Наследственный сфероцитоз и наследственный эллиптоцитоз

Мазок периферической крови, проба на резистентность эритроцитов, анализ аутогемолиза эритроцитов, прямой антиглобулиновый тест (проба Кумбса) и генетическое тестирование на мембранопатии

Наследственный сфероцитоз или наследственный эллиптоцитоз необходимо подозревать у пациентов с наличием гемолиза неясной этиологии (о чем свидетельствуют анемия и ретикулоцитоз), особенно при наличии спленомегалии, семейного анамнеза подобных проявлений или характерных значений эритроцитарных индексов.

При наследственном сфероцитозе, в связи с шаровидной формой эритроцитов и нормальным показателем среднего эритроцитарного объема (MCV), показатель среднего диаметра эритроцита ниже нормы, и эритроциты напоминают сфероциты. Средняя концентрация гемоглобина эритроцитах (МСНС) увеличена. Часто развивается ретикулоцитоз.

При наследственном эллиптоцитозе, эритроциты, как правило, эллиптической или сигарообразной формы; однако клинические проявления вариабельны. Диагностика, как правило, основывается на наличии как минимум 60% эллиптоцитов в мазке периферической крови и семейном анамнезе подобного заболевания.

Сфероциты Изображение By permission of the publisher. From Tefferi A, Li C. In Atlas of Clinical Hematology. Edited by JO Armitage. Philadelphia, Current Medicine, 2004.

При подозрении на любое из этих заболеваний проводятся следующие исследования:

Тест на осмотическую хрупкость эритроцитов, при котором эритроциты подвергаются воздействию различных концентраций солевого раствора

Другие специализированные исследования мембранных аномалий эритроцитов, включая ЭMA-тест и эктацитометрию, если это возможно

Прямой антиглобулиновый (прямая проба Кумбса) тест, чтобы исключить сфероцитоз вследствии аутоиммунной гемолитической анемии

Характерно повышение осмотической резистентности эритроцитов, однако в легких случаях как наследственного сфероцитоза, так и наследственного эллиптоцтоцитоза она может оставаться в пределах нормы, если стерильная дефибринированная кровь предварительно не инкубируется при 37° С в течение 24 часов для истощения эритроцитарных запасов АТФ (аденозин трифосфат). Повышается интенсивность аутогемолиза эритроцитов, что можно скорректировать введением физраствора. Прямой антиглобулиновый тест отрицательный.

После первоначального обследования для подтверждения диагноза может быть проведено генетическое тестирование, его следует особенно рассматривать, если предполагается спленэктомия; имеются специальные панели для анализа на эритроцитарные мембранопатии.