Возбудителем гепатита Е является РНК-вирус, передающийся энтерально. Он вызывает типичные симптомы вирусного гепатита, в том числе анорексию, недомогание и желтуху. Фульминантый гепатит и летальный исход редки, за исключением периода беременности. Диагноз ставится на основании исследования антител. Лечение поддерживающее, если нет развития хроническойи инфекции.

(См. также Причины гепатита (Causes of Hepatitis) и Обзор острого вирусного гепатита (Overview of Acute Viral Hepatitis)).

Выделяют 4 генотипа вируса гепатита Е (ВГE). Они все могут вызывать острый вирусный гепатит.

Генотипы 1 и 2 как правило, вызывают вспышки обусловленные передачей через воду, которые связаны с фекальным загрязнением водоснабжения и фекально-оральной передачей от человека к человеку. Вспышки были зафиксированы в Китае, Индии, Мексике, Пакистане, Перу, России, Центральной и Северной Африке. Эти вспышки имеют эпидемиологические характеристики, аналогичные ассоциированным с эпидемиями вируса гепатита А. Также отмечаются спорадические случаи заболевания. Вспышки гепатита Е не наблюдались в США или в Западной Европе. Большинство случаев в регионах с соответствующими и эффективными системами канализации встречаются у путешественников, возвращающихся из регионов, не оснащенных такими системами, но были зарегистрированы спорадические случаи, не связанные с поездками.

Генотипы 3 и 4 как правило, вызывают спорадические случаи, а не вспышки. Передача происходит через зараженные продукты, и может включать употребление сырого или плохо приготовленного мяса. Некоторые случаи были связаны с употреблением свинины, оленины и моллюсков.

Изначально предполагали, что ВГЕ не вызывает хронический гепатит, цирроз печени или состояние хронического носительства. Однако, в отчетах зафиксированы случаи хронического гепатита Е генотипа 3 исключительно у пациентов с иммунодефицитом (включая реципиентов донорских органов, пациентов получающих химиотерапиию по поводу рака, и ВИЧ-инфицированных) (1).

Справочные материалы 1. World Health Organization (WHO): Hepatitis E. Accessed June 21, 2024.

Симптомы и признаки гепатита Е Типичные проявления вирусного гепатита -это анорексия, недомогание, тошнота и рвота, лихорадка и затем желтуха. Гепатит Е может протекать в тяжелой форме, особенно у беременных женщин, у них увеличивается риск возникновения фульминантного гепатита и риск летального исхода.

Диагностика гепатита Е Обследование на антитела IgM (если это возможно) При первоначальной диагностике острого гепатита вирусный гепатит следует дифференцировать от других заболеваний, вызывающих желтуху (см. рисунок Упрощенный диагностический подход к возможному острому вирусному гепатиту). Если подозревают острый вирусный гепатит, то проводят следующие тесты на выявление вирусов гепатита А, В и С: иммуноглобулин класса М антитела к вирусу гепатита А (анти-HAV-IgM)

Поверхностный антиген гепатита В (HBsAg)

Антитела к сердцевинному антигену вируса гепатита В класса IgM (анти-НВс IgM)

Антитела к вирусу гепатита C (анти-ВГС) и полимеразная цепная реакция РНК вируса гепатита С (ВГС-РНК) Если результаты анализов на гепатит A, B и C отрицательны, но пациент имеет типичные проявления вирусного гепатита и недавно побывал в эндемичных районах, то должны быть измерены IgM антитела к ВГE (IgM анти-ВГE), если это возможно.

Лечение гепатита Е Поддерживающая терапия

При хроническом гепатите Е возможно использование рибавирина Лечение, позволяющее ослабить острый вирусный гепатит, включая гепатит Е не разработано. Предварительные исследования показали, что прием рибавирина в течение 12 недель имел противовирусную эффективность при лечении хронического гепатита Е (1). Рекомендуется исключение алкоголя, поскольку он может вызывать повреждение печени. Диетические рекомендации и совет придерживаться постельного режима не имеют научного обоснования. О новых случаях вирусных гепатитах необходимо сообщать в соответствующее регуляторные органы. Справочные материалы по лечению 1. Khuroo MS, Khuroo MS: Hepatitis E: an emerging global disease - From discovery towards control and cure. J Viral Hepat 23(2):68-79, 2016. doi: 10.1111/jvh.12445

Профилактика гепатита Е Соблюдение правил личной гигиены и стандартные универсальные меры предосторожности могут предотвратить фекально-оральную передачу гепатита Е. Кипячение воды уменьшает риск инфицирования. Так как случаи передачи инфекции от человека к человеку редки, изоляция инфицированных пациентов не показана. Вакцина против гепатита Е в настоящее время доступна в Китае; она недоступна в США. Вакцина, по-видимому, обладает эффективностью 95% в профилактике симптоматической инфекции у мужчин и является безопасной. Ее эффективность в других группах, продолжительность защиты и эффективность в предотвращении бессимптомной инфекции не известна.