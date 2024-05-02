Ишемическая холангиопатия

Магнитно-резонансная холангиопанкреатография и/или эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ)

Диагноз можно установить, когда очевидны признаки холестаза у пациентов в группах риска, особенно после трансплантации печени. УЗИ является диагностическим методом первой линии для визуализации холестаза, но большинству пациентов требуются магнито-резонансная холангио-панкреатография, эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография или оба эти метода для исключения других причин, таких как желчекаменная болезнь или холангиокарцинома (см. Визуальные исследования печени и желчного пузыря).