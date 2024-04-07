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Нарушения гликолитического пути

(Дефекты пути Эмбдена-Мейергофа)

Авторы:Gloria F. Gerber, MD, Johns Hopkins School of Medicine, Division of Hematology
Проверено/пересмотрено апр. 2024

Дефекты ферментов гликолитического пути относятся к нарушениям эритроцитарного метаболизма, они наследуются по аутосомно-рецессивному типу и вызывают развитие гемолитической анемии.

(См. также Обзор гемолитической анемии (Overview of Hemolytic Anemia)).

Гликолитический путь является одним из важных метаболических путей организма. Он включает в себя последовательность ферментативных реакций, которые расщепляют глюкозу (гликолиз) до пировиноградной кислоты, создавая источники энергии аденозин трифосфат (АТФ) и никотинамидадениндинуклеотид (НАДН). Могут возникнуть различные наследственные дефекты ферментов на пути метаболизма.

Наиболее распространенным дефектом является:

  • дефицит пируваткиназы

Другие дефекты, которые вызывают гемолитическую анемию включают недостаточность

  • гексокиназы эритроцитов

  • Глюкозо-фосфат изомераза

  • Фосфофруктокиназа

При всех этих дефектах пути гемолитическая анемия возникает только у пациентов, гомозиготных по мутации. Точный механизм гемолиза не известен.

Симптомы связаны со степенью выражености анемии и могут включать желтуху и спленомегалию. Типичные сфероциты отсутствуют, однако может определяться небольшое количество клеток, имеющих неправильную форму (эхиноциты).

В целом анализ уровня АТФ и дифосфоглицерата позволяет идентифицировать любой метаболический дефект и локализовать аномальный участок генома для дальнейшего анализа. Также могут быть проведены генетические исследования.

Лечение нарушений гликолитического пути

  • Фолиевая кислота при гемолизе

  • Трасфузии в случае необходимости

  • В некоторых случаях спленэктомия

Пациентам может потребоваться 1 мг фолиевой кислоты перорально 1 раз в день или трансфузии. При наличии признаков перегрузки железом может потребоваться терапия хелаторами железа.

При дефиците пируваткиназы у взрослых с симптоматической анемией или трансфузионной зависимостью может быть рекомендован митапиват, пероральный активатор пируваткиназы эритроцитов (1).

В тяжелых случаях пациенты могут быть зависимы от гемотрансфузий, в таком случае возможно провести спленэктомию. Гемолиз и анемия сохраняются после спленэктомии, хотя может наступить некоторое улучшение, особенно у пациентов с дефицитом пируваткиназы.

Справочные материалы по лечению

  1. 1. Al-Samkari H, Galacteros F, Glenthoj A, et al. Mitapivat versus Placebo for Pyruvate Kinase Deficiency. N Engl J Med 2022;386(15):1432-1442. doi:10.1056/NEJMoa2116634

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