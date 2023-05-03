Пурпура симплекс представляет собой синяки, увеличившиеся из-за хрупкости сосудов.
(См. также Обзор сосудистых нарушений свертывания крови (Overview of Vascular Bleeding Disorders)).
Пурпура – это высыпания пурпурного цвета на коже или слизистых, обусловленные кровотечением. Небольшие повреждения (< 2 мм) называются петехиями, а крупные очаги называются экхимозами или синяками.
Пурпура симплекс широко распространена. Причины и механизмы ее возникновения пока неизвестны. Пурпура симплекс может представлять собой гетерогенную группу заболеваний или просто быть вариантом нормы.
Риск простой пурпуры может увеличиваться у пациентов, у которых имеются
Лечение аспирином или пероральными антикоагулянтами (например, варфарином)
Низкая масса тела
Предшествующее воздействие кортикостероидов
Воздействие солнечного света
Ею обычно заболевают женщины.
Синяки появляются на бедрах, ягодицах и плечах у людей без какой-либо предшествующей травмы. Других аномальных кровотечений при этом нет, но легкие ушибы могут присутствовать также и у членов семьи. Серьезных кровотечений не происходит.
Количество тромбоцитов, результаты теста на тромбоцитарную функцию, свертываемость крови и фибринолиз в норме.
Все пациенты должны быть обследованы на возможность физического насилия.
Ни один препарат не предотвращает кровоподтеки, и лечение не требуется. Пациентам часто рекомендуется избегать аспирина и аспирин-содержащих препаратов. Пациентов следует заверить в том, что это состояние не является серьезным.