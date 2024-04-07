Нарушения гликолитического пути

Дефекты ферментов гликолитического пути относятся к нарушениям эритроцитарного метаболизма, они наследуются по аутосомно-рецессивному типу и вызывают развитие гемолитической анемии.

(См. также Обзор гемолитической анемии (Overview of Hemolytic Anemia)).

Гликолитический путь является одним из важных метаболических путей организма. Он включает в себя последовательность ферментативных реакций, которые расщепляют глюкозу (гликолиз) до пировиноградной кислоты, создавая источники энергии аденозин трифосфат (АТФ) и никотинамидадениндинуклеотид (НАДН). Могут возникнуть различные наследственные дефекты ферментов на пути метаболизма.

Наиболее распространенным дефектом является:

дефицит пируваткиназы

Другие дефекты, которые вызывают гемолитическую анемию включают недостаточность

гексокиназы эритроцитов

Глюкозо-фосфат изомераза

Фосфофруктокиназа

При всех этих дефектах пути гемолитическая анемия возникает только у пациентов, гомозиготных по мутации. Точный механизм гемолиза не известен.

Симптомы связаны со степенью выражености анемии и могут включать желтуху и спленомегалию. Типичные сфероциты отсутствуют, однако может определяться небольшое количество клеток, имеющих неправильную форму (эхиноциты).

В целом анализ уровня АТФ и дифосфоглицерата позволяет идентифицировать любой метаболический дефект и локализовать аномальный участок генома для дальнейшего анализа. Также могут быть проведены генетические исследования.