Эффекты заболеваний печени на метаболизм препаратов

Заболевание печени может оказывать комплексный эффект на выведение лекарственного препарата, биотрансформацию и фармакокинетику. Патогенетические факторы включают изменения в кишечной всасываемости, плазменном связывании с белками, пропорции печеночной экскреции, печеночном кровотоке, портоситемном шунтировании, экскреции желчи, энтерогепатической циркуляции и почечном клиренсе. Иногда эти изменения повышают уровни биодоступности препаратов, что приводит к токсическим эффектам терапевтических доз лекарственных препаратов. Тем не менее дозы и эффекты отдельных лекарственных препаратов непредсказуемы и не коррелируют с типом поражения печени, тяжестью этого поражения или результатами печеночных тестов. Таким образом, не существует общих правил, применимых для модификации дозы препарата у пациента с заболеванием печени.

Клинические эффекты могут варьировать вне зависимости от биодоступности, особенно при хронических заболеваниях печени: например, церебральная чувствительность к опиоидам и седативным препаратам часто повышена у пациентов с хроническими заболеваниями печени. Следовательно, как оказалось, малые дозы таких лекарств, назначаемые пациентам с циррозом, могут провоцировать развитие энцефалопатии. Механизм этого эффекта, вероятно, включает изменения чувствительности церебральных рецепторов к действию лекарств.

Побочные эффекты препарата у пациентов с тяжелым заболеванием печени развиваются также часто. Тем не менее у таких пациентов они могут быть выражены сильнее.