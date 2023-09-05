Обзор нарушений коагуляции (Overview of Coagulation Disorders)

Причинами аномального кровотечения могут быть нарушения системы коагуляции, тромбоцитов или кровеносных сосудов. Эти нарушения могут быть наследственными и приобретенными.

Основными причинами приобретенных нарушений свертываемости крови являются

Тяжелые заболевания печени (например, цирроз печени, молниеносный гепатит, острая жировая дистрофия печени у беременных) вследствие нарушения синтеза факторов свертывания могут нарушить гемостаз. Так как все факторы свертывания крови вырабатываются в печени (гепатоцитами или cинусоидальными эндотелиальными клетками печени), то показатели протромбированного времени (ПВ) и частичного тромбоцитарного времени (ЧТВ) увеличиваются при тяжелых заболеваниях печени. (Результаты ПВ, как правило, представлены как МНО [международное нормализованное отношение]). Иногда, декомпенсированное заболевание печени также вызывает чрезмерный фибринолиз и кровотечение из-за снижения печеночного синтеза альфа-2-антиплазмина.

Наиболее распространенным наследственным нарушением гемостаза является

Наиболее распространенными наследственными нарушениями свертывания являются