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Сидеробластные анемии

Авторы:Gloria F. Gerber, MD, Johns Hopkins School of Medicine, Division of Hematology
Проверено/пересмотрено июн. 2023

Сидеробластные анемии представляют собой разнородную группу анемий, которые характеризуются увеличением сывороточного железа, ферритина и насыщения трансферрина также, как и наличием кольцевидных сидеробластов (эритробласты с перинуклеарными, насыщеными железом, митохондриями). Симптомы те же, что и при анемии, и включают усталость и вялость. Диагноз ставится на основании общего анализа крови, количества ретикулоцитов и оценки мазка периферической крови, а также исследования уровня железа и состояния костного мозга. Лечение требует прекращения приема вызывающих болезнь веществ и назначения витаминных добавок и эритропоэтина.

(См. также Обзор сниженного эритропоэза).

Сидеробластные анемии могут быть

  • Приобретенные

  • Врожденные

Приобретенная сидеробластная анемия часто связана с миелодиспластическим синдромом (но может развиваться при употреблении лекарственных средств или токсинов) и вызывает развитие нормоцитарной или макроцитарной анемии.

Врожденная сидеробластная анемия является следствием одной из многочисленных Х-сцепленных или аутосомных мутаций и обычно представляет собой микроцитарную гипохромную анемию, но может быть нормоцитарной.

Сидеробластные анемии – это анемии, возникающие при нарушенной утилизации железа, которые характеризуются недостаточной утилизацией железа в костном мозге, связанной со снижением синтеза гема, несмотря на наличие достаточного или повышенного количества железа. Сидеробластные анемии иногда характеризуются наличием полихроматофилии (свидетельствующей об увеличении количества ретикулоцитов) и эритроцитов с базофильной зернистостью (сидероцитов) содержащих железосодержащие гранулы (тельца Паппенгеймера)

Как при приобретенных так и при врожденных сидеробластных анемиях, синтез гема нарушается из-за невозможности включения железа в состав протопорфирина IX, что приводит к образованию кольцевидных сидеробластов.

Приобретенная сидеробластная анемия

Чаще всего приобретенные сидеробластные анемии являются частью

Часто возникают соматические мутации в генах, участвующих в сплайсинге РНК, наиболее часто SF3B1 (сплайсинг 3b-субъединицы фактора 3b). Приобретенная сидеробластная анемия возникает в зрелом возрасте.

Менее распространенные причины включают:

  • Дефицит витамина B6 (пиридоксина) или меди (возможно, вызванный приёмом цинка, который препятствует всасыванию меди в желудочно-кишечном тракте)

  • Лекарственные средства (например, хлорамфеникол, циклосерин, изониазид, линезолид, пиразинамид)

  • Токсины (в том числе этанол и свинец)

При этом наблюдается снижение продукции ретикулоцитов, гибель эритроцитов в костном мозге, эритроидная гиперплазия (или дисплазия) костного мозга. Хотя эритроциты являются гипохромными, некоторые эритроциты могут быть крупными и иметь нормоцитарные или макроцитарные показатели; в таком случае вариабельность размеров эритроцитов (диморфизм) обычно приводит к повышению показателя распределения эритроцитов по объему (RDW).

Врожденная сидеробластная анемия

Наследственные формы сидеробластной анемии встречаются реже, чем приобретенные, и обычно развиваются в младенчестве или раннем детстве. Наиболее распространенная врожденная сидеробластная анемия является формой, сцепленной с Х-хромосомой, вызванной герминативным мутациями гена ALAS2 (5'-аминолевулинатсинтазы 2), участвующего в биосинтезе гема. Витамин B6 (пиридоксин) является основным кофактором фермента, продуцируемого ALAS2, таким образом, пациенты могут реагировать на введение пиридоксина.

Многочисленные другие сцепленные с Х-хромосомой, аутосомные и митохондриальные формы были отождествлены с мутациями в генах, участвующих в синтезе гема или других митохондриальных ферментативных путей (1).

Эритроциты, как правило, микроцитарные и гипохромные, но это не всегда так.

Общие справочные материалы

  1. 1. Ducamp S, Fleming MD: The molecular genetics of sideroblastic anemia. Blood 133:59–69, 2019. doi: 10.1182/blood-2018-08-815951

Диагностика сидеробластных анемий

  • Complete blood count (CBC), reticulocyte count, and peripheral blood smear

  • Исследование содержания железа (сывороточное железо, сывороточный ферритин и насыщение трансферрина)

  • Исследование костного мозга

  • Генетическое тестирование подозреваемой наследственной или приобретенной мутации

Сидеробластную анемию необходимо предполагать у пациентов с микроцитарной анемией или повышением показателя RDW, особенно в сочетании с повышением уровня сывороточного железа, сатурации ферритина и трансферрина (см. Железодефицитная анемия).

В мазке периферической крови выявляется диморфизм эритроцитов. Может наблюдаться базофильная зернистость эритроцитов.

В таких случаях обязательно выполнение исследования костного мозга, при котором выявляется наличие эритроидной гиперплазии. С помощью специальных методов окрашивания в развивающихся эритроцитах (кольцевидные сидеробласты) можно обнаружить патогномоничные перинуклеарные митохондрии, насыщенные железом. Могут быть выражены другие признаки миелодиспластического синдрома, такие как цитопения и дисплазия.

Если причина сидеробластной анемии остается неустановленной, сыворотка крови исследуется на содержание свинца.

Лечение сидеробластных анемий

  • Устранение провоцирующих факторов (при приобретенной форме)

  • Витаминные или минеральные добавки

  • Рекомбинантный эритропоэтин (ЭПО)

К выздоровлению может привести элиминация токсина или лекарственного средства (особенно потребления этилового спирта или приема цинка) или добавление минеральных/витаминных препаратов (медь или пиридоксин).

Х-сцепленная сидеробластная анемия может реагировать на пиридоксин по 50 мг внутрь 3 раза в день, но обычно не в полной мере.

В случаях приобретенной патологии имеется хороший ответ на терапию высокими дозами рекомбинантного ЭПО и стандартное лечение пациентов миелодиспластическим синдромом низкого риска. Случаи, резистентные к добавкам ЭПО, можно лечить с помощью люспатерцепта, который способствует дифференцировке предшественников эритроцитов (1).

Лечение перегрузки железом с помощью комплексообразования или флеботомии помогает предотвратить повреждение органов. Лечение тяжелой анемии – поддерживающее, включающее гемотрансфузии. Следует рассмотреть возможность аллогенной трансплантации костного мозга у молодых пациентов с врожденными трансфузионными заболеваниями.

Справочные материалы по лечению

  1. 1. Fenaux P, Platzbecker U, Mufti GJ, et al:Luspatercept in patients with lower-risk myelodysplastic syndromes. N Engl J Med 382(2): 140–151, 2020.  doi: 10.1056/NEJMoa1908892

Основные положения

  • Сидеробластная анемия может быть приобретенной или врожденной.

  • Наличие кольцевых сидеробластов в биоптате костного мозга является патогномоническим признаком.

  • Анемия обычно является микроцитарной при врожденной сидеробластной анемии и макроцитарной при приобретенной сидеробластной анемии.

  • Уровни сывороточного железа, ферритина и трансферрина обычно повышены.

  • Проводят лечение основного заболевания и рассматривают необходимость назначения пиридоксина в случаях врожденной анемии или рекомбинантного эритропоэтина в случаях приобретенной анемии.

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