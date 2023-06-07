Миелодисплазия и анемия, обусловленная нарушением транспорта железа

При миелодиспластическом синдроме анемия, как правило, резко выражена. Анемия обычно нормоцитарная или макроцитарная, также могут присутствовать диморфические (крупные и мелкие) популяции циркулирующих клеток. (См. также Обзор сниженного эритропоэза).

При исследовании костного мозга выявляются снижение эритроидной активности, мегалобластоидные и диспластические изменения, иногда повышение количества кольцевидных сидеробластов.

Лечение направлено на злокачественные образования, могут применяться также факторы роста.