Серповидноклеточная анемия (гемоглобинопатия) вызывает хроническую гемолитическую анемию, возникающую обычно у лиц африканского происхождения. Причиной серповидно-клеточной анемии является гомозиготное наследование генов гемоглобина (Hb) S или Hb S бета 0 талассемии. Серповидно-клеточная болезнь объединяет лиц, страдающих серповидно-клеточной анемией, а также лиц с болезнью HbSC, HbS-бета+ талассемией и другими редкими вариантами серповидно-клеточной болезни. Серповидные эритроциты вызывают окклюзию сосудов и склонны к гемолизу, что приводит к тяжелым болевым кризам, ишемии органов и другим системным осложнениям. Часто возникают обострения (кризы). Возможно развитие острых инфекционных заболеваний, аплазии костного мозга, поражения легких (острый торакальный синдром), что приводит к летальному исходу. Анемия присутствует и серповидные клетки, как правило, видны в мазке периферической крови. Диагностика основана на проведении электрофореза гемоглобина. При болезненных кризах применяют анальгетики и другие поддерживающие меры. В некоторых случаях необходимы гемотрансфузии. Для увеличения продолжительности жизни пациентов применяются вакцины против бактериальных инфекций, профилактический прием антибиотиков, агрессивное антибактериальное лечение. Гидроксимочевина может уменьшить частоту кризов и острого грудного синдрома.
Гемоглобинопатии – это генетические нарушения, поражающие молекулу гемоглобина. Гемоглобин S был первым выявленным аномальным гемоглобином. У гомозигот с HbS (приблизительно 0,3% людей африканского происхождения в США) развивается серповидно-клеточная анемия; пациенты с гетерозиготностью, которые являются носителями серповидно-клеточной аномалии (около 8% людей африканского происхождения в США), не страдают анемией, но имеют риск других осложнений (1).
Общие справочные материалы
1. Centers for Disease Control and Prevention: Sickle cell disease (SCD): Data and statistics on sickle cell disease. Reviewed July 6, 2023.
Патофизиология серповидноклеточной анемии
Молекулы гемоглобина состоят из полипептидных цепей, химическая структура которых контролируется генетически. Нормальная зрелая молекула гемоглобина (Hb А) состоит из 2 пар цепей, называемых альфа и бета. Нормальная кровь взрослого человека также содержит ≤ 2,5% гемоглобина A2 (состоит из альфа- и дельта-цепей) и < 1,4% гемоглобина F (фетального гемоглобина), который имеет гамма-цепи вместо бета-цепей (см. также Гемоглобинопатии при беременности). Гемоглобин F преобладает в гестационном периоде и постепенно снижается после рождения, особенно в первые месяцы жизни; его концентрация увеличивается при определенных нарушениях синтеза гемоглобина и при апластической анемии, а также при других нарушениях, которые сопровождаются недостаточностью костного мозга и миелопролиферативных новообразованиях.
Некоторые гемоглобинопатии приводят к анемиям, которые тяжело протекают у пациентов, являющихся гомозизотными, и сравнительно легко – у гетерозиготных пациентов. Некоторые пациенты являются сложными гетерозиготами по 2-м различным гемоглобинопатиям и имеют анемию различной степени тяжести.
Различные гемоглобины, отличающиеся по электрофоретической подвижности, именуются в алфавитном порядке по мере их открытия (например, А, В, С), Хотя первый аномальный гемоглобин, гемоглобин серповидных клеток, назван гемоглобином S. Структурно различающиеся гемоглобины с одинаковой электрофоретической подвижностью именуют по названию города, в котором они были открыты (гемоглобин S Мемфис, гемоглобин С Гарлем). При стандартном описании состава гемоглобинов пациента сначала располагаются гемоглобины с более высокой концентрацией (например, AS при фенотипическом признаке серповидной клетки).
В США к распространенным анемиям относятся анемии, вызванные генетическими мутациями, приводящими к патологии Hb S или Hb C, а также талассемии. Болезнь гемоглобина Е распространена среди выходцев из Юго-Восточной Азии.
