Причины в основном системные:

Очаговые поражения печеночной сосудистой системы являются менее частыми причинами. Ишемический гепатит может развиться при тромбозе печеночной артерии во время трансплантации печени или при тромбозе воротной вены и печеночной артерии у больных с серповидноклеточной анемией (таким образом, создавая угрозу двойному поступлению крови в печень). При этом развиваются некрозы в центральных зонах печеночных долек без воспалительной реакции (т.е., данная патология не является истинным гепатитом).