Острый гепатит С

Гепатит С вызывается РНК-вирусом, который часто передается парентерально. Иногда он вызывает типичные симптомы вирусного гепатита, в том числе потерю аппетита, недомогание и желтуху, но может протекать бессимптомно. Фульминантный гепатит и летальный исход встречаются редко. Хронический гепатит развивается в 75% и может привести к циррозу печени и, редко, к гепатоцеллюлярной карциноме. Диагноз ставится на основании серологических исследований. Лечение состоит в назначении антивирусных препаратов. На данный момент вакцина не разработана.

(См. также Причины гепатита (Causes of Hepatitis), Обзор острого вирусного гепатита (Overview of Acute Hepatitis), а также Хронический гепатит С (Chronic Hepatitis С)).

В США в 2021 году было зарегистрировано почти 5023 случаев острого гепатита С (1). Тем не менее поскольку многие случаи не были распознаны или не были зарегистрированы, то согласно оценкам Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) фактическое число новых заражений в 2021 году составило 69 800 случаев (1). В США с 2013 года растет количество случаев заболеваемости острым гепатитом С.

Вирус гепатита С (ВГС) представляет собой одноцепочечный РНК - флавивирус, которы вызывает острый вирусный гепатит и является частой причиной хронического вирусного гепатита. Распространение различных генотипов варьируется географически, генотип влияет на эффективность противовирусной терапии. Выделяют 6 основных субтипов (генотипов) с вариациями в аминокислотных последовательностях. ВГC также может со временем делать аминокислотные замены, продуцируя свои квазивиды в организме инфицированных пациентов.

Инфекция ВГС иногда возникает одновременно с конкретными системными нарушениями, включая следующее:

Эссенциальную смешанную криоглобулинемию;

Позднюю кожную порфирию (около 60 – 80% пациентов с гемохроматозом инфицированы ВГC, но только у некоторых пациентов с ВГС разрвивается порфирия);

Гломерулонефрит

Механизмы остаются невыясненными.

До 20% пациентов с алкогольной болезнью печени имеют признаки инфекции ВГC. Причина этой ассоциации не ясна, поскольку прием алкоголя и лекарств наблюдается только у части пациентов. У пациентов с ВГС употребление алкоголя может усиливать повреждение печени и фиброз.

Механизм передачи гепатита С Инфекция чаще всего передается через кровь, в первую очередь среди наркоманов при использовании одних и тех же игл, но также через использование одних и тех же трубочек при интраназальном приеме наркотиков или при выполнении татуировок и пирсинга с применением нестерильных инструментов. Половая передача и вертикальная передача гепатита С от матери к плоду относительно редки. Передача гепатита С посредством переливания крови стала очень редка с момента внедрения скрининговых анализов на ВГC донорской крови. Некоторые спорадические случаи заражения происходят у пациентов без очевидных факторов риска. Распространенность ВГC варьирует в зависимости от географической зоны.

Общие справочные материалы 1. Centers for Disease Control and Prevention: Viral Hepatitis Surveillance — United States. Accessed June 17, 2024.

Симптомы и признаки острого гепатита С Гепатит C может быть бессимптомным в период острой инфекции. Его тяжесть часто варьирует, иногда он протекает в виде рецидивирующего гепатита с разной степенью повышения сывороточных аминотрансфераз в течение многих лет или даже десятилетий. Фульминантный гепатит встречается крайне редко. ВГC имеет наиболее высокий уровень хронизации (около 75%). Возникающий хронический гепатит С обычно протекает бессимптомно или доброкачественно, однако, у 20–30% пациентов прогрессирует в цирроз; на формирование цирроза печени часто уходят десятилетия. Гепатоцеллюлярная карцинома может развиться на фоне цирроза, вызванного ВГС, без цирроза данный вирус редко вызывает гепатоцеллюлярную карциному (в отличие от гепатита B).