В гемоглобине S валин заменен на глутаминовую кислоту в 6-м положении бета-цепи. Дезоксигенированный Hb S гораздо хуже растворяется, чем насыщенный кислородом Hb A; он полимеризуется и образует полутвердый гель, который вызывает деформацию эритроцитов по типу серпа на участках с низким парциальным давлением кислорода (PO2). Деформированные негибкие эритроциты прилипают к эндотелию сосудов, вызывают воспаление и вазоконстрикцию и закупоривают мелкие артериолы и капилляры, что приводит к инфаркту как микроциркуляторного русла, так и крупных сосудов (например, вызывая инсульт). Сосудистая окклюзия также вызывает повреждение эндотелия, что приводит к воспалению и может привести к тромбозам. Поскольку серповидные эритроциты характеризуются сниженной осмотической резистентностью, их механическая травматизация в кровотоке сопровождается гемолизом (см. Обзор гемолитической анемии [Overview of Hemolytic Anemia]). Хроническая компенсаторная гиперактивность костного мозга и ишемическое повреждение приводят к деформации костей.
Обострения
Периодически возникают обострения (кризы), часто без явной причины. В некоторых случаях, криз может быть спровоцирован:
Лихорадкой
Вирусной инфекцией
Локальной травмой
Вазоокклюзионный криз (болевой криз) является наиболее распространенным типом; это вызвано тканевой гипоксией и приводит к ишемии и инфаркту, как правило, в костях, но также и в селезенке, легких или почках.
Апластический криз возникает в тех случаях, когда в связи с острой инфекцией, вызванной парвовирусом человека, замедляется эритропоэз в костном мозге; это сопровождается острой эритробластопенией.
Острый торакальный синдром обусловлен окклюзией микроциркуляторного русла легких и является распространенной причиной смерти, летальность достигает 10%. Наблюдается во всех возрастных группах, однако наиболее часто встречается у детей. Повторные эпизоды, а также другие факторы предрасполагают к формированию хронической легочной гипертензии.
Секвестрационный криз как правило, возникает у детей, у которых селезенка еще не стала фиброзной из-за повторного инфаркта селезенки. Острое разрушение серповидных клеток в селезенке усугубляет анемический синдром.
Секвестрация в печени может возникать у детей или взрослых, вызывая боль в правом верхнем квадранте. Печень может резко увеличиться, что может сопровождаться внутрипеченочным холестазом и почечной недостаточностью.
Приапизм является серьезным осложнением, которое может вызывать эректильную дисфункцию, чаще всего у молодых мужчин.
Осложнения
Хроническое повреждение селезенки может привести к аутоинфаркту и повышает восприимчивость к инфекции, особенно к пневмококковой инфекции и Salmonella (включая Salmonella osteomyelitis). Эти инфекции особенно распространены в раннем детском возрасте и могут приводить к смерти.
Рецидивы ишемии и инфарктов могут привести к хронической дисфункции различных систем органов. Осложнения включают ишемический инсульт, болезнь Моямоя, судороги, асептический некроз, нарушение концентрационной способности почек, папиллярный некроз почек, хроническое заболевание почек, сердечную недостаточность, легочную гипертензию, легочный фиброз, а также ретинопатию.
Гетерозиготы
Гемолиз или болезненные кризы не развиваются у пациентов, которые являются гетерозиготными (Hb AS). Тем не менее, они имеют повышенный риск развития хронической болезни почек а также легочной эмболии (1). Кроме того, в редких случаях при постоянных истощающих физических нагрузках может возникать рабдомиолиз. Характерно нарушение концентрационной способности почек (гипостенурия). Может возникать односторонняя гематурия (обычно из левой почки, механизм остается неясным), которая, однако, обладает склонностью к самоограничению. Может возникать типичный некроз почечных сосочков, тем не менее он встречается реже, чем у гомозиготных пациентов, также имеется связь с крайне редкой медулярной карциномой почки.
