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Болезнь гемоглобина S-С

Авторы:Gloria F. Gerber, MD, Johns Hopkins School of Medicine, Division of Hematology
Проверено/пересмотрено апр. 2024

Болезнь гемоглобина S-C является формой серповидно-клеточной анемии.

(См. также Обзор гемолитической анемии и Серповидно-клеточная анемия.)

Гетерозиготная комбинация S-C встречается чаще, чем гомозиготная болезнь гемоглобина С. Это связано с высокой распространенностью аномалии гемоглобина (Hb) S (который отвечает за серповидно-клеточную анемию), особенно среди людей африканского происхождения. Течение анемии при гемоглобинопатии S-C более мягкое по сравнению с серповидноклеточной анемией; у некоторых пациентов даже наблюдаются близкие к норме уровни гемоглобина.

Симптомы такие же, как и симптомы серповидноклеточной анемии, но обычно менее часто встречаются. Однако пациенты с болезнью гемоглобина S-C могут также испытывать угрожающие жизни проявления, такие как острый грудной синдром и полиорганная недостаточность. Могут развиваться макрогематурия, кровоизлияния в сетчатку, асептический некроз головки бедренной кости. Может наблюдаться спленомегалия, а у некоторых пациентов может развиться функциональная аспления, хотя и в более позднем возрасте, чем при серповидноклеточной анемии.

Болезнь гемоглобина S-C подозревается у пациентов, клиническая картина которых указывает на серповидно-клеточную болезнь или эритроциты которых демонстрируют серповидные формы. В окрашенном мазке периферической крови обнаруживают мишеневидные клетки, сфероциты и единичные серповидные клетки или овсяновидные клетки. Серповидность выявляется с помощью специальных препаратов, для верификации диагноза применяется электрофорез гемоглобина.

Лечение аналогично лечению серповидноклеточной анемии, однако оно определяется тяжестью симптоматики. Данные об использовании гидроксимочевины при болезни HbS-C ограниченны.

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