Диагностика острого гепатита С Серологическое тестирование

Определение РНК ВГС При первоначальной диагностике острого гепатита вирусный гепатит следует дифференцировать от других заболеваний, вызывающих желтуху (см. рисунок Упрощенный диагностический подход к возможному острому вирусному гепатиту). Если подозревают острый вирусный гепатит, то проводят следующие тесты на выявление вирусов гепатита А, В и С: иммуноглобулин класса М антитела к вирусу гепатита А (анти-HAV-IgM)

Поверхностный антиген гепатита В (HBsAg)

Антитела к сердцевинному антигену вируса гепатита В класса IgM (анти-НВс IgM)

Антитела к ВГС (anti-HCV) и РНК вируса гепатита С Если тест на aнти-ВГC является положительным, то необходимо измерить РНК ВГС, чтобы отличить активную инфекцию гепатита С от ранее перенесенной (см. таблицу Серологический анализ на гепатит С [Hepatitis C Serology]). При гепатите C, наличие антител к ВГC в сыворотке указывает на хроническую, перенесенную в прошлом или острую инфекцию; антитело не обеспечивает защиту. Когда случаи неясны или присутствует высокий уровень подозрения на гепатит С, измеряется ВГС РНК. Антитела к ВГC при острой инфекции обычно появляются в течение 2 недель, иногда – позже, при этом тест на РНК раньше определяет наличие вируса гепатита С. Таблица Серологическая диагностика вируса гепатита С Таблица Другие исследования Печеночные тесты необходимы в том случае, если ранее не проводились. Они включают определение уровня аспартатаминотрансферазы (АСТ), аланинаминотрансферазы (АЛТ) и щелочной фосфатазы в сыворотке крови. Для оценки функций печени и тяжести заболевания должны быть проведены и другие анализы; они включают в себя сывороточный альбумин, билирубин, тромбоциты и протромбиновое время/международное нормализованное отношение (ПВ/МНО).

Лечение острого гепатита С Противовирусная терапия Существует ряд весьма эффективных противовирусных препаратов прямого действия (ПППД) против гепатита С, которые могут уменьшить вероятность развития хронической инфекции. ПППД также помогают предотвратить передачу инфекции другим людям. Согласно современным рекомендациям, лечение следует начинать после первоначальной диагностики острого гепатита С, не дожидаясь его спонтанного разрешения. Следует избегать употребления алкоголя и гепатотоксичных препаратов (например, ацетаминофена), поскольку это может увеличить повреждение печени. Диетические рекомендации и совет придерживаться постельного режима не имеют научного обоснования. О новых случаях вирусных гепатитах необходимо сообщать в соответствующее регуляторные органы. Справочные материалы по лечению 1. American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD)–Infectious Diseases Society of America (IDSA): HCV Guidance: Recommendations for Testing, Managing, and Treating Hepatitis C: Management of Acute HCV Infection. Accessed May 8, 2024.

Профилактика острого гепатита С Пациентам следует рекомендовать избегать деятельность с повышенным риском (напр., совместное использование игл для инъекций препаратов, нанесение татуировок, пирсинг). Кровь и другие биологические жидкости (например, слюна, сперма) считаются инфицированными. Риск инфицирования после однократного применения зараженной иглы составляет примерно 1,8% (1). Рекомендуется барьерная защита, однако изоляция пациентов не имеет большого значения в распространении острого гепатита С. Риск передачи от медицинского персонала, инфицированного ВГС, низкий, рекомендаций ЦКЗ по ограничению работы медицинских работников с гепатитом С не существует. Заражение вследствие трансфузий сведено к минимуму за счет их рационального назначения и скрининга всех доноров на гепатиты B и C. Скрининг снизил заболеваемость посттрансфузионными гепатитами B и C, заболеваемость которыми в США в настоящее время чрезвычайно низкая. Иммунопрофилактика для ВГC не разработана. Способность вируса гепатита С к мутациям затрудняет разработку вакцины. Предварительная или постконтактная профилактическая противовирусная терапия не рекомендуется. Справочные материалы по профилактике 1. Centers for Disease Control and Prevention: Updated U.S. public health service guidelines for the management of occupational exposures to HBV, HCV, and HIV and recommendations for postexposure prophylaxis. MMWR Recommen Rep 50(RR11):1-42, 2001. PMID: 11442229

Основные положения Гепатит С, как правило, передается парентеральным путем через контакт с зараженной кровью. Передача через контакт слизистой оболочки с другими биологическими жидкостями и перинатальная передача от инфицированных матерей редки.

Примерно у 75% пациентов с острым гепатитом С развивается хронический гепатит C, что приводит к циррозу печени в 20 до 30% случаев. У некоторых пациентов с циррозом развивается гепатоцеллюлярная карцинома.

Диагностика проводится путем исследования антител к ВГС и РНК ВГС.

Сразу после первичной диагностики гепатита С проводят лечение противовирусными препаратами, не дожидаясь спонтанного разрешения.

Вакцина против гепатита С не разработана.