Справочные материалы по патофизиологии
1. Naik RP, Smith-Whitley K, Hassell KL, et al. Clinical Outcomes Associated With Sickle Cell Trait: A Systematic Review. Ann Intern Med 2018;169(9):619-627. doi:10.7326/M18-1161
Симптомы и признаки серповидноклеточной анемии
Большая часть симптомов встречается только у гомозиготных пациентов и является результатом
Анемия
Окклюзией сосудов, приводящей к ишемии и инфарктам тканей
Анемия может иметь тяжелое течение, однако отличается вариабельностью в зависимости от пациента и генотипа и обычно компенсируется; часто наблюдаются умеренная желтуха и бледность.
У детей часто наблюдается гепатоспленомегалия, однако у взрослых селезенка часто атрофирована в связи с многократными инфарктами и последующим фиброзом (аутоспленэктомия). Кардиомегалия и систолический шум выброса (потока) - обычное явление. Развивается холелитиаз и хронические перфорированные язвы на коже вокруг лодыжек.
При болевом вазо-окклюзионном кризе наблюдаются сильные боли в длинных трубчатых костях, кистях и стопах, спине и суставах.
Острый грудной синдром характеризуется внезапным появлением лихорадки, боли в груди, легочной инфильтрации. Это может приводить к развитию бактериальной пневмонии. Быстро развивается гипоксемия, которая сопровождается одышкой.
Диагностика серповидно-клеточной анемии
Исследование структуры ДНК (пренатальная диагностика)
Мазок периферической крови
Проба на растворимость
Электрофорез гемоглобина (или тонкослойная изоэлектрическая фокусировка)
Тип применяемого метода зависит от возраста пациента. Исследование структуры ДНК может использоваться для пренатальной диагностики или генотипического подтверждения наличия серповидноклеточной анемии. Скрининг новорожденных включает электрофорез гемоглобина. К скрининговым и диагностическим методам у детей и взрослых относятся исследование мазка периферической крови, проба на растворимость гемоглобина и электрофорез гемоглобина.
Пренатальный скрининг
ПЦР (полимеразная цепная реакция) чувствительна при использовании для пренатальной диагностики. Ее применение рекомендуется в семьях с риском развития серповидноклеточной анемии (пары с наличием данного типа анемии в медицинском или наследственном анамнезе либо принадлежащие к определенным этническим группам). Забор образцов ДНК производится из образцов ворсин хориона на 10–12 неделях гестации. На 14–16 неделе также проводится исследование амниотической жидкости. Важным этапом пренатальной диагностики является генетическое консультирование.
Неонатальный скрининг
Рекомендуется универсальное тестирование. Тестирование на серповидноклеточную анемию часто входит в арсенал скрининговых тестов для новорожденных. Чтобы провести разграничение между гемоглобинами F, S, A и С, рекомендуется выполнить электрофорез гемоглобина с использованием ацетата целлюлозы или лимоннокислого агара, тонкослойную изоэлектрическую фокусировку или фракционирование гемоглобина с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Для подтверждения диагноза может потребоваться повторное исследование в возрасте 3–6 месяцев. Исследование растворимости Hb S в первые месяцы жизни невозможно.
Скрининг и диагностика у детей и взрослых
У пациентов с наличием случаев серповидноклеточной анемии в наследственном анамнезе или клинических признаков заболевания необходимо проведение скринингового исследования, которое включает мазок периферической крови, тест на растворимость гемоглобина (Hb), электрофорез гемоглобина.
Пациенты с симптомами или признаками, указывающими на заболевание или его осложнения (например, плохой рост, острая и необъяснимая боль в костях, особенно в пальцах, асептический некроз головки бедренной кости, необъяснимая гематурия), и пациенты африканского происхождения с нормоцитарной анемией (особенно при наличии гемолиза) требуются лабораторные анализы на гемолитическую анемию, электрофореза гемоглобина и исследования эритроцитов с целью выявления серповидных форм. Клетки нормоцитарны (микроцитоз указывает на сопутствующую альфа- или бета-талассемию). В периферической крови часто появляются ядросодержащие эритроциты, характерен ретикулоцитоз ≥10%. В сухом окрашенном мазке крови могут быть обнаружены серповидные эритроциты (полулунной формы, часто с удлиненными или заостренными концами).
