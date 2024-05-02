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Ишемический гепатит

(острый инфаркт печени, гипоксический гепатит, шоковая печень)

Авторы:Whitney Jackson, MD, University of Colorado School of Medicine
Проверено/пересмотрено мая 2024

Ишемический гепатит – это диффузное поражение печени, вызванное неадекватным поступлением крови или кислорода.

(См. также Обзор сосудистых расстройств печени).

Этиология ишемического гепатита

Причины в основном системные:

Очаговые поражения печеночной сосудистой системы являются менее частыми причинами. Ишемический гепатит может развиться при тромбозе печеночной артерии во время трансплантации печени или при тромбозе воротной вены и печеночной артерии у больных с серповидноклеточной анемией (таким образом, создавая угрозу двойному поступлению крови в печень). При этом развиваются некрозы в центральных зонах печеночных долек без воспалительной реакции (т.е., данная патология не является истинным гепатитом).

Симптомы и признаки ишемического гепатита

Симптомы могут включать тошноту, рвоту и болезненную гепатомегалию.

Диагностика ишемического гепатита

  • Клиническая оценка и исследование лабораторных проб печени

  • Допплеровское УЗИ, МРИ или артериография

Подозрение на ишемический гепатит возникает у пациентов, имеющих факторы риска и лабораторные изменения:

  • Значительно повышаются сывороточные аминотрансферазы (например, до 1 000–3 000 МЕ/л);

  • Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) повышается в течение нескольких часов после развития ишемии (в отличие от острого вирусного гепатита);

  • Сывороточный билирубин повышен умеренно, только 4 раз выше нормы;

  • Протромбиновое время/международное нормализованное отношение (ПВ/МНО) повышаются.

Визуальные методы исследования помогают определить причину: допплерография, МРИ или ангиография могут идентифицировать обструкцию печеночной артерии или тромбоз воротной вены.

Лечение ишемического гепатита

  • Печеночная реперфузия

Лечение направлено на причину, вызвавшую повреждение, его цель – восстановление печеночной перфузии, в частности за счет коррекции сердечного выброса и уменьшения гемодинамической нестабильности (1).

Если перфузия восстанавливается, уровни аминотрансфераз уменьшаются в течение 1–2 недели. В большинстве случаев функция печени полностью восстанавливается. У пациентов с циррозом, хотя и нечасто, может развиться фульминантная недостаточность печени.

Справочные материалы по лечению

  1. 1. European Association for the Study of the Liver: EASL Clinical Practical Guidelines on the management of acute (fulminant) liver failure. J Hepatol 66(5):1047-1081, 2017. doi: 10.1016/j.jhep.2016.12.003

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