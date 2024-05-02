Ишемическая холангиопатия – очаговое повреждение билиарного дерева, вызванное нарушением кровотока из печеночной артерии через перибилиарное артериальное сплетение.
(См. также Обзор сосудистых расстройств печени).
Этиология ишемической холангиопатии
Распространенные причины ишемической холангиопатии включают:
сосудистые травмы во время ортотопической трансплантации печени или лапароскопической холецистэктомии;
травмы в результате отторжения трансплантата;
химиоэмболизацию;
Лучевую терапию
Тромбоз в результате нарушений свертываемости крови
В результате происходит повреждение желчного протока (ишемический некроз), что вызывает холестазы, холангиты или желчные стенозы (часто множественные). Ишемическая холангиопатия наиболее часто встречается у пациентов с пересаженной печенью.
Симптомы и признаки ишемической холангиопатии
Симптомы (например, зуд, темная моча, светлый стул), а также результаты лабораторных анализов и визуальных исследований могут указывать на холестаз.
Диагностика ишемической холангиопатии
Магнитно-резонансная холангиопанкреатография и/или эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ)
Диагноз можно установить, когда очевидны признаки холестаза у пациентов в группах риска, особенно после трансплантации печени. УЗИ является диагностическим методом первой линии для визуализации холестаза, но большинству пациентов требуются магнито-резонансная холангио-панкреатография, эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография или оба эти метода для исключения других причин, таких как желчекаменная болезнь или холангиокарцинома (см. Визуальные исследования печени и желчного пузыря).
Лечение ишемической холангиопатии
При отторжении лечение, направленное против отторжения и, возможно, ретрансплантация
При билиарном стенозе баллонная дилатация и стентирование
Лечение ориентировано на устранение причины заболевания. После трансплантации печени проводят лечение, направленное против отторжения, рассматривают возможность ретрансплантации. Билиарные стриктуры дают основания для эндоскопической баллонной дилатации и стентирования.