с предыдущим лечением, или ОМЛ с изменениями, связанными с миелодисплазией, доступна липосомальная комбинация даунорубицина и цитарабина. По сравнению со стандартным лечением цитарабином плюс даунорубицином (схема 7+3) эта комбинация показала более лучшие результаты в общей выживаемости у пациентов в возрасте 60–75 лет с недавно диагностированным ОМЛ, связанным с предыдущим лечением, или с ОМЛ с изменениями, связанными с миелодисплазией (3).

Аллогенная трансплантация стволовых клеток, произведенная во время первой полной ремиссии, может, как правило, улучшить исход у пациентов с цитогенетическими данными промежуточной или неблагоприятной группы риска. Как правило, подготовка к пересадке стволовых клеток занимает от 6 до 12 недель. Рекомендуется продолжить консолидирующую химиотерапию стандартными высокими дозами цитарабина до тех пор, пока не будет проведена окончательная трансплантация стволовых клеток. К числу причин, которые не позволяют пациентам быть допущенными к трансплантации аллогенных стволовых клеток, относятся неудовлетворительное общее состояние здоровья, а также умеренное или тяжелое нарушение функции легких, печени, почек или сердца.

При ОПЛ и в некоторых других случаях ОМЛ, диссеминированное внутрисосудистое свертывание (ДВС-синдром) может присутствовать при диагностировании лейкоза и может усугубляться, когда при лизисе лейкозных клеток выделяются прокоагулянтные химические вещества. При ОПЛ с транслокацией t(15;17) полностью транс-ретиноевая кислота (третиноин) устраняет ДВС синдром через 2–5 дней; в комплексе с даунорубицином или идарубицином данная схема лечения может вызывать ремиссию у 80–90% пациентов и обеспечивать увеличение периода сохранения жизнеспособности у 65–70% пациентов. При ОПЛ также очень эффективен триоксид мышьяка . Таргетная терапия третиноином и триоксидом мышьяка при отсутствии обычной цитотоксической химиотерапии очень хорошо переносится и была чрезвычайно успешной при ОПЛ с 100%-ным показателем полной ремиссии и показателем эффективности лечения > 90% (4).