By permission of the publisher. From Tefferi A, Li C. In Atlas of Clinical Hematology. Edited by JO Armitage. Philadelphia, Current Medicine, 2004.
Гомозиготное состояние отличается от других гемоглобинопатий тем, что при электрофорезе обнаруживается только Hb S с переменным количеством Hb F. Гетерозиготное состояние отличают по наличию на электрофорезе большего количества Hb A, чем Hb S.
Исследование костного мозга для диагностики не используется. Если оно выполняется для дифференциальной диагностики с другими типами анемий, выявляется гиперплазия с преобладанием нормобластов; костный мозг может стать апластичным во время тяжелых инфекций или кризах. Если для исключения других заболеваний (к примеру, ювенильного ревматоидного артрита, вызывающего боли в кистях и стопах) выполняется измерение скорости оседания эритроцитов, наблюдается низкое значение данного показателя.
Случайной находкой при рентгенографии может быть расширение диплоических пространств костей черепа и лучеобразное расположение диплоических трабекул. В длинных трубчатых костях наблюдается истончение кортикального слоя, неравномерная плотность, формирование новой костной ткани внутри костномозгового канала.
Гематурия неясного генеза, даже при отсутствии подозрения на серповидноклеточную анемию, является показанием для диагностического поиска признаков данного заболевания.
Диагностика обострений
Если у пациента с установленным диагнозом серповидноклеточной анемии наблюдается обострение заболевания, которое сопровождается болью, лихорадкой или другими признаками инфекции, необходимо подозревать апластический криз, для диагностики данного состояния требуется выполнение общего анализа крови с подсчетом количества ретикулоцитов. Количество ретикулоцитов < 1% свидетельствует о наличии апластического криза, особенно при падении уровня гемоглобина ниже обычного для данного пациента значения. При болевых кризах без апластического состояния наблюдается повышенное количество лейкоцитов, часто со сдвигом формулы влево, особенно на фоне бактериальной инфекции. Количество тромбоцитов обычно увеличивается, но также может уменьшаться при остром грудном синдроме. При измерении уровня сывороточного билирубина, как правило, также наблюдается его повышение (2–4 мг/дл [34–68 мкмоль/л]), в моче может содержаться уробилиноген. Вазоокклюзионный криз диагностируют клинически и он не может быть подтвержден конкретными лабораторными данными, хотя некоторые из них могут указывать на тяжесть проявления и риск декомпенсации (например, тромбоцитопения, ретикулоцитопения, повышение уровня печеночных ферментов или креатинина и повышение уровня тропонина).
У пациентов с болью в груди или затрудненным дыханием необходимо подозревать наличие острого торакального синдрома или легочной тромбоэмболии; необходимо выполнение рентгенографии органов грудной клетки и пульсоксиметрии. Поскольку острый грудной синдром является ведущей причиной смерти при серповидно-клеточной анемии, раннее выявление и лечение являются критическими. Гипоксемия и инфильтрация легочной паренхимы по данным рентгенографии свидетельствует о наличии острого торакального синдрома или пневмонии. Новая эпизод гипоксемии при отсутствии легочных инфильтратов может указывать на легочную эмболию.
Острый торакальный синдром необходимо подозревать у пациентов с лихорадкой и признаками инфекции; в данных случаях выполняются культуральное исследование, рентгенография органов грудной клетки и другие соответствующие диагностические тесты.
Лечение серповидно-клеточной анемии
Антибиотики широкого спектра (при наличии инфекции)
Анальгетики и внутривенная регидратация (при вазоокклюзионном болевом кризе)
Кислород (при гипоксии)
В некоторых случаях применяются гемотрансфузии
Иммунизация, препараты фолиевой кислоты, гидроксимочевина (на фоне относительного здоровья)
Трансплантация стволовых клеток (при тяжелых осложнениях)
Лечение включает в себя регулярные общеукрепляющие мероприятия, а также специфическую поддерживающую терапию осложнений при их возникновении. Лечение носит симптоматический характер.
