Дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г6ФД)

Мазок периферической крови

Анализ глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы

Данный диагноз необходимо предполагать у пациентов с признаками острого гемолиза, особенно у мужчин с гемолитической анемией и отрициальным результатом прямого антиглобулинового теста (см. Диагностика гемолитической анемии). Во время гемолиза развиваются анемия, желтуха и ретикулоцитоз.

Наследственный дефицит G6PD Изображение Image courtesy of Jerry L. доктором Спиваком (Spivak, MD).

В мазке периферической крови могут быть обнаружены эритроциты, которые выглядят как пузыри (пузырчатые клетки) или имеют один или несколько «укусов» (шириной 1 микрон), взятых с периферии клеток (надкусанные клетки). Эритроциты с включениями, называемыми тельцами Гейнца (частицы денатурированного гемоглобина, которые можно обнаружить только с использованием специальных красителей), также могут быть выявлены в мазке периферической крови. Эти измененные эритроциты могут быть видны на ранних стадиях гемолитического эпизода, но они не сохраняются у пациентов с неповрежденной селезенкой, которая их удаляет.

Доступно определение активности Г6ФД. Однако во время гемолитического эпизода и сразу после него все эти тесты могут показать ложноотрицательный результат в связи с тем, что происходит деструкция старых эритроцитов с выраженным дефицитом Г6ФД при продукции ретикулоцитов с высоким уровнем Г6ФД. Таким образом, может понадобиться повторное исследование через несколько недель после острого эпизода.

Существуют качественные скрининговые тесты, включая экспресс-анализы у постели пациента; положительные результаты должны быть подтверждены количественным тестом. Тестирование на дефицит Г6ФД может быть рассмотрено при оценке желтухи новорожденных или гемолитической анемии неясной этиологии, до назначения некоторых препаратов бессимптомным лицам из групп населения с высоким риском дефицита Г6ФД и скрининга бессимптомных членов семьи.