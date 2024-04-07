Нарушения гликолитического пути

Дефекты ферментов гликолитического пути относятся к нарушениям эритроцитарного метаболизма, они наследуются по аутосомно-рецессивному типу и вызывают развитие гемолитической анемии.
(См. также Обзор гемолитической анемии (Overview of Hemolytic Anemia)).
Гликолитический путь является одним из важных метаболических путей организма. Он включает в себя последовательность ферментативных реакций, которые расщепляют глюкозу (гликолиз) до пировиноградной кислоты, создавая источники энергии аденозин трифосфат (АТФ) и никотинамидадениндинуклеотид (НАДН). Могут возникнуть различные наследственные дефекты ферментов на пути метаболизма.
Наиболее распространенным дефектом является:
дефицит пируваткиназы
Другие дефекты, которые вызывают гемолитическую анемию включают недостаточность
гексокиназы эритроцитов
Глюкозо-фосфат изомераза
Фосфофруктокиназа
При всех этих дефектах пути гемолитическая анемия возникает только у пациентов, гомозиготных по мутации. Точный механизм гемолиза не известен.
Симптомы связаны со степенью выражености анемии и могут включать желтуху и спленомегалию. Типичные сфероциты отсутствуют, однако может определяться небольшое количество клеток, имеющих неправильную форму (эхиноциты).
В целом анализ уровня АТФ и дифосфоглицерата позволяет идентифицировать любой метаболический дефект и локализовать аномальный участок генома для дальнейшего анализа. Также могут быть проведены генетические исследования.
Лечение нарушений гликолитического пути
Фолиевая кислота при гемолизе
Трасфузии в случае необходимости
В некоторых случаях спленэктомия
Пациентам может потребоваться 1 мг фолиевой кислоты перорально 1 раз в день или трансфузии. При наличии признаков перегрузки железом может потребоваться терапия хелаторами железа.
При дефиците пируваткиназы у взрослых с симптоматической анемией или трансфузионной зависимостью может быть рекомендован митапиват, пероральный активатор пируваткиназы эритроцитов (1).
В тяжелых случаях пациенты могут быть зависимы от гемотрансфузий, в таком случае возможно провести спленэктомию. Гемолиз и анемия сохраняются после спленэктомии, хотя может наступить некоторое улучшение, особенно у пациентов с дефицитом пируваткиназы.
Справочные материалы по лечению
1. Al-Samkari H, Galacteros F, Glenthoj A, et al. Mitapivat versus Placebo for Pyruvate Kinase Deficiency. N Engl J Med 2022;386(15):1432-1442. doi:10.1056/NEJMoa2116634