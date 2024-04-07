Серповидно-клеточная анемия

Молекулы гемоглобина состоят из полипептидных цепей, химическая структура которых контролируется генетически. Нормальная зрелая молекула гемоглобина (Hb А) состоит из 2 пар цепей, называемых альфа и бета. Нормальная кровь взрослого человека также содержит ≤ 2,5% гемоглобина A2 (состоит из альфа- и дельта-цепей) и < 1,4% гемоглобина F (фетального гемоглобина), который имеет гамма-цепи вместо бета-цепей (см. также Гемоглобинопатии при беременности). Гемоглобин F преобладает в гестационном периоде и постепенно снижается после рождения, особенно в первые месяцы жизни; его концентрация увеличивается при определенных нарушениях синтеза гемоглобина и при апластической анемии, а также при других нарушениях, которые сопровождаются недостаточностью костного мозга и миелопролиферативных новообразованиях.

Некоторые гемоглобинопатии приводят к анемиям, которые тяжело протекают у пациентов, являющихся гомозизотными, и сравнительно легко – у гетерозиготных пациентов. Некоторые пациенты являются сложными гетерозиготами по 2-м различным гемоглобинопатиям и имеют анемию различной степени тяжести.

Различные гемоглобины, отличающиеся по электрофоретической подвижности, именуются в алфавитном порядке по мере их открытия (например, А, В, С), Хотя первый аномальный гемоглобин, гемоглобин серповидных клеток, назван гемоглобином S. Структурно различающиеся гемоглобины с одинаковой электрофоретической подвижностью именуют по названию города, в котором они были открыты (гемоглобин S Мемфис, гемоглобин С Гарлем). При стандартном описании состава гемоглобинов пациента сначала располагаются гемоглобины с более высокой концентрацией (например, AS при фенотипическом признаке серповидной клетки).

В США к распространенным анемиям относятся анемии, вызванные генетическими мутациями, приводящими к патологии Hb S или Hb C, а также талассемии. Болезнь гемоглобина Е распространена среди выходцев из Юго-Восточной Азии.

В гемоглобине S валин заменен на глутаминовую кислоту в 6-м положении бета-цепи. Дезоксигенированный Hb S гораздо хуже растворяется, чем насыщенный кислородом Hb A; он полимеризуется и образует полутвердый гель, который вызывает деформацию эритроцитов по типу серпа на участках с низким парциальным давлением кислорода (PO2). Деформированные негибкие эритроциты прилипают к эндотелию сосудов, вызывают воспаление и вазоконстрикцию и закупоривают мелкие артериолы и капилляры, что приводит к инфаркту как микроциркуляторного русла, так и крупных сосудов (например, вызывая инсульт). Сосудистая окклюзия также вызывает повреждение эндотелия, что приводит к воспалению и может привести к тромбозам. Поскольку серповидные эритроциты характеризуются сниженной осмотической резистентностью, их механическая травматизация в кровотоке сопровождается гемолизом (см. Обзор гемолитической анемии [Overview of Hemolytic Anemia]). Хроническая компенсаторная гиперактивность костного мозга и ишемическое повреждение приводят к деформации костей.

Обострения Периодически возникают обострения (кризы), часто без явной причины. В некоторых случаях, криз может быть спровоцирован: Лихорадкой

Вирусной инфекцией

Локальной травмой Вазоокклюзионный криз (болевой криз) является наиболее распространенным типом; это вызвано тканевой гипоксией и приводит к ишемии и инфаркту, как правило, в костях, но также и в селезенке, легких или почках. Апластический криз возникает в тех случаях, когда в связи с острой инфекцией, вызванной парвовирусом человека, замедляется эритропоэз в костном мозге; это сопровождается острой эритробластопенией. Острый торакальный синдром обусловлен окклюзией микроциркуляторного русла легких и является распространенной причиной смерти, летальность достигает 10%. Наблюдается во всех возрастных группах, однако наиболее часто встречается у детей. Повторные эпизоды, а также другие факторы предрасполагают к формированию хронической легочной гипертензии. Секвестрационный криз как правило, возникает у детей, у которых селезенка еще не стала фиброзной из-за повторного инфаркта селезенки. Острое разрушение серповидных клеток в селезенке усугубляет анемический синдром. Секвестрация в печени может возникать у детей или взрослых, вызывая боль в правом верхнем квадранте. Печень может резко увеличиться, что может сопровождаться внутрипеченочным холестазом и почечной недостаточностью. Приапизм является серьезным осложнением, которое может вызывать эректильную дисфункцию, чаще всего у молодых мужчин.

Осложнения Хроническое повреждение селезенки может привести к аутоинфаркту и повышает восприимчивость к инфекции, особенно к пневмококковой инфекции и Salmonella (включая Salmonella osteomyelitis). Эти инфекции особенно распространены в раннем детском возрасте и могут приводить к смерти. Рецидивы ишемии и инфарктов могут привести к хронической дисфункции различных систем органов. Осложнения включают ишемический инсульт, болезнь Моямоя, судороги, асептический некроз, нарушение концентрационной способности почек, папиллярный некроз почек, хроническое заболевание почек, сердечную недостаточность, легочную гипертензию, легочный фиброз, а также ретинопатию.

Гетерозиготы Гемолиз или болезненные кризы не развиваются у пациентов, которые являются гетерозиготными (Hb AS). Тем не менее, они имеют повышенный риск развития хронической болезни почек а также легочной эмболии (1). Кроме того, в редких случаях при постоянных истощающих физических нагрузках может возникать рабдомиолиз. Характерно нарушение концентрационной способности почек (гипостенурия). Может возникать односторонняя гематурия (обычно из левой почки, механизм остается неясным), которая, однако, обладает склонностью к самоограничению. Может возникать типичный некроз почечных сосочков, тем не менее он встречается реже, чем у гомозиготных пациентов, также имеется связь с крайне редкой медулярной карциномой почки.