Показаниями к госпитализации являются подозрение на серьезную (в том числе системную) инфекцию, апластический криз, острый торакальный синдром и, часто, боль, которую не удается купировать никакими средствами. Наличие лихорадки не является показанием для госпитализации. Тем не менее у пациентов с острым заболеванием и повышением температуры тела > 38° С необходимо выполнить культуральное исследование и назначить внутривенную антибиотикотерапию.
Антибиотики
При подозрении на наличие тяжелой бактериальной инфекции или острого торакального синдрома требуется немедленное назначение антибиотиков широкого спектра.
Анальгетики
При болевых кризах широко применяются анальгетики, как правило, опиоиды. Меперидин следует применять с осторожностью. Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) часто эффективны для снижения потребности в опиоидах; однако они должны быть использованы с осторожностью у пациентов с заболеванием почек.
Внутривенная регидратация
Хотя дегидратация может провоцировать возникновение криза преципитации, остается неясным, может ли усиленная регидратация быть эффективным средством помощи при кризе. Тем не менее поддержание нормального внутрисосудистого объема является основным направлением терапии.
Кислород
При необходимости лечения гипоксии дают кислород.
Гемотрансфузия
Трансфузия проводится во многих ситуациях, в которых ее эффективность систематически не изучалась. Тем не менее длительная трансфузионная терапия показана для профилактики рецидивов тромбоза сосудов головного мозга, особенно у детей при попытке поддерживать уровень гемоглобина S менее 30%.
При острых состояниях специфические показания к переливанию крови включают:
Острую секвестрацию селезенки
Апластические кризы
Сердечно-легочную симптоматику (например, сердечную недостаточность с высокой фракцией выброса, гипоксемия с PO2 < 65 мм рт. ст.)
Предоперационное использование
Приапизм
Угрожающие жизни состояния, когда из-за коррекции доставки кислорода может улучшиться состояние пациента (например, сепсис, тяжелая инфекция, острый грудной синдром, острый инсульт, острая органная ишемия)
Иногда беременность
Гемотрансфузии неэффективны при неосложненном болевом кризе.
Обычное переливание может проводиться, когда целью является коррекция анемии, например, во время апластического криза или секвестрации селезенки или печени.
С целью снижения процента Hb S и предотвращения ишемии, обменное переливание крови проводится при таких серьезных острых событиях, как острый торакальный синдром или инсульт. Если исходный гуровень гемоглобина низкий (< 7 г/дл [< 70 г/л]), обменное переливание нельзя начинать без предшествующего переливания эритроцитарной массы. Для частичного обменного переливания характерна минимизация таких процессов, как накопление железа в организме и повышение вязкости крови.
Радикальное лечение
Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток остается единственным методом радикального лечения серповидноклеточной анемии. Учитывая риски, связанные с этой терапией, она, как правило, ограничена категорией пациентов с запущенными осложнениями заболевания.
В последнее время стали доступны генная терапия или методы генной инженерии, которые увеличивают количество Hb F. Эта область быстро развивается, и использование терапии стволовыми клетками для лечения серповидноклеточной анемии, вероятно, будет продолжать расширяться.
Общеукрепляющее лечение
При долгосрочном лечении применяются следующие мероприятия, которые обеспечивают снижение смертности, особенно в детском возрасте
Пневмококковые, против Haemophilus influenzae (инактивированные, неживые) и менингококковые вакцины. Также рекомендуется проведение вакцинации против COVID-19 и гриппа. Вакцинация против РСВ может быть полезной для лиц старше 60 лет.
Ранняя диагностика и лечение тяжелых бактериальных инфекций
Профилактическая антибиотикотерапия, которая включает в себя длительный профилактический прием пероральных пенициллинов в возрасте от 4 месяцев до 6 лет
Прием гидроксимочевины и препаратов фолиевой кислоты
Обычно рекомендуется прием перорально фолиевой кислоты в дозе 1 мг 1 раз/день.
