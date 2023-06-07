Апластическая анемия

Начало апластической анемии обычно протекает незаметно, часто через несколько недель или месяцев после заражения вирусом, воздействия лекарственными препаратами или токсинами (например, инсектицидами, бензолом), хотя иногда может быть и острым.

При апластической анемии анемия может вызывать слабость и быструю утомляемость, в то время как тяжелая тромбоцитопения может вызывать образование петехий, экхимозов, кровотечение из десен, в конъюнктиву и из других тканей. Агранулоцитоз обычно приводит к возникновению жизнеугрожающих инфекций. Спленомегалия отсутствует до момента развития трансфузионного гемосидероза.

Петехия при иммунной тромбоцитопении (ИТП) Изображение By permission of the publisher. From Deitcher S. In Atlas of Clinical Hematology. Edited by JO Armitage. Philadelphia, Current Medicine, 2004.