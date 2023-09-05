Замена отсутствующего фактора

Иногда антифибринолитики

Если симптомы включают в себя кровотечение, то лечение необходимо начинать безотлагательно, даже если диагностические исследования еще не завершены. Например, лечение головной боли, которая может указывать на внутричерепное кровоизлияние, должно начаться до завершения КТ.

Замена недостающего фактора является первостепенной задачей.

При гемофилии А уровень фактора VIII (т.е. уровень фактора VIII, измеренный непосредственно перед введением очередной дозы) должен быть повышен до

50% от нормального для предотвращения кровотечения после удаления зуба или для прекращения начинающегося кровоизлияния в сустав

50–80% от нормального уровня при тяжелом суставном или внутримышечном кровотечении

До 100% от нормы перед серьезным хирургическим вмешательством или если это внутричерепное, внутрисердечное или другое угрожающее для жизни кровотечение

Повторные инфузии первоначально рассчитанной дозы следует проводить каждые 8–12 часов для поддержания минимального уровня на уровне 50–80% от нормального в течение 7–14 дней после обширной операции или опасного для жизни кровотечения. После нейрохирургических или кардиохирургических вмешательств в течение первых 3 дней после операции минимальный уровень фактора должен поддерживаться на уровне 100% от нормы. На 4–7-й день после операции его минимальный уровень должен составлять 80–100%, а на 8–14-й день после операции - 50–80% от нормы. В течение первых 7 дней после внутричерепного кровоизлияния минимальный уровень фактора следует поддерживать на уровне 100% от нормы. В течение 8–14-го дня его целевой уровень должен поддерживаться в пределах 80–100%, а в течение 15–21-го дня - 50–80% от нормальных показателей. После внутричерепного кровоизлияния рекомендуется пожизненное проведение профилактических мер. Каждая единица/кг фактора VIII повышает уровень фактора VIII примерно на 2%. Таким образом, для повышения уровня от 0 до 50% потребуется около 25 единиц/кг.

Фактор VIII можно назначать в виде очищенного концентрата фактора VIII, полученного из плазмы нескольких доноров. Затем он подвергается вирусной инактивации, но инактивация может не устранить парвовирус или вирус гепатита А. Рекомбинантный фактор VIII не содержит вирусов и обычно является предпочтительным.

При гемофилии B фактор IX может вводиться как очищенный, прошедший антивирусную обработку или рекомбинантный продукт каждые 12-24 часа. Показатели уровней коррекции коэффициента такие же, как и при гемофилии А. Однако для достижения этих уровней доза должна быть выше, чем при гемофилии А, поскольку фактор IX меньше, чем фактор VIII, и в отличие от VIII имеет широкое внесосудистое распределение. Каждая единица/кг фактора IX увеличивает уровень фактора IX на 1%. Из-за внесосудистого распределения начальная доза фактора IX обычно на 25% выше, чем последующие дозы.

Свежезамороженная плазма содержит фактор VIII и фактор IX. Однако пока плазмаферез не будет сделан, пациентам с тяжелой формой гемофилии для увеличения фактора VIII или фактора IX до уровней, на которых возможно избежать или проконтролировать кровотечение, цельную плазму, как правило, не назначают. Поэтому свежезамороженную плазму следует использовать только в том случае, когда концентраты свертывающих факторов крови недоступны.

Криопреципитат содержит фактор VIII и может использоваться в качестве заместительного препарата в случае, если концентраты фактора VIII недоступны. Каждая единица криопреципитата содержит 80 единиц фактора VIII. Поскольку плазма и криопреципитат, как правило, не подвергаются вирусной инактивации, эти препараты крови следует использовать только в экстренных случаях, когда концентраты факторов недоступны.

Сообщалось, что гибридный белок рекомбинантного фактора VIII и Fc (1), гибридный белок рекомбинантного фактора IX и Fc (2), полиэтиленгликоль (ПЭГ)-связанный рекомбинантный фактор VIII (3) и пегилированный фактор IX (4) имеют более продолжительное время жизни in vivo и обеспечивают успешный контроль кровотечения при гемофилии A и B.

При гемофилии А эффективным лечением является эмицизумаб, рекомбинантное гуманизированное биспецифическое моноклональное антитело, которое связывается как с фактором IX, так и с фактором X и связывает их в активный комплекс, подобный фактору Xase, который устраняет необходимость в факторе VIII (5). Эмицизумаб вводится подкожно каждые 1, 2 или 4 недели. Период его полувыведения составляет 28 дней.

Терапевтические средства, ефективнсть и безопасность которых при гемофилии А и В изучаются в клинических исследованиях, включают фитусиран и концизумаб (6, 7). Фитусиран в своем составе имеет ингибирующие молекулы РНК, которая снижает выработку природного антикоагулянтного белка – антитромбина. Концизумаб представляет собой гуманизированное моноклональное антитело, которое блокирует ингибитор пути тканевого фактора (TFPI), другие природные антикоагулянтные белки и увеличивает выработку тромбина при гемофилии А и В.

Генная терапия с использованием адено-ассоциированных вирусных (ААВ) векторов, как показали клинические испытания, приводит к устойчивой экспрессии фактора VIII и фактора IX (8, 9). Недавно стал доступен препарат для генной терапии гемофилии В, созданный на основе ААВ-вектора. В настоящее время проводятся исследования генной терапии гемофилии А на основе ААВ-вектора (10).

Как ФВ так и фактор VIII, сохраняются в тельцах Вейбеля-Палада эндотелиальных клеток и секретируются в ответ на стимуляцию эндотелиальных клеток (11). Таким образом, дополнительная терапия легкой формы гемофилии А может включать стимуляцию эндотелиальных клеток пациента in vivo синтетическим аналогом вазопрессина DDAVP (дезамино-D-аргининвазопрессин, также известный как десмопрессин). Как указано при болезни Виллебранда, десмопрессин может временно повышать уровень фактора VIII. Перед использованием десмопрессина в терапевтических целях должна быть проверена реакция больного на препарат. Его использование после незначительной травмы или перед плановой стоматологической операцией может устранить необходимость заместительной терапии. Десмопрессин может применяться только для больных с легкой формой гемофилии А (базисный уровень фактора VIII ≥ 5%), у которых наблюдается положительный ответ на лечение.

Антифибринолитический агент (аминокапроновая кислота или транексамовая кислота) также может использоваться в качестве дополнительной терапии при гемофилии А или В для подавления фибринолиза и предотвращения позднего кровотечения после удаления зуба или другой травмы слизистой оболочки ротоглотки (например, рваная рана языка).