Гидроксимочевина, повышая Hb F и тем самым уменьшая серповидность, уменьшает болезненные кризы (например, примерно на 45% [1, 2); она уменьшает вероятность развития острого грудного синдрома и потребность в переливании крови (2). Её прием рекомендуют всем детям и обычно продолжают во взрослом возрасте. У взрослых пациентов, еще не принимавших гидроксимочевину, она показана тем, которые страдают рецидивирующими болевыми кризами или другими осложнениями. Доза гидроксимочевины может варьировать и регулируется в зависимости от показателей анализа крови и наличия неблагоприятных эффектов. Прием гидроксимочевины вызывает нейтропению и тромбоцитопению. Он также является тератогеном и его нельзя назначать женщинам во время беременности или при планировании беременности.
Три дополнительных препарата доступны для лечения серповидно-клеточной анемии. Как L-глютамин, так и кризанлизумаб нацелены на вазоокклюзию и, как было установлено в контролируемых рандомизированных исследованиях, уменьшают болевые кризы (3, 4). Считается, что L-глутамин снижает выраженность окислительного стресса в серповидных клетках, в то время как кризанлизумаб ингибирует P-селектин, который способствует адгезии серповидных клеток к эндотелию сосудов. Вокселотор ингибирует полимеризацию Hb S, стабилизирует насыщенный кислородом гемоглобин и, как было показано в рандомизированном контролируемом исследовании, повышает уровень гемоглобина (5). Хотя эти препараты включены в схемы лечения пациентов с серповидно-клеточной анемией, данные об их эффективности ограниченны и противоречивы.
Транскраниальная допплерография у детей может быть полезной для прогноза риска развития инсульта, и многие специалисты рекомендуют ежегодное обследование у детей в возрасте от 2 до 16 лет. Детям с высоким риском могут быть полезны профилактические обменные переливания для поддержания гемоглобина S на уровне < 30% от общего гемоглобина; необходимо проводить скрининг и лечение часто встречающейся перегрузки железом.
Пациентам, получающим частые переливания эритроцитов, следует рассматривать хелатную терапию для предотвращения или отсрочки осложнений, вызванных перегрузкой железом.
Справочные материалы по лечению
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Прогноз при серповидно-клеточной анемии
Продолжительность жизни гомозиготных пациентов стабильно превышает > 50 лет (1, 2). Распространенными причинами смерти являются острый торакальный синдром, интеркуррентные инфекции, легочная тромбоэмболия, инфаркты жизненно важных органов, легочная гипертензия и хроническое заболевание почек.
Справочные материалы по прогнозам
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2. Wierenga KJ, Hambleton IR, Lewis NA. Survival estimates for patients with homozygous sickle-cell disease in Jamaica: a clinic-based population study. Lancet 2001;357(9257):680-683. doi:10.1016/s0140-6736(00)04132-5
Основные положения
Пациенты, гомозиготные по гемоглобину S (Hb S), имеют аномальную бета-цепь, что приводит к появлению хрупких, относительно неэластичных эритроцитов, когда Hb S полимеризуется; эритроциты могут прилипать к эндотелию и вызывать сужение сосудов и воспаление, приводящее к инфаркту тканей, а также подвержены гемолизу, вызывая анемию.
У пациентов присутствуют различные острые обострения, включая болезненный кризис, секвестрационный кризис, апластический кризис и острый грудной синдром.
Долгосрочные последствия включают легочную гипертензию, хроническое заболевание почек, инсульт, асептический некроз, а также повышенный риск развития инфекции.
Диагностика с использованием электрофореза гемоглобина.
При острых кризах назначьте опиоидные анальгетики от боли, проверьте на предмет ухудшения анемии (предполагающей апластический или секвестрационный криз) и признаков острого грудного синдрома или инфекции, восстановите нормальный внутрисосудистый объем.
Инфекции предотвращают с помощью вакцинации и профилактического назначения антибиотиков; болезненные кризисы и риск осложнения в процессе болезни предотвращают введением гидроксимочевины.
Дополнительная информация
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Sickle Cell Disease Association of America: provides comprehensive patient education and support, including peer mentoring, to patients with sickle cell disease