Послеоперационное нарушение функции печени

Ишемический послеоперационный гепатит возникает из-за неполноценной печеночной перфузии, а не вследствие воспаления. Причина – преходящая интраоперационная гипотензия или гипоксия. Уровень трансаминаз быстро повышается (часто > 1 000 единиц/л [16,7 микрокатал/л]), при этом повышение уровня билирубина обычно умеренное. Проявления ишемического гепатита максимальны в течение нескольких дней после операции и быстро разрешаются.

Галотановый гепатит может возникать при использовании анастетиков, содержащих галотан или подобные препараты. Обычно развивается в течение 2 недель, часто ему предшествует лихорадка, иногда он сопровождается сыпью и эозинофилией.

Истинный послеоперационный гепатит в настоящее время встречается редко. Чаще наблюдается инфицирование вирусом гепатита С во время переливания крови.