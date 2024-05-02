Аневризмы печеночной артерии встречаются редко. Они имеют тенденцию быть мешотчатыми и множественными. Причины включают инфекцию, атеросклероз, травму и васкулит. (См. также Обзор сосудистых расстройств печени).
Нелеченные аневризмы могут привести к смерти от разрыва в общий желчный проток (вызывая гемобилию), брюшину (вызывая перитонит) или в соседние внутренние органы. Гемобилия может вызвать желтуху, кровотечение из верхних отделов желудочно-кишечного тракта и боли в правом верхнем квадранте живота.
Диагноз можно заподозрить, если появляются типичные симптомы или если визуальные тесты обнаруживают аневризму. Для подтверждения диагноза требуется допплерографическое УЗИ, за которым следует КT.
Лечение – эмболизация или хирургическое ушивание (1).
Справочные материалы
1. Northup PG, Garcia-Pagan JC, Garcia-Tsao G, et al: Vascular Liver Disorders, Portal Vein Thrombosis, and Procedural Bleeding in Patients With Liver Disease: 2020 Practice Guidance by the American Association for the Study of Liver Diseases. Hepatology 73(1):366-413, 2021. doi: 10.1002/hep.31646