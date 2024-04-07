Гемоглобин S-бета-талассемия

Бета-талассемия с гемоглобином S является гемоглобинопатией, которая провоцирует симптомы, сходные с симптомами серповидноклеточной анемии, однако, менее тяжелыми.

(См. также Обзор гемолитической анемии (Overview of Hemolytic Anemia)).

В связи с повышенной частотой генов гемоглобина (Hb) S (аномальный гемоглобин, характерный для серповидноклеточной анемии) и бета-талассемии у людей африканского, средиземноморского или юго-восточного азиатского происхождения относительно часто встречается наследование обоих дефектов. Бета-талассемия вызвана снижением продукции бета-полипептидных цепей гемоглобина в результате либо мутации, либо делеции в гене бета-глобина, что приводит к нарушению синтеза гемоглобина A (см. также Талассемия (Thalassemias)).

Мутации бета-глобулина могут привести к частичной (бета + аллель) или полной утрате (бета 0 аллель) функции бета-глобина. Таким образом, клинические проявления S-бета-талассемии зависят от того, есть ли у пациента бета + или бета 0 аллель. У пациентов с аллелями бета + вырабатывается различное количество бета-глобина (и, таким образом, имеется различно количество Hb A). Пациенты с аллелью бета 0 не продуцируют бета-глобин и, следовательно, не имеют гемоглобина А.

Клинически проявления зависят от количества Hb A. Таким образом, Hb-S-beta 0-талассемия проявляется аналогично серповидноклеточной анемии (Hb SS), тогда как Hb S-beta+-талассемия вызывает симптомы умеренной анемии и некоторые признаки серповидно-клеточной болезни, которое обычно встречается реже и менее тяжелые, чем заболевание Hb SS. Микроцитарная анемия легкой или умеренной степени, как правило, сочетается с наличием некоторого количества серповидных эритроцитов в окрашенном мазке крови.

Диагностика основана на количественном исследовании гемоглобина. При электрофорезе гемоглобина преобладает изоформа Hb S, ее всегда больше 50%. Уровень гемоглобина А снижается при гемоглобина-S-бета + или отсутствует у гемоглобина-S-бета 0 талассемиях. Содержание Hb F повышено в различной степени.

Лечение, в случае необходимости (например, при симптоматической анемии, болевых кризах, болезни органов-мишеней), аналогичное лечению серповидно-клеточной анемии.