Лангергансоклеточный гистиоцитоз

Поддерживающая терапия

Иногда заместительная гормональная терапия при гипопитуитаризме, чаще всего, при дефиците антидиуретического гормона

Химиотерапия при мультиорганном поражении, множественном поражении одной системы и поражении определенных рискованных участков ЦНС, таких как опухоли основания черепа.

Иногда проводится хирургическое вмешательство с выскабливанием, инъекция кортикостероидов или, очень редко, лучевая терапия (обычно при унифокальном поражении кости).

Неспецифическая симптоматическая терапия имеет большое значение и включает тщательную гигиену для ограничения поражений ушей, кожи и зубов. Очищение раневой поверхности или резекция сильно пострадавших тканей десны ограничивает вовлечение тканей полости рта. При использовании шампуня на основе селена 2 раза в неделю можно уменьшить проявления себорейноподобного дерматита кожи головы. Если это не приносит эффекта, допустимо применение коротких курсов топических кортикостероидов на ограниченных участках кожи.

За пациентами с системной патологией ведется наблюдение с целью выявления возможной инвалидизации, обусловленной косметическими, функциональными ортопедическими и кожными нарушениями, а также неврологическими поражениями и психологическими проблемами, при которых может потребоваться помощь психолога.

У многих пациентов необходимо проведение заместительной гормональной терапии с целью лечения несахарного диабета или других проявлений гипопитуитаризма.

Химиотерапия показана пациентам с мультисистемным поражением, мультифокальным поражением одной системы и заболеванием в определенных зонах риска ЦНС, таких как кости черепа (включая скуловую, глазничную, клиновидную, височную и этмоидальную кости - 1, 2). Поражения ЦНС повышают риск развития нейродегенеративных заболеваний. Поэтому, даже если они представляют собой поражения одной кости, рекомендуется лечение (2, 3). Применение существующих протоколов лечения финансируется при поддержке Гистиоцитарного общества (Histiocyte Society); протоколы лечения различаются в зависимости от категории риска.

Визуализирующие исследования повторяют через 6 и 12 недель для оценки реакции на лечение. Пациенты с хорошим ответом продолжают терапию (4). Пациентам со слабым ответом на лечение или прогрессированием заболевания во время прохождения лечения должна быть назначена более интенсивная терапия. Протоколы для тяжелых пациентов, для которых целью лечения являются активные спасательные действия, находятся в стадии разработки (5).

При заболевании с вовлечением в патологический процесс одной кости используют местное хирургическое вмешательство, инъекции кортикостероидов, выскабливание или, очень редко, лучевую терапию. Эти виды лечения должны проводиться специалистами, имеющими опыт в лечении гистоцитоза клеток Лангерганса. Легкодоступные поражения некритических локализаций могут подвергаться хирургическому выскабливанию. Хирургического вмешательства необходимо избегать в том случае, если оно может повлечь за собой формирование значительных косметических и ортопедических деформаций или потерю функции.

Иногда лучевая терапия проводилась пациентам с риском потери зрения из-за проптоза, деформации скелета из-за разрушения позвонков или повреждения спинного мозга, а также пациентам с сильными болями. Однако при использовании химиотерапии и целевых препаратов необходимость в этом довольно редка.

Пациенты с прогрессированием ларгенгансоклеточного гистиоцитоза на фоне стандартного лечения, как правило, отвечают на более агрессивную химиотерапию. У пациентов, не отвечающих на резервную химиотерапию, может применяться трансплантация гемопоэтических стволовых клеток с режимом кондиционирования сниженной интенсивности доз, экспериментальная химиотерапия, иммуносупрессивная или другая иммуномодулирующая терапия. Пациенты с BRAFV600E мутацией, у которых несколько линий терапии оказались безуспешными, могут быть кандидатами на ингибиторы BRAF (например, вемурафениб, дабрафениб) отдельно или в комбинации с ингибитором MEK (например, траметиниб, траметиниб) (6), а пациенты с другими мутациями или без мутаций могут быть рассмотрены для терапии ингибиторами MAPK (например, траметиниб, кобиметиниб-7, 8). Сообщалось об успешном применении таргетной терапии с дабрафенибом и траметинибом в качестве терапии первой линии (9), но необходимы дальнейшие исследования больших групп пациентов.