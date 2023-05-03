Пурпура симплекс представляет собой синяки, увеличившиеся из-за хрупкости сосудов.

(См. также Обзор сосудистых нарушений свертывания крови (Overview of Vascular Bleeding Disorders)).

Пурпура – это высыпания пурпурного цвета на коже или слизистых, обусловленные кровотечением. Небольшие повреждения (< 2 мм) называются петехиями, а крупные очаги называются экхимозами или синяками.

Пурпура симплекс широко распространена. Причины и механизмы ее возникновения пока неизвестны. Пурпура симплекс может представлять собой гетерогенную группу заболеваний или просто быть вариантом нормы.

Риск простой пурпуры может увеличиваться у пациентов, у которых имеются

Лечение аспирином или пероральными антикоагулянтами (например, варфарином)

Низкая масса тела

Предшествующее воздействие кортикостероидов

Воздействие солнечного света

Ею обычно заболевают женщины.

Синяки появляются на бедрах, ягодицах и плечах у людей без какой-либо предшествующей травмы. Других аномальных кровотечений при этом нет, но легкие ушибы могут присутствовать также и у членов семьи. Серьезных кровотечений не происходит.

Количество тромбоцитов, результаты теста на тромбоцитарную функцию, свертываемость крови и фибринолиз в норме.

Все пациенты должны быть обследованы на возможность физического насилия.

Ни один препарат не предотвращает кровоподтеки, и лечение не требуется. Пациентам часто рекомендуется избегать аспирина и аспирин-содержащих препаратов. Пациентов следует заверить в том, что это состояние не является серьезным.