Коагуляционные нарушения, вызванные циркулирующими антикоагулянтами

У пациентов без гемофилии для элиминации ингибиторов применяют циклофосфамид, кортикостероиды или ритуксимаб.

У пациентов с гемофилией для элиминации ингибиторов применяют индукцию иммунной толерантности с длительным восполнением фактора свертывания его высокими дозами

У пациентов без гемофилии, у которых образуются ингибиторы факторов свертывания, для подавления выработки аутоантител используется лечение циклофосфамидом, кортикостероидами или ритуксимабом (моноклональное антитело к CD20 на лимфоцитах). У некоторых пациентов аутоантитела могут исчезать спонтанно.

У пациентов с гемофилией А ингибиторы фактора VIII устраняются с помощью индукции иммунной толерантности с восполнением фактора VIII в высоких дозах. Некоторые протоколы включают применение иммуносупрессии у пациентов с резистентными формами заболеваний.

У пациентов с гемофилией В и ингибиторами фактора IX воздействие фактора IX может стать причиной развития анафилактических реакций и нефротического синдрома. Десенсибилизация к фактору IX в сочетании с иммуносупрессией является потенциальной стратегией, способствующей индукции иммунной толерантности у таких пациентов.

Рекомбинантный человеческий фактор VIIa используется для лечения эпизодов острого кровотечения у пациентов с гемофилией A или B с ингибиторами или у пациентов без гемофилии, у которых вырабатываются аутоантитела к фактору VIII или IX. Концентраты активированного протромбинового комплекса также могут применяться для лечения кровотечений у пациентов с ингибиторами фактора VIII с гемофилией А или без нее. Поскольку концентраты активированного протромбинового комплекса содержат фактор IX, они не могут быть использованы для лечения пациентов с ингибиторами фактора IX. (1).

Эмицизумаб (Emicizumab) представляет собой рекомбинантное гуманизированное биспецифическое моноклональное антитело, которое связывается как с фактором IX, так и с фактором X, связывает их в активный комплекс, подобный фактору Xase, что устраняет необходимость в факторе VIII. Эмицизумаб с ингибиторами фактора VIII можно использовать для предотвращения или уменьшения частоты эпизодов кровотечения у пациентов с гемофилией А.

Фитусиран и концизумаб исследуются как средство лечения от приобретенных антител против фактора VIII или против фактора IX (2, 3).

Также в клинических испытаниях было показано, что рекомбинантный свиной фактор свертывания крови VIII с делецией B-домена (4) снижает перекрестную реактивность с антителами-ингибиторами против человеческого фактора VIII.