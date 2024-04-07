Мазок периферической крови, количество ретикулоцитов, лактатдегидрогеназа (ЛДГ), гаптоглобин, непрямой билирубин

Прямой антиглобулиновый тест

Тест на тепловую амплитуду при болезни холодовых агглютининов

Аутоиммунную гемолитическую анемию следует подозревать у любого пациента с гемолитической анемией (о чем может свидетельствовать наличие анемии и ретикулоцитоза). При теплой аутоиммунной гемолитической анемии в периферическом мазке обычно обнаруживаются микросфероциты (см. фото Сфероциты) и высокое количество ретикулоцитов с небольшим количеством или отсутствием шистоцитов, что указывает на внесосудистый гемолиз. Лабораторные исследования обычно указывают на гемолиз (например, повышение уровня ЛДГ и непрямого билирубина, а также снижение уровня гаптоглобина). Высокий показатель среднего объема эритроцитов (MCV) может быть обусловлен сильным ретикулоцитозом или агглютинацией при болезни холодовых агглютининов. Гемолитическая анемия при низком количестве ретикулоцитов встречается редко, но может возникать вследствие таких факторов, как почечная недостаточность, инфекция или недостаточность костного мозга, и представляет собой неотложное состояние, требующее незамедлительного переливания крови.

Аутоиммунная гемолитическая анемия диагностируется путем обнаружения аутоантител с помощью прямого антиглобулинового теста (прямая проба Кумбса) (см. Рисунок Прямой антиглобулиновый тест). Антиглобулиновую сыворотку добавляют к отмытым эритроцитам пациента; агглютинация свидетельствует о наличии иммуноглобулинов или комплемента (С), связанного с эритроцитами. При гемолитической анемии с синдромом тепловых агглютининов IgG присутствует почти всегда, а также могут присутствовать C3 (C3b и C3d). При болезни холодовых антител присутствует С3, а IgG обычно отсутствует. Тест высокочувствителен в отношении аутоиммунной гемолитической анемии: в ~ 5% случаев АИГА прямой антиглобулиновый тест отрицателен (1); ложноотрицательные результаты могут быть получены, если плотность антител очень низкая или, в редких случаях, если аутоантитела относятся к классу IgA.

В большинстве случаев аутоиммунной гемолитической анемии с тепловыми антителами антитело представляет собой IgG, который идентифицируют только как панагглютинин, это означает, что антигенную специфичность антитела определить не возможно. При болезни холодовых агглютининов антитело, как правило, является IgM и направлено против углеводов I/i на поверхности эритроцитов. Обычно можно определить титр антител, но он не всегда коррелирует со степенью активности заболевания. Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) может быть положительным при отсутствии аутоиммунной гемолитической анемии, поэтому его следует проводить только в надлежащих клинических условиях. Ложноположительный прямой антиглобулиновый тест может быть результатом присутствия клинически незначимых антител или повышенного содержания парапротеинов вследствие терапии ВВИГ, иммуноглобулином RhD или даратумумабом. Прямой антиглобулиновый тест также может быть положительным из-за аллоантител после недавнего переливания крови и отсроченной гемолитической реакции.

Непрямой антиглобулиновый тест (непрямая проба Кумбса) является дополнительным тестом, который заключается в смешивании плазмы пациента с нормальными эритроцитами, чтобы определить, находятся ли такие антитела в свободном состоянии в плазме (см. рисунок Непрямой антиглобулиновый тест). Положительный результат непрямого антиглобулинового теста и отрицательный результат прямого теста обычно указывают на наличие аллоантител, вызванных беременностью, предшествующими переливаниями крови или перекрестной реактивностью лектинов, а не иммунным гемолизом. Необходимо учитывать, что даже обнаружение тепловых антител не свидетельствует о наличии гемолиза, поскольку положительная проба Кумбса наблюдается у 1/10000 здоровых доноров крови.

После того, как аутоиммунная гемолитическая анемия была идентифицирована с помощью антиглобулинового теста, следует провести дифференциальный анализ между гемолитической анемией, вызванной тепловыми антителами, и заболеванием с холодовыми агглютининами, а также для выявления механизма, ответственного за гемолитическую анемию, вызываемую тепловыми антителами. Часто это можно сделать путем наблюдения за прямой антиглобулиновой реакцией. Возможны три варианта

Реакция положительна для анти-IgG и отрицательна для анти-С3. Данный вариант встречается при идиопатической АИГА, а также при лекарственной или ассоциированной с применением метилдопы АИГА, как правило, гемолитической анемии тепловых агглютининов.

Реакция положительна для анти-IgG и анти-С3. Данный вариант встречается при системной красной волчанке (СКВ) и идиопатической АИГА, также он обычно характерен для гемолитической анемии, обусловленной наличием тепловых антител, но при лекарственно-индуцированной анемии встречается редко.

Реакция положительна для анти-С3 и отрицательна для анти-IgG. Данный вариант наблюдается при болезни холодовых агглютининов (когда антитело обычно относится к классу IgM). Возможен также при гемолитической анемии, обусловленной наличием тепловых антител (IgG с низкой афинностью), некоторых лекарственно-индуцированных случаях заболевания и ПХГ.

Существуют другие исследования, которые позволяют предположить причину АИГА, однако они не являются диагностически значимыми. При холодовой агглютининовой болезни, когда используется не согретая кровь, эритроциты в периферическом мазке слипаются, и автоматический подсчет клеток часто показывает повышенный средний корпускулярный объем и ложно низкий гемоглобин из-за такого слипания; ручное согревание пробирки и повторный подсчет приводят к значениям, значительно более близким к нормальным. Гемолитическую анемию с тепловыми антителами часто можно отдифференцировать от анемии с холодовыми антителами по температуре, при которой становится положительным прямой антиглобулиновый тест; положительная реакция при температуре ≥ 37° С означает наличие гемолитической анемии с тепловыми антителами, в то время как положительная реакция при более низкой температуре свидетельствует о болезни холодовых агглютининов.

При тесте на тепловую амплитуду при болезни холодовых агглютининов измеряется температурный диапазон, в котором холодовое аутоантитело связывается со своим антигеном. Холодовые антитела, которые могут связываться с антигеном при температуре выше 30° С, считаются потенциально клинически значимыми, и чем ближе к внутренней температуре тела, тем больше вероятность того, что антитело вызовет симптомы и более значительный гемолиз.

Агрегация эритроцитов при болезни холодовых агглютининов Изображение By permission of the publisher. From Tefferi A, Li C. In Atlas of Clinical Hematology. Edited by JO Armitage. Philadelphia, Current Medicine, 2004.

Если есть подозрение на наличие пароксизмальной холодовой гемоглобинурии (ПХГ), выполняется тест Доната – Ландштейнера, который является специфичным для ПХГ (2). При проведении этого теста сыворотку пациента инкубируют с нормальными эритроцитами при температуре 4° C в течение 30 минут, чтобы обеспечить фиксацию компонентов системы комплемента, а затем нагревают до температуры тела. Гемолиз эритроцитов при проведении этого теста является показателем ПХГ. Так как антитела при ПХГ фиксируют компоненты системы комплемента при низких температурах, прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбс) является положительным для компонента C3 и отрицательным для антител класса IgG. Однако антитело при ПХГ представляет собой IgG против P-антигена.