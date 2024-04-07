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Болезнь гемоглобина Е

Авторы:Gloria F. Gerber, MD, Johns Hopkins School of Medicine, Division of Hematology
Проверено/пересмотрено апр. 2024

Гомозиготное носительство гемоглобина Е - это (Hb E) гемоглобинопатия, которая вызывает развитие умеренной гемолитической анемии, как правило, без спленомегалии.

(См. также Обзор гемолитической анемии (Overview of Hemolytic Anemia)).

Гемоглобин (Hb) E является третьим по распространенности гемоглобином в мире (после Hb A и Hb S). Он встречается преимущественно в выходцев из Юго-Восточной Азии, однако редко встречается у лиц китайского происхождения. Гетерозиготные пациенты (Hb AE) являются бессимптомными, а пациенты с гомозиготной формой гемоглобинопатии Hb E обычно имеют умеренную анемию. У гетерозигот с Hb E и бета-талассемией 0 развивается гемолитическая болезнь по типу промежуточной или большой талассемии, а также, как правило, спленомегалия.

У гетерозиготных пациентов (Hb AE) присутствует микроцитоз без анемии, а в периферическом мазке крови можно выявить клетки-мишени. У гомозиготных пациентов наблюдается субклиническая микроцитарная анемия со значительным количеством клеток-мишеней.

Диагностика болезни гемоглобина E основана на результатах электрофореза гемоглобина.

Большинство пациентов не требуют лечения. Однако пациенты с тяжелым течением болезни могут иметь положительный эффект от проведения периодических трансфузий или спленэктомии.

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