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Ишемическая холангиопатия

Авторы:Whitney Jackson, MD, University of Colorado School of Medicine
Проверено/пересмотрено мая 2024

Ишемическая холангиопатия – очаговое повреждение билиарного дерева, вызванное нарушением кровотока из печеночной артерии через перибилиарное артериальное сплетение.

(См. также Обзор сосудистых расстройств печени).

Этиология ишемической холангиопатии

Распространенные причины ишемической холангиопатии включают:

  • сосудистые травмы во время ортотопической трансплантации печени или лапароскопической холецистэктомии;

  • травмы в результате отторжения трансплантата;

  • химиоэмболизацию;

  • Лучевую терапию

  • Тромбоз в результате нарушений свертываемости крови

В результате происходит повреждение желчного протока (ишемический некроз), что вызывает холестазы, холангиты или желчные стенозы (часто множественные). Ишемическая холангиопатия наиболее часто встречается у пациентов с пересаженной печенью.

Симптомы и признаки ишемической холангиопатии

Симптомы (например, зуд, темная моча, светлый стул), а также результаты лабораторных анализов и визуальных исследований могут указывать на холестаз.

Диагностика ишемической холангиопатии

  • Магнитно-резонансная холангиопанкреатография и/или эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ)

Диагноз можно установить, когда очевидны признаки холестаза у пациентов в группах риска, особенно после трансплантации печени. УЗИ является диагностическим методом первой линии для визуализации холестаза, но большинству пациентов требуются магнито-резонансная холангио-панкреатография, эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография или оба эти метода для исключения других причин, таких как желчекаменная болезнь или холангиокарцинома (см. Визуальные исследования печени и желчного пузыря).

Лечение ишемической холангиопатии

  • При отторжении лечение, направленное против отторжения и, возможно, ретрансплантация

  • При билиарном стенозе баллонная дилатация и стентирование

Лечение ориентировано на устранение причины заболевания. После трансплантации печени проводят лечение, направленное против отторжения, рассматривают возможность ретрансплантации. Билиарные стриктуры дают основания для эндоскопической баллонной дилатации и стентирования.

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