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Пелиозный гепатит

Авторы:Whitney Jackson, MD, University of Colorado School of Medicine
Проверено/пересмотрено мая 2024

Пелиозный гепатит – это обычно бессимптомное заболевание, при котором образуются множественные наполненные кровью кисты в печени.

(См. также Обзор сосудистых расстройств печени).

От нескольких миллиметров до 3 см в диаметре, кисты при пелиозном гепатите, как правило, лишены эндотелиальной выстилки и окружены гепатоцитами. Некоторые из них имеют эндотелиальную выстилку, печеночные синусоиды расширены. Возможно, что причина – в повреждении эндотелиальных клеток. Развитие пелиозного гепатита связывают с применением гормонов (например, анаболических стероидов, пероральных контрацептивов, глюкокортикоидов), тамоксифена, винилхлорида, витамина А, он развивается у реципиентов трансплантата почки на фоне лечения азатиоприном.

Пелиозный гепатит обычно протекает бессимптомно, но иногда при разрыве кисты, в результате кровоизлияния приводит к смерти. У некоторых больных развивается клинически выраженное заболевание печени, характеризующееся желтухой, увеличением печени и печеночной недостаточностью.

В легких случаях может быть обнаружено случайно – при проведении визуализационных исследований для уточнения результатов тестирования печени. На УЗИ или КТ можно обнаружить кисты.

В большинстве случаев они неизлечимы.

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