Сенильная пурпура вызывает экхимозы и возникает из-за повышенной хрупкости сосудов, вызванной повреждением или атрофией соединительной ткани в дерме, что обусловлено постоянным воздействием солнца, старением и лекарственными препаратами.

(См. также Обзор сосудистых нарушений свертывания крови (Overview of Vascular Bleeding Disorders)).

Пурпура – это высыпания пурпурного цвета на коже или слизистых, обусловленные кровотечением. Небольшие повреждения (< 2 мм) называются петехиями, а крупные очаги называются экхимозами или синяками.

Сенильная пурпура Изображение SCIMAT/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Сенильная пурпура обычно поражает старых людей, т.к. их кожные ткани атрофируются и кровеносные сосуды становятся более хрупкими. У пациентов развиваются стойкие темно-фиолетовые синяки, которые возникают в районе разгиба руки и предплечья. Новые очаги появляются без явной травмы, а затем разрешаются в течение нескольких дней, оставляя пигментацию коричневатого цвета, вызванную отложениями гемосидерина. Это потемнение может держаться неделями, месяцами или может стать постоянным. Кожа и подкожная основа затронутых участков часто становится тонкой и атрофированной.

Препараты (например, кортикостероиды, варфарин, аспирин, клопидогрел) могут привести к обострению синяков.

Никакое лечение не устранит поражения. Хотя и неприятное с косметической точки зрения, это заболевание не имеет последствий для здоровья и не предполагает сильное кровотечение.