Аневризмы печеночной артерии встречаются редко. Они имеют тенденцию быть мешотчатыми и множественными. Причины включают инфекцию, атеросклероз, травму и васкулит. (См. также Обзор сосудистых расстройств печени).

Нелеченные аневризмы могут привести к смерти от разрыва в общий желчный проток (вызывая гемобилию), брюшину (вызывая перитонит) или в соседние внутренние органы. Гемобилия может вызвать желтуху, кровотечение из верхних отделов желудочно-кишечного тракта и боли в правом верхнем квадранте живота.

Диагноз можно заподозрить, если появляются типичные симптомы или если визуальные тесты обнаруживают аневризму. Для подтверждения диагноза требуется допплерографическое УЗИ, за которым следует КT.

Лечение – эмболизация или хирургическое ушивание (1).