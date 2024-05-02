Ишемический гепатит – это диффузное поражение печени, вызванное неадекватным поступлением крови или кислорода.
(См. также Обзор сосудистых расстройств печени).
Этиология ишемического гепатита
Причины в основном системные:
Нарушение перфузии в печени (например, из-за сердечной недостаточности или острой гипотензии);
Гипоксемия (например, из-за дыхательной недостаточности или токсичности окиси углерода);
Увеличение метаболических потребностей (например, при сепсисе)
Очаговые поражения печеночной сосудистой системы являются менее частыми причинами. Ишемический гепатит может развиться при тромбозе печеночной артерии во время трансплантации печени или при тромбозе воротной вены и печеночной артерии у больных с серповидноклеточной анемией (таким образом, создавая угрозу двойному поступлению крови в печень). При этом развиваются некрозы в центральных зонах печеночных долек без воспалительной реакции (т.е., данная патология не является истинным гепатитом).
Симптомы и признаки ишемического гепатита
Симптомы могут включать тошноту, рвоту и болезненную гепатомегалию.
Диагностика ишемического гепатита
Клиническая оценка и исследование лабораторных проб печени
Допплеровское УЗИ, МРИ или артериография
Подозрение на ишемический гепатит возникает у пациентов, имеющих факторы риска и лабораторные изменения:
Значительно повышаются сывороточные аминотрансферазы (например, до 1 000–3 000 МЕ/л);
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) повышается в течение нескольких часов после развития ишемии (в отличие от острого вирусного гепатита);
Сывороточный билирубин повышен умеренно, только ≤ 4 раз выше нормы;
Протромбиновое время/международное нормализованное отношение (ПВ/МНО) повышаются.
Визуальные методы исследования помогают определить причину: допплерография, МРИ или ангиография могут идентифицировать обструкцию печеночной артерии или тромбоз воротной вены.
Лечение ишемического гепатита
Печеночная реперфузия
Лечение направлено на причину, вызвавшую повреждение, его цель – восстановление печеночной перфузии, в частности за счет коррекции сердечного выброса и уменьшения гемодинамической нестабильности (1).
Если перфузия восстанавливается, уровни аминотрансфераз уменьшаются в течение 1–2 недели. В большинстве случаев функция печени полностью восстанавливается. У пациентов с циррозом, хотя и нечасто, может развиться фульминантная недостаточность печени.
Справочные материалы по лечению
1. European Association for the Study of the Liver: EASL Clinical Practical Guidelines on the management of acute (fulminant) liver failure. J Hepatol 66(5):1047-1081, 2017. doi: 10.1016/j.jhep.2016.12.003